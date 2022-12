⚓ Viaggi, su Tik Tok approdano le navi MSC Crociere. 12.000 follower e 2mln di views in poche ore

Condividi

MSC CROCIERE APPRODA SU TIK TOK

Nel weekend il canale ha avuto una crescita vertiginosa conquistando 12 mila follower con oltre 2 milioni di visualizzazioni in pochissime ore.

Napoli, 21 dicembre 2022 – Dopo il festeggiamento per i primi 100K follower su Instagram, MSC Crociere continua a puntare sui social media e ha aperto anche il proprio canale TikTok. La Compagnia, che vede la ragion d’essere di TikTok nello “stare insieme”, ha individuato una nuova strada per continuare a portare avanti la propria strategia di crescita in termini di brand awareness che continua sui canali tradizionali, ma si accompagna anche ai nuovi canali di comunicazione come appunto la piattaforma social media in grande ascesa.

Il canale darà spazio allo storytelling con diversi focus: dalle nuove destinazioni ai servizi di bordo, dalla Spa alle nuove navi, dai servizi per famiglie al divertimento per i ragazzi fino ai piatti gourmet pensati per gli ospiti, spiegando in modo diretto tutto quello che c’è da sapere sulle crociere targate MSC.

La gestione del canale è affidata ad Andrea Guanci, direttore Marketing di MSC Crociere, ed al suo team con un approccio olistico che spazia dal racconto dei servizi di bordo, all’esplorazione dei trend del momento, fino alla collaborazione con un selezionato roster di influencer, il tutto per dare ancora più risalto alle peculiarità dell’esperienza MSC. La Compagnia è supportata dall’agenzia Uasabi che si affiancherà a TikTok nel percorso di pianificazione e sviluppo quotidiano dei contenuti digitali.

“Il linguaggio che abbiamo scelto per TikTok è diverso da quello già utilizzato negli altri social media. In linea con la piattaforma ci stiamo orientando verso un vero e proprio Infotainment: informare i nostri consumatori circa le bellezze del mondo MSC in maniera divertente e coinvolgente. TikTok diventa, quindi, uno strumento efficace per coinvolgere gli utenti in modo creativo con uno stile un po’ meno patinato, ma sicuramento più autentico che, attraverso emozioni, azioni e suoni porta i crocieristi e, soprattutto chi non è mai salito su una nostra nave, alla scoperta del prodotto MSC. Il piano editoriale racconterà, quindi, il mondo MSC attraverso vari punti di vista (gli ambienti nave, le destinazioni, la vita di bordo e tanto altro) ma con un’unica prospettiva: quella del nostro consumatore”, ha detto Andrea Guanci, direttore marketing di MSC Crociere.

“I primi numeri sembrano confermare che siamo nel giusto: solo nel weekend il canale ha avuto una crescita vertiginosa conquistando 12 mila follower con oltre 2 milioni di visualizzazioni in pochissime ore. E il nostro target non è solo la Generazione Z, ma attraverso questa strategia di contenuti intendiamo coinvolgere utenti di ogni età, che sempre più utilizzano TikTok come canale di intrattenimento alternativo ai mezzi più tradizionali”, ha concluso Guanci.