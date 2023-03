Stasera in TV oggi sabato 18 marzo 2023. Programmi TV e film in prima serata

Pubblicità

Ritorna il palinsesto TV serale del sabato con una novità: su Rai1 Inizia un nuovo show condotto da Milly Carlucci: il cantante mascherato. Su Canale 5 arriva il serale di Amici di Maria.

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi sabato 18 marzo 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SHOW Il Cantante mascherato – conduce Milly Carlucci

Dodici personaggi super famosi nascosti da una maschera gareggiano tra loro in una sfida all’ultima nota. La reale identità dei concorrenti verrà svelata in diretta soltanto al momento della loro eliminazione. A giudicare le esibizioni una giuria formata da quattro elementi, il televoto del pubblico e quello sui social.

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – F.B.I. S5E5 – Poliziotto perduto

Quando un ricco commercialista viene ucciso per aver testimoniato segretamente contro un noto signore della droga, le indagini portano Tiffany a chiedere aiuto ad un vecchio amico, ex poliziotto.

22.10 SERIE TV – F.B.I. International S2E4 – Pentole e pugnali

Emily è una spia americana che lavora sotto copertura in Turchia. Mentre si trova in aeroporto, finisce per caso nella trappola che la Polizia turca tende ai trafficanti stranieri di reperti antichi.

23.00 ATTUALITA’ – TG2 Dossier

Approfondimento del Tg2. Direttore Nicola Rao A cura di Carlo Pilieci

23.45 INFORMAZIONE – Meteo 2

23.50 ATTUALITA’ – TG2 Storie. I racconti della settimana

Le storie e i protagonisti di fatti di cronaca e di costume che si raccontano nella loro quotidianità. Direttore Nicola Rao. Responsabile Carlo Pilieci. A cura di Alessandra Forte

RAI 3 (3)

21.45 – DOCUMENTARIO Una giornata particolare – Sapiens, un solo pianeta – condotto da Mario Tozzi

I movimenti della Terra sono lentissimi o è possibile osservarne alcuni nell’arco di 24 ore? Di quanto crescono tutti gli alberi della Terra nell’arco di una giornata? E quanto nuovo territorio viene creato da tutti i vulcani? In quanto tempo i fiumi scavano il proprio letto?

RETE 4 (4)

21.31 FILM Potere assoluto – [Thriller USA 1997] – Diretto ed interpretato da Clint Eastwood, nei panni di un ladro che assiste per caso al delitto dell’amante del presidente USA, Gene Hackman. Regia di C. Eastwood;

CANALE 5 (5)

21.27 – SHOW Amici di Maria – L’appuntamento con i ragazzi della scuola di Amici

ITALIA 1 (6)

21:24 FILM Animali fantastici e dove trovarli – [Avventura] – Spettacolare prequel di Harry Potter, vincitore di un premio Oscar. Il magizoologo Newt Scamander sbarca a New York con una magica valigia. Con Eddie Redmayne. Regia di D. Yates

LA 7 (7)

21:15 FILM Thelma & Louise – Drammatico FRA-USA 1991 con Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel, Michael Madsen, Brad Pitt

23:50 FILM La fiera delle vanità – Drammatico GBR 2004 con Reese Witherspoon, Rhys Ifans, Romola Garai

TV 8 (8)

21.25 FORMULA 1 GP Arabia Saudita Prove Libere 2

22.45 INFORMAZIONE Paddock Live

23.15 FILM Max Payne – Azione CAN -USA 2008 di John Moore con Mark Wahlberg, Chris O’Donnell

NOVE (9)

21.35 FILM C’era una volta il West Western 1968 di Sergio Leone con Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale, Jason Robards

VENTI (20)

21.11 FILM Fire Down Below – L’inferno sepolto – [Azione USA 1997] – Film d’azione con Steven Seagal. Un combattivo ambientalista deve indagare su alcune morti causate da uno smaltimento illegale di rifiuti tossici. Regia di F. Alcala’

23.24 FILM Ghost Rider – Spirito di vendetta – [Azione USA 2011] – Nicolas Cage ritorna nei panni di Johnny Blaze con una nuova missione: salvare la vita di un bambino e liberarsi dalla sua maledizione. Regia di M. Neveldine;

RAI 4 (21)

21.22 FILM Vita segreta di Maria Capasso Film Drammatico ITA 2019 di Salvatore Piscicelli con Luisa Ranieri, Daniele Russo, Luca Saccoia

Un’estetista rimasta vedova ed economicamente in difficoltà accetta di fare da corriere della droga per il suo amante, un imprenditore legato alla camorra, iniziando una spregiudicata, violenta e sorprendente ascesa verso i quartieri della Napoli bene..

23.03 FILM Fire – Nessuna via d’uscita Film Azione RUS 2020 di Alexey Nuzhny con Konstantin Khabenskiy, Ivan Yankovskiy, Stasya Miloslavskaya

Per i vigili del fuoco e i soccorritori ciò che chiamiamo atto di coraggio è solo normale routine. Pericolo mortale e rischio estremo sono all’ordine del giorno: quando la gente in pericolo sembra non avere più speranze di vita, loro sono in grado di lottare senza paura contro le più indomite forze della natura.

