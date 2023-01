Stasera in TV oggi sabato 7 gennaio 2023. Programmi tv e film in prima serata

Stasera in TV oggi sabato 7 gennaio 2023. Programmi tv e film...

Scopri su italia News la programmazione serale in TV, film in prima serata di stasera sabato 7 gennaio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SHOW Tali e quali Show – Show musicale in cui personaggi non famosi si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente. Conduce Carlo Conti.

23.55 INFORMAZIONE – TG1 Sera

RAI 2 (2)

21.20 DOCUMENTARIO – La bella stagione – Il racconto dell’epica cavalcata che nel 1990 portò la Sampdoria di Vialli e Mancini alla conquista del primo storico Scudetto e, l’anno successivo, alla finale di Coppa dei Campioni.

23.15 INFORMAZIONE – TG2 – Dossier – Approfondimento del Tg2. – Direttore Nicola Rao A cura di Carlo Pilieci

RAI 3 (3)

21.45 – DOCUMENTARIO – Città Segrete – New York – Prima parte – Corrado Augias accompagna il telespettatore in una narrazione della sua New York: storie note, talvolta leggendarie, talvolta al contrario quasi sconosciute, Ella Fitzgerald, Marylin Monroe Nikola Tesla, Jean Michel Basquiat, Malcom X, Jackie Kennedy, Amelia Earhart, Frederic August Bartholdy, Joe Petrosino e un insolito Meucci.

23.55 – INFORMAZIONE – Tg3 Mondo

RETE 4 (4)

21.30 – FILM Gran Torino – Drammatico 2008

Pluripremiato film diretto ed interpretato da Clint Eastwood. Lo sfaccettato ritratto di un uomo solo, avverso alla diversita’ ed al cambiamento.

Regista: Clint Eastwood

Cast: Clint Eastwood, Cory Hardrict, John Carroll Lynch, Brian Haley, Geraldine Hughes, Dreama Walker

23.45 FILM Il fuggitivo – Drammatico 1993

Il premio Oscar Tommy Lee Jones ed Harrison Ford, in un thriller ad alta tensione sulla fuga di un uomo, accusato ingiustamente dell’assassinio della moglie.

Regista: Andrew Davis

Cast: Harrison Ford, Joe Pantoliano, Tommy Lee Jones, Sela Ward, Julianne Moore

CANALE 5 (5)

21.22 SHOW C’e’ posta per te – People show ideato e condotto da Maria De Filippi. Protagoniste le storie delle persone, le loro emozioni e i loro sentimenti.

ITALIA 1 (6)

21:14 FILM Cattivissimo me 2 Animazione 2013

Gru si e’ lasciato alle spalle la vita criminale. Cresce Margo, Edith e Agnes e sta con i Minions, ma la Lega Anti-Cattivi, bussa alla sua porta.

Regia: Pierre Coffin, Chris Renaud

Cast: Arisa, Steve Coogan, Steve Carell, Kristen Wiig, Max Giusti, Russell Brand, Neri Marcorè, Benjamin Bratt, Ken Jeong

23:11 FILM Gremlins Fantascienza 1984

Pellicola cult anni’80. Il piccolo Billy riceve per Natale un Mogwai, misterioso animaletto. La distrazione del padrone genera dei mostriciattoli,

Regia: Joe Dante

Cast: Zach Galligan, John Louie, Keye Luke, Frances Lee McCain, Zach Gallican, Corey Fedman, Dick Miller, Phoebe Cates, Hoyt Axton, Don Steele

LA 7 (7)

21.15 FILM Giochi di potere – Azione 1992

Regista: Phillip Noyce

Cast: Harrison Ford, Patrick Bergin, Anne Archer, Sean Bean, James Fox

23.25 SERIE TV Sherlock

TV 8 (8)

21.30 FILM PRIMA TV Un incontro regale – Commedia 2022

Regista: Jonathan MacPherson

Cast: Jordana Largy, Matthew MacCaull, Bronwen Smith

23.10 FILM Il bacio di mezzanotte – Commedia 2018

Regista: J. Sugar

Cast: A. Kane, C. PenaVega

NOVE (9)

21.35 FILM Il monaco Azione 2003

Regista: Paul Hunter

Cast: Yun-Fat Chow, Chow Yun-fat, J

23.25 SHOW Dynamo – Il principe della magia – Il ritorno sulla scena del pluripremiato mago Dynamo.

VENTI (20)

21.11 FILM Delitti inquietanti – Thriller 1996

Un ex agente governativo e’ richiamato per indagare su una serie di omicidi attribuiti ad un serial killer, ma la verita’ si rivela piu’ complessa.

