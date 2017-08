Scegliere gli pneumatici online e vincere una vacanza è possibile 

Scegliere gli pneumatici giusti per la nostra auto è importante per la sicurezza e la tenuta su strada. Acquistarli online è un’opportunità sfruttata sempre da più automobilisti perché più comodo, rapido e vantaggioso in particolare per le numerose promozioni che periodicamente vengono proposte. Un esempio? Acquistando gli pneumatici su SpecialGomme e partecipando all’iniziativa Special Summmer, puoi vincere un buono vacanza da utilizzare su Mondo e Vacanze! La promozione è valida fino al 31 agosto e ti permette di ricevere un voucher di 500 euro da spendere in una delle splendide destinazioni proposte.

Una promozione sugli pneumatici online è un’occasione vantaggiosa. Aderire alle promozioni è un ottimo modo per risparmiare, ma ciò non deve mai andare a scapito della sicurezza su strada, l’unico dettaglio che non devi mai mettere in secondo piano. Quindi non lasciarti prendere dalla frenesia del risparmio e segnati questi consigli utili per scegliere correttamente le gomme della tua auto o moto.

Il primo è sicuramente quello di conoscere le caratteristiche di ciò che ti serve, informazioni che trovi sul manuale d’uso della nostra auto, sul libretto di circolazione e, se non ce li hai a portata di mano, sulle gomme già montate, più precisamente sul fianco.

Non sottovalutare il tuo tipo di guida. Se sei un automobilista sportivo scegli pneumatici che ti garantiscano prestazioni elevate, una perfetta tenuta sul manto stradale sia asciutto che bagnato, ottimi appoggi nelle curve e canali di scarico che permettano di evitare pericolosi e spiacevoli episodi di aquaplaning, possibili a velocità elevate. Se invece sei un automobilista da guida turistica, quindi più da città, i tuoi pneumatici devono essere più duri e garantirti un perfetto comfort di marcia e un’ottima durata in chilometri.

E le strade che si percorrono solitamente hanno un peso nella scelta degli pneumatici? La risposta è sì, perché rappresentano uno degli altri criteri che devi tenere in considerazione. Sulle strade cittadine ti serviranno delle gomme a lunga durata che sopportino frenate frequenti senza deteriorarsi, in città si sa che le frenate sono numerose per la presenza dei semafori, delle strisce pedonali e della velocità massima permessa. Sulle strade extraurbane o in autostrada le gomme devono essere affidabili in qualsiasi situazione meteorologica e garantirti il massimo delle prestazioni data anche una maggiore velocità. Caso a parte per la guida fuori strada che necessita di gomme resistenti agli urti del tipo 4×4, ma questo vale in particolare per i Suv.

Spesso si tende a sottovalutare l’importanza degli pneumatici considerandoli principalmente un accessorio dell’auto, senza sapere che in realtà sono uno degli elementi più importanti per garantire la sicurezza sulla strada.