IRIS (22)

21.12 FILM Duplicity – [Crime] – [Thriller] – Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Spy story con Julia Roberts e Clive Owen, ancora insieme dopo Closer. Due ex agenti della CIA diventano amanti e progettano un grosso colpo

23.43 FILM Conspiracy – La cospirazione – [Drammatico] – Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Legal thriller con Al Pacino ed Anthony Hopkins. Ben Cahill e’ un ambizioso avvocato che si trova coinvolto in una lotta di potere tra due figure molto…

RAI 5 (23)

21.16 TEATRO Così è se vi pare – di Filippo Dini

23.40 DOCUMENTARIO Personaggi in cerca di attore S4E5 – Dharma Mangia Woods

Dharma Mangia Woods, 28 anni, nata a Roma, allieva della Scuola Volontè, oltre ad essere un’attrice è anche fotomodella. Vanta collaborazioni con importantissimi registi come Gabriele Muccino, Paolo Sorrentino e Abel Ferrara, e di recente è apparsa nel film natalizio di Netflix, “Natale a tutti i costi”.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM La terra dei figli – Drammatico 2021 di Claudio Cupellini con Leon de La Vallée, Maria Roveran, Paolo Pierobon

In un mondo post-apocalittico, un quattordicenne cerca di decifrare il diario del padre scomparso e si imbarca in una pericolosa odissea in cerca di qualcuno che possa svelargli il senso di quelle pagine misteriose. Basato sulla graphic novel di Gipi.

23.15 DOCUMENTARIO La Biennale di Venezia: Il cinema al tempo del Covid

Diario filmato da Andrea Segre sul dietro le quinte dell’edizione 2020 della Mostra del Cinema, svoltasi con le limitazioni dei protocolli di sicurezza dovuti alla pandemia da Covid-19. – di Andrea Segre con Aurora Rossetti, Pietro Carosio

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Che Dio ci aiuti St7 Ep19 – Dire Fare Impicciare

22.15 SERIE TV Che Dio ci aiuti St7 Ep20 – La ricerca della felicità

23.10 SERIE TV Resta con me St1 Ep7

CIELO (26)

21.15 FILM La Chiave – Erotico 1983 di Tinto Brass con Serena Grandi,

Un ‘must’ del cinema erotico italiano. L’opera piu’ celebre di Tinto Brass ha fatto di Stefania Sandrelli un’icona dell’eros. Due coniugi di mezza eta’ confessano le proprie perversioni in un diario per riaccendere un rapporto assopito.

23.25 FILM C’era una volta il porno – I segreti dell’industria del porno in un documentario che segue il lavoro di una troupe cinematografica impegnata sul set di un film hard nel sud della Francia.

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM La tenera canaglia – [Commedia] – Un vagabondo e una piccola orfana inscenano un finto incidente con l’auto di una ricca avvocatessa. La loro vita cambiera’ per sempre. Con Jim Belushi, Kelly Lynch Regia di J. Hughes

22.57 FILM Il GGG – Il Grande Gigante Gentile – [Fantastico/Favolistico] – Adattamento di un romanzo fantasy di Roald Dahl. La speciale amicizia tra un gigante buono e una bambina, insieme per salvare gli umani. Con Mark Rylance Regia di S. Spielberg.

LA7D (29)

21.20 SERIE TV Miss Marple St2 Ep1

23.10 SERIE TV Miss Marple St1 Ep4

LA5 (30)

21:10 FILM Inga Lindstrom – Il ritorno di Ellen – [Drammatico DEU 2019] – Ellen torna al suo paese natale e, pur di salvare l’azienda di famiglia, accetta un incarico che le ricorda un vissuto doloroso. Con I. Polak. Regia di U. Witte

23:00 ATTUALITA’ Quarto Grado – Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

REAL TIME (31)

21:00 LIFESTYLE Cake Star – Pasticcerie in sfida – Torino

Cake Star ritorna a Torino per nuova gara tutta al sapor di nocciola.

22:10 LIFESTYLE Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – L’esorcista

Coperta di bozzoli, Keke non riesce a godersi i momenti di intimità con suo marito. Corey ha avuto problemi a causa dell’escrescenza che ha sulla fronte.

23:05 LIFESTYLE Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Un bozzolo grande

Debra ha un enorme bozzolo sulla testa che è grande quasi quanto un cervello ed è spugnoso. Inoltre, il cowboy Dusten ha una dolorosa escrescenza sul ginocchio.

CINE34 (34)

21:14 FILM In viaggio con papa’ – [Commedia] – Alberto Sordi e’ un uomo vitale e gaudente che trascina in vacanza con se’ il figlio, Carlo Verdone, timido ed impacciato, per fargli apprezzare i piaceri della vita. Regia di A. Sordi

23:33 FILM Ci hai rotto papà – [Commedia ITA 1993] – Un gruppo di adolescenti, la banda degli Intoccabili, si riunisce in un cinema abbandonato, dove pianificano le loro bravate. Con E. Germano, M. Naldi. Regia di Castellano

Byoblu (262)

21:30 ATTUALITA’ Le interviste di Byoblu – “Sapere ed essere”. Il progetto di IppocrateOrg per una scuola nuova – Mauro Rango, Monica Antonioli – Dopo essere diventata il punto di riferimento per una concezione di sanità che rimetta al centro l’essere umano, l’associazione IppocrateOrg lancia un nuovo progetto dedicato all’istruzione di bambini e ragazzi.

22:00 ATTUALITA’ “1984” – Piano di fuga – Prima il covid, poi la guerra, ora l’immigrazione. Da un’emergenza all’altra. Le armi di “distrazione di massa” sono puntate e sempre pronte a colpire… Ne parliamo in questa nuova puntata di “1984”.