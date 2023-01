Stasera in TV oggi Sabato 14 gennaio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Pubblicità

Scopri su italia News la programmazione serale in TV, film in prima serata di stasera sabato 14 gennaio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SHOW Tali e quali Show – Conduce Carlo Conti. In giuria: Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – Blue Bloods S12E19 – Nessuna intromissione

22.10 SERIE TV – Blue Bloods S12E20 – I tre Reagan

23.00 INFORMAZIONE TG2 – Dossier – Approfondimento del Tg2.

23.45 INFORMAZIONE Meteo 2

23.50 MAGAZINE TG2 – Storie. I racconti della settimana

RAI 3 (3)

21.45 – DOCUMENTARIO Città Segrete – New York – Seconda parte con Corrado Augias

RETE 4 (4)

21.30 – FILM Ore 15:17 – Attacco al treno – Drammatico 2018

La vera storia dell’attacco terroristico, sventato da tre uomini, che nel film interpretano se’ stessi, al treno Thalys diretto a Parigi il 21 agosto 2015

Regia: Clint Eastwood

Cast: Alek Skarlatos, Anthony Sadler, Spencer Stone

23.27 – FILM John Q – Drammatico 2002

Film drammatico di denuncia con i premi Oscar Denzel Washington e Robert Duvall. Un padre disposto a tutto pur di salvare il proprio figlio.

Regia: Nick Cassavetes

Cast: Denzel Washington e Robert Duvall

CANALE 5 (5)

21.26 SHOW C’e’ posta per te – People show ideato e condotto da Maria De Filippi. Protagoniste le storie delle persone, le loro emozioni e i loro sentimenti.

ITALIA 1 (6)

21:12 FILM Cattivissimo Me 3 – Animazione 2017

Gru e Lucy, agenti della Lega Anti Cattivi, sono sulle tracce di Balthazar Bratt, ex bambino prodigio caduto nel dimenticatoio e desideroso di vendetta.

Regia: K. Balda

23:01 FILM Gremlins 2 – La nuova stirpe – Commedia – Fantascienza 1990

Secondo capitolo dei Gremlins di Joe Dante. In un grattacielo di Manhattan i mostriciattoli si riproducono invadendo l’intero edificio.

Regia: J. Dante

Cast: Zach Galligan, John Glover, Robert Prosky, Robert Picardo, Phoebe Cates, Christopher Lee, Dick Miller

LA 7 (7)

21:15 FILM Sotto il segno del pericolo – Azione 1994

L’analista della CIA, Jack Ryan, è coinvolto in una guerra illegale tra il governo degli Stati Uniti e un cartello colombiano della droga.

Regia: Phillip Noyce

Cast: Harrison Ford, Willem Dafoe, Anne Archer, James Earl Jones

23:50 FILM Fuga da Alcatraz – Drammatico 1979

Frank Morris arriva nel carcere di Alcatraz nel gennaio 1960. La prigione gode solida fama di estrema sicurezza: nessuno infatti è mai riuscito a evadere…

Regia: Don Siegel

Cast: Clint Eastwood, Danny Glover, Patrick Mc Goohan, Patrick McGoohan, Robert Blossom

TV 8 (8)

21.30 SHOW Bruno Alessandro Borghese – 4 ristoranti – S6 E2 Con Alessandro Borghese

22.35 SHOW Bruno Barbieri – 4 Hotel – S4 E3 con Bruno Barbieri

23.50 SHOW Bruno Barbieri – 4 Hotel – S3 E6 con Bruno Barbieri

NOVE (9)

21.40 DOCUMENTARIO Costa Concordia – Trappola in mare

23.20 DOCUMENTARIO Costa Concordia: cronaca di un naufragio

VENTI (20)

20.45 SPORT Campionato di Formula E – Pre Gara – Pre gara del campionato delle monoposto elettriche di Formula E – 2023.

21.45 SPORT Campionato di Formula E – Gara Città del Messico – Gara del campionato delle monoposto elettriche di Formula E – 2023. Podio Città Del Messico

22.08 FILM Hunter’s Prayer – In Fuga – Azione 2017

Lucas deve uccidere la giovane Ella ma sul punto di farlo rinuncia. I due diventano alleati in fuga. A volte i killer hanno un cuore.

