Programmi TV e film in prima serata venerdì 10 febbraio 2023. Stasera in TV oggi

Altra serata di Sanremo questa sera in tv, la quarta con i soliti duetti del venerdì. Per l’altra metà di italiani che vogliono godersi la televisione con altro c’è una ricca programmazione fatta di tanti film in prima serata per tutti i gusti.

Scopri su italia News la programmazione serale in TV, film in prima serata di stasera venerdì 10 febbraio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

20.30 – SHOW PRIMA TV Prima Festival di Sanremo

In diretta dal Glass Studio del Teatro Ariston l’appuntamento quotidiano di news e curiosità sul Festival di Sanremo, un breve notiziario che segue il Festival marcandolo stretto. Lo stile e la forma saranno proprio quelli urgenti e incalzanti del giornalismo all-news.

20.40 – SHOW PRIMA TV Sanremo 2023 – 73° Festival della Canzone Italiana – Quarta Serata

In diretta dal Teatro Ariston, con la Direzione Artistica di Amadeus, 28 artisti si esibiscono in gara nella Categoria Unica Sezione Campioni.. – Presenta Amadeus con Gianni Morandi e Chiara Francini

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 FILM – Widows – Eredità criminale

Un grosso debito lasciato dai loro mariti scomparsi dopo l’ultimo colpo andato male, lega tra loro quattro vedove. Veronica, Alice, Linda e Belle decidono di unirsi e prendere in mano il proprio destino.

23.35 FILM PRIMA TV – Il prezzo dell’arte

L’editore Eric Angstrom assume nove traduttori di diverse lingue e li isola in una lussuosa villa a tradurre in gran segreto l’ultimo libro di una famosa saga. Quando le prime dieci pagine del manoscritto top secret appaiono on line, il lavoro dei loro sogni però si trasforma in un incubo.

RAI 3 (3)

21.20 – DOCUMENTARIO Io Ricordo – La terra dei miei padri

Tramandare alle nuove generazioni un secolo di storia, dall’irredentismo di inizio Novecento ai giorni nostri, per far conoscere le origini, le tradizioni e gli avvenimenti dei territori, un tempo italiani, dell’Istria, Fiume e Dalmazia. Un viaggio in barca lungo le meravigliose coste dell’Istria in compagnia dell’Ammiraglio Romano Sauro che ci racconta la storia di suo nonno Nazario Sauro, eroe della Prima guerra mondiale.

23.00 – SERIE TV Ossi di Seppia S2 E22 – Lucio almeno pensaci

23.25 – SERIE TV Ossi di Seppia S2 E21 – La rivoluzione di Cicciolina

23.50 – INFORMAZIONE Tg3 Linea Notte

RETE 4 (4)

21.24 – ATTUALITA’ Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

CANALE 5 (5)

21.56 – FILM La casa di famiglia – Commedia – Papa’ Sergio si risveglia dal coma dopo cinque anni. Avra’ una brutta sorpresa quando scoprira’ che i suoi figli, nel frattempo, hanno gia’ venduto la sua casa. Regia di A. Fornari

23.42 – INFORMAZIONE Tg5

ITALIA 1 (6)

21:17 ATTUALITA’ Le Iene – Servizi di cronaca e attualita’, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma Visibile in HD sul canale 506

LA 7 (7)

21.20 ATTUALITA’ Atlantide Files – Conflitto Russia Ucraina

22.10 ATTUALITA’ Atlantide Files – Putin

23.00 ATTUALITA’ Atlantide Files – L’Ascesa di Putin

23.50 ATTUALITA’ Zelensky: Servitore del Popolo

TV 8 (8)

21.30 LIFESTYLE Cucine da incubo Italia con Antonino Cannavacciuolo – La Tana degli Elfi – Puglia

22.40 LIFESTYLE Cucine da incubo Italia con Antonino Cannavacciuolo – La Locanda degli Artisti – Como

23.55 LIFESTYLE Bruno Barbieri – 4 Hotel con Bruno Barbieri – Molise

NOVE (9)

21.25 SHOW I migliori Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza

VENTI (20)

21.12 FILM Le Belve – Poliziesco Tratto da un romanzo di D. Winslow, il film riunisce B. del Toro e J. Travolta. Tre amici coltivatori di marijuana nel mirino di uno spietato cartello della droga. Regia di O. Stone

23.52 FILM Pitch Black – 2000 Azione / Fantascienza Con Vin Diesel. Una pioggia di meteoriti costringe un’astronave ad un atterraggio di fortuna. Tra i membri dell’equipaggio c’e’ un pericoloso criminale.

RAI 4 (21)

21.20 FILM Escape Plan – Fuga dall’inferno – con S. Stallone

23.02 FILM Rogue Warfare 3 – Battaglia finale – Azione 2020 con Stephen Lang, Chris Mulkey, Will Yun Lee

IRIS (22)

21.10 FILM J.Edgar – [Biografico] – Per il ciclo: L’OCCHIO DI CLINT. Una regia e un cast di prim’ordine per raccontare la controversa vita del creatore e primo direttore dell’FBI, J. Edgar Hoover

23.40 FILM Filo da Torcere – Commedia 1978 con Clint Eastwood, Walter Barnes, George Chandler, Beverly D’Angelo – Per il ciclo: L’OCCHIO DI CLINT. Philo e’ camionista che pratica incontri clandestini di boxe. Si innamora di Lynn, una cantante che sparisce nel nulla.