Regista: John Gray

Cast: Steven Seagal, Ryan Cutrona, Nikki Cox,

23.05 FILM Robin Hood – Azione 2010

Russell Crowe e’ Robin Hood, l’abile arciere al servizio di Re Riccardo Cuor di Leone che difende i deboli contro i piu’ forti.

Regista: Ridley Scott

Cast: Russell Crowe, Cate Blanchett, Matthew Macfadyen

RAI 4 (21)

21.20 FILM Alpha – Un’amicizia forte come la vita – Avventura 2018

20.000 anni fa. Keda, figlio di Tau, sta attraversando i riti di formazione per entrare nella squadra di cacciatori e procacciatori guidata dal padre, il capovillaggio. Ma la sua indole pacifica lo porta ad intraprendere un’avventura in cui il suo unico alleato sarà un lupo.

Regista: Albert Hughes

Cast: Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Marcin Kowalczyk

22.54 FILM L’ultima legione – Avventura 2007

Regista: Doug Lefler

Cast: Colin Firth, Ben Kingsley, Aishwarya Rai, Peter Mullan

IRIS (22)

21.12 FILM Colpevole d’innocenza – Thriller 1999

Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Ingiustamente accusata dell’omicidio di suo marito, Libby esce dal carcere dopo sei anni, in semiliberta’, alla ricerca di verita’ e vendetta.

Regista: Bruce Beresford

Cast: Ashley Judd, Tommy Lee Jones, Benjamin Weir, Bruce Greenwood

23.12 FILM La giusta causa – Thriller 1995

Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Da un romanzo di J. Katzenbach, un thriller con il premio Oscar Sean Connery. Un docente di diritto affronta un difficile caso giuridico.

Regista: Arne Glimcher

Cast: Sean Connery, Blair Underwood, Ed Harris, Laurence Fishburne, Kate Capshaw, Hope Lange

RAI 5 (23)

21.15 TEATRO Gli innamorati – Andrea Ruth Shammah mette in scena la drammaturgia firmata da Vitaliano Trevisan del capolavoro goldoniano, in chiave più contemporanea. La commedia ambientata nella Milano del ‘700, basata su una serie di equivoci “sentimentali” tra i due protagonisti, Eugenia e Fulgenzio, gli innamorati del titolo.

23.04 OPERA L’Angelo Di Fuoco – L`angelo di fuoco (2019) dal Teatro dell`Opera di Roma Regia di Emma Dante In onda giovedì 17 ottobre ore 21.15 su Rai5 Regia tv: Carlo Gallucci Il capolavoro di Prokof`ev, in cinque atti e sette quadri è stato messo in scena lo scorso 23 maggio all`Opera di Roma con la direzione del maestro Alejo Pérez e la regia di Emma Dante.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Life – Non oltrepassare il limite – Fantascienza 2017

In una stazione spaziale internazionale, un team di ricercatori si trova di fronte a una forma di vita intelligente, in rapida evoluzione e molto minacciosa..

Regia:Daniel Espinosa

Cast: Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds

22.50 FILM 1975: Occhi bianchi sul pianeta terra – Fantascienza 1971

La guerra batteriologica tra Russia e Cina ha sterminato l’umanità, eccetto lo scienziato Neville e un gruppo di uomini che il morbo ha trasformato in creature notturne

Regia: Boris Sagal

Cast: Charlton Heston, Anthony Zerbe, Rosalind Cash,

RAI PREMIUM (25)

21.20 TELEFILM Filumena Marturano Drammatico

Regista: Francesco Amato

Cast: Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Nunzia Schiano

23.20 SERIE TV La Sposa S1 E3

CIELO (26)

21.20 FILM Ritratto di borghesia in nero – Drammatico 1978

Un giovane musicista diventa l’amante di una matura insegnante di pianoforte, ma corteggia una bella ragazza borghese.

Regista: Tonino Cervi

Cast: Ornella Muti, Senta Berger, Paolo Bonacelli, Capucine, Stefano Patrizi

23.15 FILM Mary Millington: le confessioni di una pornostar – Documentario 2016

Attraverso filmati d’archivio, ricostruiamo la vita e il tormentato percorso della pornostar Mary Millington, portavoce della battaglia per la legalizzazione del porno in Inghilterra.