Regia: Jonathan Mostow

Cast: Sam Worthington, Odeya Rush, Allen Leech

23.53 FILM Invasion – Fantascienza 2007

Remake de “L’invasione degli ultracorpi”. Una malattia epidemica di origine extraterrestre minaccia la sopravvivenza dell’umanita’.

Regia: O. Hirschbiegel

Cast: Nicole Kidman, Daniel Craig

RAI 4 (21)

21.21 FILM Derailed – Attrazione letale – Thriller 2005

Pubblicitario di successo tradisce la moglie con una donna incontrata in treno ma viene aggredito da un malvivente che comincia a ricattarlo. Restio a denunciare il fatto, l’uomo cercherà una soluzione.

Regia: Mikael Håfström

Cast: Clive Owen, Jennifer Aniston, Vincent Cassel

23.10 FILM City of Crime – Azione 2019

Il furto di una ingente partita di cocaina in un ristorante di New York si trasforma per caso in una carneficina di poliziotti. I due responsabili sono Ray Jackson, reduce della guerra in Iraq, e Michael Trujillo, congedato con disonore. Viene incaricato di catturarli il detective Andre Davis, affiancato dall’agente della narcotici Frankie Burns. Andre, figlio di un poliziotto ucciso in servizio, prende la vicenda molto a cuore e riesce ad isolare l’intera isola di Manhattan, bloccando ponti e tunnel per tutta la notte.

Regia: Brian Kirk

Cast: Chadwick Boseman, Sienna Miller, J.K. Simmons

IRIS (22)

21.10 FILM L’ amore criminale – Thriller 2017

Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Tessa non riesce ad accettare la fine del suo matrimonio con David, ed ostacola la sua relazione con la nuova compagna, Julia.

Regia: Denise Di Novi

Cast: Rosario Dawson, Katherine Heigl, Geoff Stults

23.07 FILM Rivelazioni – Sesso è potere – Drammatico 1994

Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Thriller intrigante, con Demi Moore e Michael Douglas, tratto dal romanzo di Michael Crichton. Una donna cerca di sedurre un collega, che pero’ la respinge…

Regia: Barry Levinson

Cast: Michael Douglas, Demi Moore, Donald Sutherland

RAI 5 (23)

21.15 TEATRO Il malato immaginario (Teatro Franco Parenti) – Nell’anno del suo Cinquantesimo e a quattrocento anni dalla nascita di Molière, il Teatro Franco Parenti dà inizio a una trilogia dedicata al drammaturgo francese partendo proprio da quel Malato immaginario che agli inizi degli anni ’80 irruppe nel teatro italiano nel coraggioso allestimento di Andrée Ruth Shammah.

23.37 DOCUMENTARIO Jacques Lecoq – Viaggio in Italia – Nel centenario della nascita del mimo e pedagogo francese Jacques Lecoq, una delle più importanti personalità della scena del Novecento, il documentario ripercorre la cruciale esperienza italiana dell’artista.

RAI MOVIE (24)

21.15 FILM Benvenuto Presidente! – Commedia 2012

Giuseppe Garibaldi, detto Peppino, vive in un paesino di montagna del nord, è appassionato di pesca e lavora da precario in una biblioteca, dove intrattiene i bambini, passando le giornate in allegria. Un giorno, a causa di un malinteso e del mancato accordo tra i tre leader politici della Destra, del Centro e della Sinistra, Garibaldi viene eletto a sorpresa presidente della Repubblica Italiana

Regia: Riccardo Milani

Cast: Claudio Bisio, Kasia Smutniak, Beppe Fiorello, Cesare Bocci, Remo Girone

23.05 FILM Miami Beach Commedia 2016

Le storie di tre adolescenti italiane desiderose di andare ad un festival musicale in America e quelle dei loro genitori si intrecciano nella scanzonata atmosfera di Miami.

Regia: Carlo Vanzina

Cast: Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Massimiliano Tortora

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Che Dio ci aiuti St7 Ep1 con Elena Sofia Ricci

22.20 SERIE TV Che Dio ci aiuti St7 Ep2 con Elena Sofia Ricci

23.20 SERIE TV Le indagini di Lolita Lobosco – Mare nero St2 Ep1 con Luisa Ranieri



CIELO (26)

21.15 FILM Spogliando Valeria Drammatico 1989

Indagando sull’omicidio di un amico, un musicista fa la conoscenza di un’affascinante donna, di cui diventa presto l’amante.

