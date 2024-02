Tony Hadley illumina l’estate di Caserta con un concerto unico al Belvedere di San Leucio

La leggenda del pop britannico e ex frontman degli Spandau Ballet sarà la star di "Un'Estate da BelvedeRE 2024" l'11 luglio

Il panorama musicale estivo di Caserta si arricchisce di un appuntamento imperdibile: Tony Hadley, la voce iconica che ha guidato gli Spandau Ballet attraverso gli anni d’oro del pop britannico, si esibirà giovedì 11 luglio 2024, presso il Belvedere di San Leucio. Questa unica data in Campania segna l’apice della nona edizione del festival “Un’Estate da BelvedeRE”, evento che ogni anno attira migliaia di appassionati in una delle location più suggestive d’Italia.

Accompagnato dalla Fabulous TH Band, Tony Hadley porterà sul palco del Belvedere di San Leucio il suo “Mad About You Tour”, promettendo una serata di celebrazione dei grandi successi che hanno segnato la storia della musica pop. Da “True” a “Gold”, fino a “Through the Barricades”, il repertorio spazierà tra i classici degli Spandau Ballet e le sue hit da solista, arricchito da alcune cover selezionate.

I biglietti per l’esclusivo concerto sono disponibili su Ticketone e Go2, offrendo ai fan la possibilità di vivere una notte magica sotto le stelle, immersi nel patrimonio culturale dell’Unesco che fa da cornice all’evento.

“Un’Estate da BelvedeRE 2024” conferma la sua vocazione internazionale con l’aggiunta di Tony Hadley al suo già ricco cartellone, che quest’anno si svolgerà in due location d’eccezione: il Belvedere di San Leucio e la Piazza Carlo di Borbone presso la Reggia di Caserta. Con una lineup che spazia da Giovanni Allevi a Gigi D’Alessio, il festival si appresta a offrire un’estate indimenticabile, culminata dall’apparizione di uno degli artisti più amati e riconosciuti del panorama musicale mondiale.