Regista: Simon Sheridan

Cast: Dexter Fletcher, Dudley Sutton, David Sullivan

TWENTY SEVEN (27)

21.10 FILM Highlander-L’Ultimo Immortale – Avventura 1986

Con il Premio Oscar Sean Connery. Secondo una leggenda, il guerriero Connor fa parte di un gruppo di persone che sfidano il tempo, gli “immortali”

Regista: Russell Mulcahy

Cast: Christopher Lambert, Roxanne Hart, Sean Connery, Clancy Brown

21.10 FILM Wild Wild West – Western 1999

Will Smith e Kevin Kline in un western di fantascienza ispirato all’omonima serie anni ’60. Due agenti speciali devono salvare il presidente degli Stati Uniti.

Regista: Barry Sonnenfeld

Cast: Kevin Kline, M. Emmet Walsh, Ted Levine, Frederique Van Der Wal, Musetta Vander, Sofia Eng, Will Smith, Kenneth Branagh, Salma Hayek

TV2000 (28)

21.27 FILM L’incantesimo del lago – Animazione 1994

Il principe Derek e la principessa Odette, eredi al trono di due stati confinanti, si amano profondamente e stanno per convolare a giuste e fastose nozze. Ma il diavolo ci mette la coda, nel senso che il malvagio stregone Rothbarth rapisce la ragazza e la trasforma in cigno. Derek, disperato, si mette alla ricerca della fidanzata, la trova, ma per salvarla deve sfidare e vincere contro lo stregone.

Regia: Richard Rich

21.27 FILM L’incantesimo del lago 2, il segreto del castello – Animazione 1997

È passato un anno dalle nozze del Principe Derek con la Principessa Odette, e nel regno fervono i preparativi per celebrare il loro primo anniversario di matrimonio. Ma i festeggiamenti, ai quali il Principe è da tempo poco attento a causa dei numerosi impegni regali, vengono interrotti dall’ennesimo incendio che devasta i campi a ovest. Grazie al pronto intervento dei contadini, e all’aiuto di Derek e Odette, l’incendio viene presto domato. Il fuoco è solo l’ultimo dei numerosi sabotaggi provocati dal brigante Knuckles, che su ordine del perfido mago Clavius tenta in ogni modo di distogliere l’attenzione del Principe, accorto e generoso verso il suo popolo, da Odette, che inizia a sentirsi trascurata.

Regia: Richard Rich

LA7D (29)

21.25 SERIE TV Miss Marple – Un messaggio dagli spiriti – Giallo 2006

23.15 SERIE TV Miss Marple – Al Bertram hotel –

LA5 (30)

21:10 FILM Christmas At The Palace – Commedia 2018

Katie, ex pattinatrice su ghiaccio professionista, viene chiamata dal re di San Senova per aiutare sua figlia in uno spettacolo di pattinaggio su ghiaccio a Natale.

Regista: Peter Hewitt

Cast: Merritt Patterson, Andrew Cooper, Brittany Bristow

21:10 FILM A Merry Christmas Match – Commedia 2019

Un’aspirante regista teatrale accantona i suoi sogni per onorare la memoria del padre, ma finira’ col seguire il suo cuore e le sue aspirazioni.

Regista: Jake Helgren

Cast: Ashley Newbrough, Kyle Dean Massey, Lindsey Gort

REAL TIME (31)

21:30 MEDICAL Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – La spalla – Il bozzolo sulla spalla di Stacey le impedisce di essere un’insegnante felice. Matthew teme che il suo misterioso eczema possa essere pericoloso.

22:25 MEDICAL Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Escrescenze – Robert ha un’escrescenza grande quanto un pomodoro che gli causa un enorme dolore. Sharon ha una fastidiosa cisti sul petto.

23:20 MEDICAL Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – L’esorcista – Coperta di bozzoli, Keke non riesce a godersi i momenti di intimità con suo marito. Corey ha avuto problemi a causa dell’escrescenza che ha sulla fronte.

CINE34 (34)

21:05 FILM Una famiglia perfetta – Commedia 2012

Tutto e’ perfetto: e’ Natale, la famiglia e’ riunita. Ma i parenti sono attori ingaggiati da Leone per lenire la sua solitudine. Con Sergio Castellitto e Claudia Gerini.

Regista: Paolo Genovese

Cast: Sergio Castellitto, Marco Giallini, Claudia Gerini, Francesca Neri, Carolina Crescentini

23:15 FILM Viuuulentemente mia – Commedia 1982

Commedia con D. Abatantuono e L. Antonelli. Un maldestro agente di polizia deve riportare in Italia un’evasore fiscale fuggita in Spagna.

Regista: Carlo Vanzina

Cast: Diego Abatantuono, Laura Antonelli, Christian De Sica

Warner TV (37)

21:00 SERIE TV Il cliente – S1 E1

23:00 SERIE TV Uccelli di rovo – La storia mai raccontata