Regia: Bruno Gaburro

Cast: Dalila Di Lazzaro, Donald Burton, Gerard Manzetti

23.05 DOCUMENTARIO PRIMA TV Sacred Love Making – A lezione di “Tao del sesso” – Karinna Kittles-Karsten svela antichi segreti e rituali taoisti utili per migliorare l’intesa sessuale di coppia.

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Mr. Crocodile Dundee – Avventura 1988

Golden Globe a Paul Hogan come miglior attore. Una giornalista di New York giunge nella savana australiana per intervistare un famoso cacciatore.

Regia: John Cornell

Cast: Paul Hogan, Linda Kozlowski, Charles S. Dutton, John Meillon

22:51 FILM Qua la zampa! – Commedia 2017

Film diretto dal regista di “Hachiko”, con Dennis Quaid. Un cane con il dono della reincarnazione impara a scoprire il senso della propria vita.

Regia: Lasse Hallström

Cast: Josh Gad, Dennis Quaid, Peggy Lipton

TV2000 (28)

21.35 FILM Io sono David – Drammatico 2003

David è un bambino di soli dodici anni in un campo di prigionia dell’Europa orientale. Il suo migliore amico, Johannes, si prende cura di lui. Un giorno, il piccolo riesce a fuggire e si imbarca in una missione per consegnare una busta sigillata in Danimarca.

Regia: Paul Feig

Cast: Ben Tibber, Maria Bonnevie, James Caviezel, Joan Plowright.

LA7D (29)

21.25 SERIE TV Miss Marple

LA5 (30)

21:10 TELEFILM Inga Lindstrom – Una sorpresa dal passato Drammatico 2017

Saga vive lontano dal padre, ma non esita a partire quando una sua amica le chiede di tornare da lui. L’attende una sorpresa.

Regia: U. Baumann

Cast : Nele Kiper

22:56 ATTUALITA’ Quarto grado Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

REAL TIME (31)

21:25 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Il mostro

Steven ha un’escrescenza enorme sulla schiena e sua figlia è spaventata. Ethan ha una fastidiosa eruzione cutanea in un posto particolarmente delicato del corpo.

22:25 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Perdita della vista

John ha perso la vista da giovane e da allora ha sviluppato dei noduli su tutto il corpo. Lynette ha numerose protuberanze sulle braccia, sul petto e sulla pancia.

23:20 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – L’incredibile bozzolo

Ruben è un personal trainer con un bozzolo sulla testa che gli crea molto imbarazzo. Kaitlin ha dei segni blu delle cicatrici dovuti all’uso di droghe.

CINE34 (34)

21:05 FILM Ricky & Barabba – Commedia 1992

Un finanziere sull’orlo della bancarotta tenta il suicidio, ma viene salvato da un barbone che vive di espedienti. Con Renato Pozzetto e Christian De Sica.

Regista: Christian De Sica

Cast: Christian De Sica, Renato Pozzetto

22:49 FILM Oh, Serafina! – Commedia 1976

Un giovane industriale, R. Pozzetto, viene rinchiuso in un istituto psichiatrico dalla cinica moglie. Nella clinica, l’uomo trovera’ l’anima gemella, D. Di Lazzaro.

Regia: Alberto Lattuada

Cast: Franco Nebbia, Gianni Magni, Enrico Beruschi, Marisa Merlini.

Warner TV (37)

21:05 SERIE TV Il cliente – S1 E2 Un mondo perfetto – Reggie si occupa di difendere una ragazza di 15 anni che è stata accusata di aver ucciso un suo coetaneo.

23:25 SERIE TV Il cliente – S1 E1 Episodio pilota -Reggie Love, avvocatessa esperta in diritto di famiglia, aiuta qualcuno che ha assistito a un omicidio a salvarsi dal killer che ne è responsabile.

ITALIA 2 (49)

21:15 FILM Tremors 4 – La leggenda – Horror -Fantascienza 2004

1889, Nevada. Alcuni minatori muoiono uccisi da vermi giganti e il proprietario della miniera assume degli esperti per distruggere le creature. Non sara’ semplice.

Regia: S. S. Wilson

Cast: Michael Gross, Sara Botsford, Billy Drago

23:15 FILM Mockingbird – Horror 2013

Alcuni ragazzi sono alle prese con una cinepresa maledetta. Se non seguiranno precisamente le istruzioni per l’uso, rischieranno di morire.

Regia: Bryan Bertino

Cast: Alexandra Lydon, Todd Stashwick, Audrey Marie Anderson