Tajani: “Nessun rischio di attentati in Italia, ma non abbassiamo la guardia”

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dichiarato oggi che l’Italia non è a rischio di attentati terroristici. “Non abbiamo segnali in questa direzione”, ha detto Tajani, spiegando che la chiusura di Schengen al confine con la Slovenia è una misura precauzionale per evitare che terroristi arrivino dall’area balcanica.

Tajani ha però sottolineato che è importante “non abbassare la guardia”. “Il terrorismo è un pericolo che dobbiamo sempre tenere presente”, ha detto il ministro, ricordando che “l’Italia è un Paese obiettivo di questi gruppi”.

Tajani in Tunisia per promuovere la pace in Medio Oriente

Tajani partirà domani per la Tunisia, dove incontrerà le autorità locali e i rappresentanti della società civile. L’obiettivo della visita è promuovere la pace e la de-escalation in Medio Oriente.

Tajani ha ribadito che la soluzione al conflitto israelo-palestinese è quella dei “due popoli, due Stati”. Tuttavia, ha sottolineato che i palestinesi devono “rispettare l’esistenza di Israele”.