RAI 5 (23)

21.17 La Traviata (film opera di Franco Zeffirelli)

La cortigiana Violetta Valery (Teresa Stratas), pallida e morente, ripensa all’antico amore che la legava ad Alfredo Germont (Plácido Domingo), sullo sfondo di una Parigi colorata ma funesta per il destino della donna. Trasposizione cinematografica del capolavoro di Giuseppe Verdi, libretto di Francesco Maria Piave, tratto dal romanzo “La signora delle camelie” di Alexandre Dumas figlio. Tre Nastri d’argento e due Nomination agli Oscar.

23.05 MAGAZINE Save the Date 2022-2023 – Gli appuntamenti più importanti della scena culturale italiana.

23.35 MUSICA U2 Live in London – I pionieri del rock da stadio si esibiscono nei celebri studi di Abbey Road in una veste più intima. Accompagnati da un’orchestra e da un coro gli U2 raggiungono una nuova intensità. In scaletta i brani “Beautiful Day”, “Lights of Home”, “With Or Without You”, “Stuck In A Moment”, “Get Out Of Your Own Way” e “One”.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Un giorno di pioggia a New York –

Gatsby e Ashleigh hanno deciso di trascorrere un fine settimana a New York. Lui viene da New York e non vede l’ora di mostrare alla fidanzata la sua città natale e lo charme vintage dei suoi luoghi di predilezione. Lei viene da Tucson, Arizona, e si occupa del giornale della modesta università dove si sono incontrati. Élite urbana e provinciale, Gatsby e Ashleigh sono complementari e innamorati. Ma non basta, soprattutto a New York in un giorno di pioggia che rovescia acqua e destini.

22.50 FILM La tua pelle o la mia – Guerra 1965 di Frank Sinatra con Frank Sinatra, Clint Walker, Tatsuya Mihashi, Tommy Sands

Seconda guerra mondiale. Sedici soldati giapponesi e una pattuglia di Marines intrappolati in un’isola del Pacifico devono imparare a convivere. Ci riusciranno?

RAI PREMIUM (25)

21.25 SERIE TV Le indagini di Lolita Lobosco S02 E05 – Caccia al mostro

23.10 SERIE TV Che Dio ci aiuti S07 E07 – L’amore ti cambia

CIELO (26)

21.15 FILM Parla con Lei

Grottesco, sentimentale, geniale: un capolavoro di Almodovar, secondo molti. I destini di due donne in coma e dei due uomini che si occupano di loro si intrecciano, tra parole dette al silenzio

23.20 LIFESTYLE LADYBOY: IL TERZO SESSO –

Un’inchiesta sul fenomeno largamente diffuso delle Ladyboy della Thailandia. Queste persone si sentono intrappolate in un corpo da uomo, ma sono pronte ad iniziare un lungo e travagliato percorso

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Come ammazzare il capo 2 – Commedia Con Jennifer Aniston – Sequel di “Come ammazzare il capo…e vivere felici”. Nick, Kurt e Dale vogliono avviare una loro impresa, ma vengono truffati da un finanziatore.

23.04 FILM Un poliziotto a quattro zampe 3 – [Commedia USA 2002] – Con James Belushi. Regia di R. Lewis. L’ultima missione della coppia Dooley-Jerry Lee, e’ catturare i malviventi che hanno rubato un chip da un computer ad alta tecnologia.

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S10 E04

23.20 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S10 E05

LA5 (30)

21:24 REALITY SHOW Grande Fratello VIP – Condotto da Alfonso Signorini con le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

REAL TIME (31)

21:20 SHOW Cake Star – Pasticcerie in sfida – Modica

Il cioccolato sarà il protagonista della puntata siciliana. Chi vincerà?

22:30 LIFESTYLE Body Bizarre – La bella addormentata

Incontriamo il misterioso ‘uomo bolla’ di Jakarta, un teenager che è cresciuto in un corpo da gigante e l’adolescente più piccola del mondo: riusciranno a realizzare i loro sogni?

23:20 LIFESTYLE Body Bizarre – Statua vivente

Incontriamo una ragazza coraggiosa che è stata sfigurata con l’acido e una donna nota come ‘la statua vivente’. Un rapper è senza arti mentre una ragazza ha una lingua enorme.

CINE34 (34)

21:04 FILM Il vizio di famiglia – Commedia erotica Con E. Fenech, R. Montagnani – I famigliari di un industriale veneto iniziano una lotta senza esclusione di colpi per accaparrarsi la sua eredita’.

22:46 FILM Vedova inconsolabile ringrazia tutti quanti la consolano – Commedia 1973 Con E. Fenech, C. Giuffre’. – Per impossessarsi dell’eredita’ del defunto marito, una bella vedova deve diventare al piu’ presto madre.