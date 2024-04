“Tacite Ombre” di Athena Barbera tra i libri proposti per il Premio Strega Poesia 2024

Pubblicità

“Tacite Ombre”, la nuova silloge poetica di Athena Barbera, pubblicata da Pegasus Edition, concorre al Premio Strega Poesia 2024.

“Sono onorata e incredula. La candidatura a un premio così prestigioso è già una vittoria, un sogno che si realizza. Sono grata al mio editore per avere creduto in me e nella forza dei miei versi. La poesia è un balsamo per l’anima, indispensabile per l’umanità tutta”, commenta Athena Barbera.

In “Tacite Ombre”, l’autrice ci guida in un viaggio poetico avvolgente, dove i versi liberi esplorano l’amore, la mancanza e la resilienza. Ogni poesia è un dialogo introspettivo, un cammino tra passioni e solitudini, desideri e distacchi, riflettendo il tumulto di sentimenti che abita ogni cuore umano. Qui, l’amore si rivela in tutte le sue forme: come una forza naturale, impetuosa e vibrante, o come un silenzio soffocato, simbolo di un dolore nascosto.

La silloge si trasforma in un invito a navigare nelle ombre dell’amore, attraversandone le mutevoli sfumature e scoprendo, nell’oscurità, una luce di comprensione e forza interiore. “Tacite Ombre” è più di una collezione di poesie, è un percorso emotivo che ci insegna a rinascere dalle tempeste dell’anima, offrendo una visione che unisce pathos e un fascino profondo.

Biografia

Athena Barbera si è laureata con lode in Filosofia all’Università di Genova, con una tesi sui bestseller

americani contemporanei. Lavora da anni in campo editoriale, ha collaborato con “la Repubblica” e altre testate giornalistiche e con le maggiori case editrici in qualità di ghostwriter, editor e traduttrice.

Ha pubblicato, tra gli altri, il saggio Storia delle Crociate. È autrice di racconti per riviste e antologie, e curatrice dell’antologia Liguri per Sempre. È traduttrice di narrativa per le maggiori case editrici e senior editor per l’agenzia letteraria EditReal.

Nel 2023 è stata insignita del Premio Milano International per la poesia.

L’opera è stata pubblicata in accordo con l’agenzia EditReal di Michela Tanfoglio.