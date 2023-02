Turismo in Nuova Zelanda e visto d’ingresso

Pubblicità

Il turismo in Nuova Zelanda contribuisce in modo significativo all’economia del Paese e rappresenta una percentuale importante del PIL. Fino a prima della pandemia, la Nuova Zelanda accoglieva quasi 4 milioni di turisti internazionali ogni anno, la maggior parte dei quali proveniva da Australia, Cina e Stati Uniti. Nonostante la sua posizione remota, questo Paese rimane una meta gettonata anche per molti viaggiatori europei. Scopri come è possibile ottenere il visto d’ingresso per la Nuova Zelanda e quali sono le attrazioni più invitanti per i turisti che decidono di visitare la terra dei Maori.

Le attrazioni “verdi”

La Nuova Zelanda è generalmente conosciuta ai più grazie ai suoi paesaggi naturali estremamente verdi e alle varie cascate, spiagge, montagne e baie mozzafiato. Gran parte dei turisti internazionali che volano verso la Nuova Zelanda sono spinti a mettersi in viaggio proprio per visitare la natura selvaggia di questo Paese. Una delle mete turistiche neozelandesi più popolari è probabilmente Milford Sound, il fiordo più famoso del parco nazionale del Fiordland, nel sud del Paese.

Milford Sound, sull’Isola del Sud

Un’altra meta molto gettonata è Waiotapu, un’area geotermica attiva situata in prossimità di due zone vulcaniche. Circondati da una fitta natura rigogliosa, i bacini che si trovano in quest’area sono caratterizzati dai colori unici a loro conferiti dagli elementi chimici presenti nell’acqua.

Altri punti d’interesse naturali sono rappresentati ad esempio da giardini botanici, tra cui i più conosciuti sono quelli di Christchurch, itinerari in montagna e parchi nazionali. Più recentemente, molti parchi nazionali naturali hanno deciso di puntare su attrazioni dedicate ai visitatori più avventurosi. Parchi come il Waimarino Water & Adventure Park, il Christchurch Adventure Park o il Cable Bay Adventure Park organizzano attività che puntano ad aumentare il divertimento di adulti e bambini, pur valorizzando la bellezza della natura circostante. Alcune tra le attività più frequentemente offerte sono scivoli, pareti naturali predisposte all’arrampicata, bungee jumping, ponti sospesi, escursioni a bordo di kayak e funivie di ogni tipo.

Gli appassionati di narrativa fantasy troveranno molto interessante anche Hobbiton, il set cinematografico diventato ormai un’attrazione imperdibile per i fan de Il Signore degli Anelli. Proprio in questa tenuta situata nella regione di Waikato, nell’Isola del Nord, sono state girate diverse scene delle trilogie del Signore degli Anelli e de Lo Hobbit.

Le città neozelandesi

Benché molte delle escursioni all’aperto siano già abbastanza dinamiche, alcuni visitatori potrebbero volersi fare un’idea della vita di città in Nuova Zelanda. Anche da questo punto di vista, le opportunità sono decisamente molte. Alcune delle città di questo Paese, come Auckland e Wellington, compaiono spesso in cima alle liste di città con la qualità di vita più alta al mondo. Auckland è la città più grande di tutto il Paese. È situata sull’Isola del Nord e, benché i turisti muniti di visto Nuova Zelanda siano autorizzati ad entrare nel Paese tramite qualsiasi porto marittimo o aeroporto, questa città rappresenta il punto di ingresso in Nuova Zelanda per la maggior parte dei viaggiatori. Sempre sull’Isola del Nord si trova anche Wellington, la capitale più a sud di tutto il pianeta. Un altro centro urbano degno di nota e secondo per popolazione è Christchurch, posizionato a nordovest dell’Isola del Sud e fornito di infrastrutture adatte ad attività sia urbane che naturali.

Wellington, la capitale più a sud del mondo

Il visto elettronico per la Nuova Zelanda

Per poter visitare le meraviglie offerte da questo Paese, i viaggiatori devono prima richiedere un visto d’ingresso. Nella maggior parte dei casi, i cittadini dei Paesi dell’Unione Europea possono richiedere una NZeTA, ovvero un’autorizzazione di viaggio elettronica più semplice da ottenere e meno costosa. Questo tipo di visto elettronico ha una validità di due anni, all’interno dei quali è possibile effettuare viaggi in Nuova Zelanda con una durata massima di tre mesi. È consentito utilizzare la NZeTA per viaggi turistici o d’affari, ma anche semplicemente per effettuare un transito all’aeroporto di Auckland.