Tragedia a Nuoro: crollo di un solaio uccide due adolescenti

Incidente fatale per due giovani in una casa abbandonata alla periferia della città

Pubblicità

Condividi

Una drammatica tragedia si è consumata a Nuoro, nella zona di Badu ‘e Carros, lungo via Pasquale Dessanay, dove due ragazzi di 13 e 14 anni hanno perso la vita a causa del crollo del solaio di una casa diroccata. L’incidente, che ha scosso l’intera comunità, è avvenuto mentre, molto probabilmente, i due adolescenti stavano giocando all’interno dell’edificio abbandonato.

L’allarme è stato dato dalla madre di uno dei ragazzi, ma nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per i giovani non c’è stato nulla da fare. Il solaio ha ceduto all’improvviso, trascinando con sé i due ragazzi in un tragico destino che ha lasciato senza parole famiglie e conoscenti.

Pubblicità

Questo doloroso evento solleva nuovamente interrogativi sulla sicurezza degli edifici abbandonati e sulla necessità di implementare misure preventive per evitare simili tragedie in futuro. La comunità di Nuoro è in lutto per la perdita di due giovani vite, in un momento di profonda riflessione sul valore della sicurezza e della vigilanza nei confronti di strutture in stato di abbandono.