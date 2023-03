Stasera in TV oggi mercoledì 15 marzo 2023. Programmi TV e film in prima serata

Stasera in TV oggi mercoledì 15 marzo 2023. Programmi TV e film...

Stasera in TV – scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi mercoledì 15 marzo 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – FILM Tutta un’altra vita – Commedia ITA 2019 di Alessandro Pondi con Enrico Brignano, Ilaria Spada, Paola Minaccioni

Gianni fa il tassista e tutti i giorni combatte con le difficoltà del suo lavoro e le risorse finanziarie che non bastano mai. E’ molto stanco e insoddisfatto e spera di poter cambiare vita un giorno..ed ecco che l’opportunità arriva all’improvviso: si ritrova a vivere in una bella villa di un miliardario in vacanza. In un ambiente lussuoso, tra macchine costosissime, feste esclusive e comodità di ogni genere, Gianni finalmente pensa di aver trovato ciò che cercava, ma c’è ancora una sorpresa che lo aspetta…

23.25 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.40 – INFORMAZIONE Tg1

23.45 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – Mare fuori S03 E09 – Le fasi dell’amore

22.35 SERIE TV – Mare fuori S03 E10 – Le regole dell’amicizia

23.45 SHOW – Stasera c’è Cattelan su Raidue –

RAI 3 (3)

21.25 – ATTUALITA’ Chi l’ha visto? condotto da Federica Sciarelli

“Amore della mamma dove sei?”. È disperata Georgeta, la mamma di Andreea, la giovane campionessa di tiro a segno scomparsa un anno fa da Jesi (Ancona). Di lei non si hanno più notizie e nessuno sembra averla vista. Che fine ha fatto? Se ne parla in questa puntata di “Chi l’ha visto?” E poi, la drammatica telefonata al 112 in cui il papà di Alice chiede aiuto poco prima che quest’ultima venga uccisa dal fratello sotto casa.

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Controcorrente – Programma di approfondimento giornalistico targato Videonews condotto da Veronica Gentili.

CANALE 5 (5)

21.44 – SHOW La tv dei 100 e uno – Piero Chiambretti capitanera’ una platea di 100 bambini dando vita ad uno spettacolo in cui i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi

ITALIA 1 (6)

21:20 FILM Safe House – Nessuno e’ al sicuro – [Azione USA 2012] – Action thriller con Ryan Reynolds e Denzel Washington. Un ex agente della CIA e un suo giovane collega sono in fuga per salvarsi la pelle a vicenda. Regia di D. Espinosa

23:45 FILM PRIMA TV L’uomo invisibile – PrimaTv – [Horror AUS 2019] – Dal romanzo di H.G. Wells. Il lungo calvario di una donna vittima di violenza domestica prima e di stalking dopo. Un incubo allucinante e ossessivo. Regia di L. Whannell;

LA 7 (7)

21:15 DOCUMENTARIO Atlantide – Storie di uomini e di mondi – Il caso Moro, 55 giorni e una notte

TV 8 (8)

21.25 SHOW 100% Italia Special – Due coppie di concorrenti si sfidano per mettersi alla prova e indovinare i gusti degli italiani, rappresentati in studio da un panel di 100 persone.

NOVE (9)

21.25 FILM Via dall’incubo – Thriller USA 2002 di Michael Apted con Jennifer Lopez

23.50 LIFESTYLE Bergamo d’improvviso – Una Bergamo inedita in un viaggio tra sogno e realtà.

VENTI (20)

21.11 FILM Man of Tai Chi – [Azione] – Diretto ed interpretato da Keanu Reeves, al debutto come regista. Chen Lin-Hu e’ noto come “Tiger”, ed e’ l’ambizioso erede di un antico ramo di arti marziali. Regia di K. Reeves

23.13 FILM Top Gun – [Azione] – Film d’azione cult degli anni’80, con Tom Cruise nei panni di “Maverick”, un giovane aviatore che ha la possibilita’ di partecipare alla prestigiosa scuola Top Gun. Regia di T. Scott;

