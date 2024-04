Sveglia sismica ai Campi Flegrei: terremoto di Magnitudo 3.2

Pubblicità

Alle prime luci dell’alba del 4 aprile 2024, la terra ha tremato nei Campi Flegrei, un’area di rilevante interesse geologico e turistico situata nella provincia di Napoli. Un terremoto di magnitudo Md 3.2 è stato rilevato precisamente alle 07:32:56 ora italiana, con coordinate geografiche 40.8230 latitudine e 14.1140 longitudine, a una profondità di soli 3 km. Precedentemente alle 07:14 si era verificata una scossa di magnitudo 2.9 Richter nella stessa zona.

Il sisma, localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV di Napoli, ha interessato una vasta area compresa tra i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto e l’isola di Procida, coinvolgendo una popolazione cumulata di oltre 170.000 residenti. Nonostante la chiara percezione del sisma da parte degli abitanti, non sono stati segnalati danni a persone o strutture, grazie alla bassa magnitudo del terremoto.

L’evento sismico ha suscitato grande attenzione non solo per la sua localizzazione in un’area densamente popolata ma anche per la natura vulcanica dei Campi Flegrei, un supervulcano la cui attività è costantemente monitorata dagli esperti in virtù del suo potenziale impatto. La comunità scientifica, infatti, mantiene uno stretto monitoraggio dell’area attraverso reti sismiche e strumenti di misurazione che permettono di analizzare i movimenti tellurici e prevedere eventuali evoluzioni.

La popolazione locale, abituata alla convivenza con la natura vulcanica del proprio territorio, ha reagito con prontezza e attenzione, rafforzando la consapevolezza sull’importanza della preparazione e della prevenzione in aree a rischio sismico. Iniziative di informazione e formazione sulla sicurezza sismica sono fondamentali per mantenere elevato il livello di prontezza della comunità.

Questo terremoto, sebbene di lieve entità, rinnova l’attenzione sulla necessità di un impegno congiunto tra istituzioni, comunità scientifica e cittadini per garantire la sicurezza e il benessere delle popolazioni che vivono in contesti geologicamente attivi come i Campi Flegrei.