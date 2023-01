PHARMANUTRA S.P.A.: NUOVI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE IN INDONESIA, KUWAIT E MESSICO

Pubblicità

PT Pyridam Farma Tbk., PharmaLife Co. e SMS Pharma introdurranno i marchi SiderAL® e Cetilar® nei mercati di Indonesia, Kuwait e Messico, ampliando la presenza delle tecnologie PharmaNutra nell’area del Sud-est Asiatico, della Penisola Araba e in centro America.

Pisa, 4 gennaio 2023 – PharmaNutra S.p.A. (MTA; Ticker PHN), azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro e minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, comunica la stipula di tre nuovi accordi commerciali internazionali per la distribuzione dei prodotti delle linee SiderAL® e Cetilar® nella Repubblica Indonesiana, in Kuwait e in Messico.

Relativamente al territorio indonesiano, sarà il nuovo partner PT Pyridam Farma Tbk. ad avviare la distribuzione dei complementi nutrizionali a base di Ferro Sucrosomiale® , SiderAL® F30 (marchio PharmaNutra) e SiderAL® Gocce P (marchio Junia Pharma). I due prodotti, il primo destinato ad un target adulto mentre il secondo al settore pediatrico, entreranno a far parte del portfolio Pyridam Farma, che include referenze internazionali di aziende come Eli Lilly, Amgen, Astra Zeneca e Lundbeck.

La società, infatti, opera da più di 40 anni nel settore farmaceutico indonesiano e, grazie ad una rete composta da oltre 320 informatori scientifici, le sue attività di produzione e commercializzazione coprono tutte le 34 province del territorio, con un bacino potenziale di 275 milioni di abitanti (la Repubblica Indonesiana è il quarto stato più popoloso al mondo, dopo Cina, India e USA).

Per quanto riguarda invece il Kuwait, l’accordo è stato stipulato con l’azienda farmaceutica PharmaLife Co., società distributrice di dispositivi medici, integratori alimentari, attrezzature mediche e prodotti naturali già partner di importanti aziende italiane ed estere. L’agreement è particolarmente rilevante perché, seppur operando in un contesto territoriale più ristretto rispetto al colosso indonesiano Pyridam Farma, PharmaLife Co. commercializzerà nel Paese ben cinque prodotti a marchio PharmaNutra e uno a marchio Junia Pharma, nello specifico: Cetilar® Cream, Cetilar® Patch, SiderAL® Folic 20 Stick, SiderAL® Folic 30 cps, SiderAL® Forte Int 20 cps e SiderAL® Gocce P.

In Messico PharmaNutra ha deciso di siglare una nuova partnership con l’azienda SMS Pharma, il cui core business è incentrato sullo sviluppo di reti commerciali nazionali specializzate nella distribuzione di prodotti farmaceutici e sanitari.

La collaborazione con SMS Pharma porterà nel corso del 2023 alla commercializzazione sull’intero territorio messicano dei complementi nutrizionali SiderAL® Forte 15mg 30 CPS e SiderAL® Folic 21mg 20 STICKS (PharmaNutra), oltre a SiderAL® Gocce P (Junia Pharma).

Con la stipula di questi nuovi contratti di distribuzione, il Gruppo PharmaNutra al momento può contare su 47 distributori in 70 Paesi tra Europa, Asia, America Latina e Africa.

“Dopo gli accordi di distribuzione in Danimarca e Albania relativi ai prodotti della linea SiderAL® , è un piacere poter annunciare la chiusura di tre nuove collaborazioni strategicamente molto importanti, nell’ambito del progetto di espansione internazionale del Gruppo PharmaNutra”, dichiara Carlo Volpi, Consigliere Delegato del Gruppo PharmaNutra. “L’Indonesia rappresenta un mercato dalle enormi potenzialità, considerato che parliamo della quarta nazione più popolosa al mondo: è stato un iter lungo e adesso siamo pronti a raccogliere i frutti dell’ottimo lavoro portato avanti dal nostro Business Development Estero. Riguardo al Kuwait e al Messico, anche se si tratta di numeri diversi, parliamo di accordi particolarmente rilevanti dal punto di vista del posizionamento commerciale, in quanto prevedono fin da subito la distribuzione di numerosi prodotti delle nostre due linee principali, SiderAL® e Cetilar®. Siamo particolarmente ottimisti riguardo agli sviluppi futuri in questi Paesi”.