RAI 4 (21)

21.20 FILM Doppia colpa – Thriller IRL-SVE-USA 2018 di Simon Kaijser con Guy Pearce, Pierce Brosnan, Minnie Driver

Marito felice e padre amorevole, Evan Birch insegna filosofia in un rinomato college. Quando Joyce, una studentessa diciassettenne scompare misteriosamente, i sospetti ricadono su di lui, con prove che sembrano inconfutabili. Anche sua moglie fatica a credere alla sua innocenza e il detective Malloy si insospettisce ancora di più a seguito di un passato non proprio esemplare del professore. Disponibile anche in lingua originale.

23.06 FILM La stirpe del male – Horror USA 2014 di Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett con Allison Miller, Catherine Kresge

Una giovane coppia di sposi in viaggio nella Repubblica Dominicana partecipa a un party; la mattina dopo non ricordano nulla, ma lei scopre di essere incinta e sta sviluppando una strana aggressività.

IRIS (22)

21.13 FILM I ponti di Madison County – [Commedia] – Per il ciclo: L’OCCHIO DI CLINT. Un classico del cinema romantico con i premi Oscar Clint Eastwood e Meryl Streep. L’intenso amore extra-coniugale tra un maturo fotografo e una donna

23.55 FILM Dove osano le aquile – [Spionaggio] – Per il ciclo: L’OCCHIO DI CLINT. Il comandante britannico Smith deve liberare un generale americano imprigionato in un inaccessibile castello sulle Alpi bavaresi. Regia di B. Hutton

RAI 5 (23)

21.15 ARTE Art Night Puntata 14 – I colori dell’arte: Nero

Scoprire l’arte attraverso un viaggio nelle sue componenti fondanti. Come il colore giallo ha plasmato la pittura e le arti visive nel tempo.

22.16 DOCUMENTARIO Rock Legends: Marvin Gaye

Marvin Gaye è stato un modello e uno spartiacque, segnando in maniera indelebile la storia del Soul e dell’R&B. Per il suo impegno, le sue lotte contro il sistema e il forte richiamo alle radici della musica afro-americana, da sempre detentrice di una funzione di denuncia dei soprusi e delle ingiustizie, è considerato uno degli artisti più importanti della sua era.

22.40 DOCUMENTARIO Rock Legends: Simple Minds

L’epopea dei Simple Minds: dalle sperimentazioni dei primi anni Ottanta e il loro contributo al filone elettronico della New Wave, sino allla fase più mainstream della band seguito alla pubblicazione del grande successo commerciale “Don’t You”.

23.03 DOCUMENTARIO The Doors – Mr. Mojo Risin’ The Story of L.A Woman

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM In the Mood for Love – Drammatico Hong Kong 2000 di Wong Kar-wai con Tony Leung Chiu Wai, Maggie Cheung, Lai Chen, Rebecca Pan, Paulyn Sun

Hong Kong, 1962. Il signor Chow e la signora Chan, vicini di casa, scoprono che i rispettivi partner sono infedeli e iniziano a sentirsi attratti l’uno dall’altra. Il loro amore casto e clandestino mette in scena un melodramma intenso e raffinatissimo che ha fatto epoca. Due premi a Cannes 2000 e César 2001 al Miglior Film Straniero.

22.50 MAGAZINE Movie Mag – Si comincia con Donatella Finocchiaro che si racconta a Federico Pontiggia. Madrina del Festival milanese “Sguardi Altrove”, la Finocchiaro riflette sulla sua carriera, sul suo debutto nella regia teatrale e sulla condizione femminile nel cinema italiano. Si prosegue con Colin Farrell, protagonista del film “Gli spiriti dell’isola”

23.25 FILM Signs – Fanstascienza – Drammatico USA 2002 di di M Night Shyamalan con M.Gibson J.Phoenix R.Culkin

La vita del reverendo Hess, di suo fratello e dei figli è sconvolta quando nel campo di grano che circonda la loro fattoria compaiono strani segnali, forse annuncio di un’imminente invasione aliena.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SHOW Stasera tutto è possibile.

