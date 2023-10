Dnaa favorevole a revoca 41bis per Cospito: decisione nei prossimi giorni

Condividi

Roma, 19 ottobre 2023 – La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ha espresso parere favorevole alla revoca del regime carcerario del 41bis per Alfredo Cospito, l’anarchico condannato a 23 anni per un attentato a una scuola dei Carabinieri e per altri reati.

La notizia è stata resa nota dall’avvocato Rossi Albertini, difensore di Cospito, che ha presentato istanza al tribunale di sorveglianza di Roma, dopo due no del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, alla revoca anticipata.

I giudici si sono riservati la decisione, che sarà presa nei prossimi giorni.

La posizione di Cospito

Cospito, detenuto nel carcere di Sassari, è in sciopero della fame da oltre tre mesi per protestare contro il regime del 41bis, che prevede una serie di restrizioni e limitazioni per i detenuti accusati o condannati per reati di terrorismo, mafia e altri reati gravi.

L’anarchico ha sostenuto che il 41bis è una misura inumana e degradante, che viola i suoi diritti umani.

La decisione della Dnaa

Il parere favorevole della Dnaa è un passo importante verso la revoca del 41bis per Cospito. La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ha infatti ritenuto che le condizioni di sicurezza non sussistono più e che il regime ordinario è sufficiente a garantire la sicurezza sociale.

La decisione del tribunale di sorveglianza

La decisione del tribunale di sorveglianza di Roma è attesa nei prossimi giorni. Se i giudici dovessero confermare il parere favorevole della Dnaa, Cospito potrebbe lasciare il 41bis e passare al regime ordinario.