CIELO (26)

21.15 FILM Flight of Fear – Terrore ad alta quota – Azione 2018 di Rob Pallatina con Liz Fenning, Joseph Michael Harris, Jose Rosete

Una minaccia oscura e sconosciuta scatena il panico di passeggeri ed equipaggio a bordo di un volo.

23.05 FILM Miranda – Commedia – Erotico 1985 di Tinto Brass con Serena Grandi

Una procace locandiera, in attesa del marito disperso in guerra, si concede a molti uomini. Tinto Brass rilegge a modo suo il teatro di Goldoni, lanciando la focosa Serena Grandi.

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Doc Hollywood – Dottore in carriera – [Commedia] – Un chirurgo plastico deve scontare una pena con del lavoro socialmente utile in una cittadina dove finisce per innamorarsi di una donna. Con Michael J. Fox Regia di M. Caton-Jones

23.01 FILM Bridget Jones’s Baby – [Commedia] – Terzo capitolo del fortunato franchise di “Bridget Jones”. Di nuovo single, Bridget e’ alle prese con una gravidanza inaspettata. Con Renee Zellweger e Colin Firth.

LA7D (29)

21.30 SERIE TV White Collar – Fascino Criminale – S02 E09 – Sulle tracce di Fowler

22.20 SERIE TV White Collar – Fascino Criminale – S02 E10 – I sette di Burke

23.10 SERIE TV White Collar – Fascino Criminale – S02 E11 – Una lunga notte

LA5 (30)

21:22 FILM Vizi di famiglia – [Commedia] – Divertente commedia con K. Costner e J. Aniston. Sarah scopre che sua nonna e’ la famosa signora Robinson che ispiro’ il film “Il laureato”. Verita’ o pettegolezzo? Regia di R. Reiner

23:15 INTRATTENIMENTO Un armadio per due – Prima TV – In ogni puntata 2 concorrenti devono creare un look a tema con l’aiuto di 2 tutor. A giudicarli 2 giudici con stili diversi. Riusciranno a lasciarsi andare e sperimentare uno stile nuovo?

REAL TIME (31)

21:20 REALITY Matrimonio a prima vista Italia – Ep.3

Sciolte le tensioni iniziali, gli sposi possono godersi la luna di miele.

22:35 LIFESTYLE Vite sottili

23:40 REALITY La clinica della pelle – Come un cammello

La dottoressa Emma si occupa di Alan, che ha una protuberanza sulla schiena. Inoltre, troverà una cura per il terribile odore di Jane e per il rossore di Danielle?

CINE34 (34)

21:05 FILM Amici come noi – [Commedia] – Commedia on the road con il duo comico Pio & Amedeo. Saltato il matrimonio di Pio, i due amici lasciano Foggia per andare a Roma, poi a Milano fino ad Amsterdam. Regia di E. Lando

22:57 FILM Volesse il cielo – [Commedia] – Inseguendo un pregiudicato, un ispettore finisce contro un cassonetto dei rifiuti da cui esce un uomo nudo in preda ad amnesia. Con V. Salemme e M. Casagrande. Regia di V. Salemme

Byoblu (262)

20:30 ATTUALITA’ Le interviste di Byoblu – Muscoli e acciaio, gli anni di Ronald Reagan – Roberto Mazzoni – Da molti ricordato come il presidente della Guerra fredda, quello che ha portato gli Stati Uniti a dominare il mondo, Ronald Reagan e le sue scelte politiche hanno rappresentato un decennio iconico e singolare per l’America e non solo, a tal punto che, ancora oggi il ‘reaganismo’ viene da molti esaltato e ferocemente criticato. Ne parliamo con il giornalista Roberto Mazzoni.

21:00 ATTUALITA’ “1984” – Piano di fuga – Piano di fuga è l’anti talk-show. Un momento di approfondimento e confronto senza le censure della psicopolizia di casa nostra. Francesco Borgonovo e gli ospiti in studio e in collegamento raccontano il presente e un futuro tutto da costruire.