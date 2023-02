Programmi TV e film in prima serata venerdì 13 febbraio 2023. Stasera in TV oggi

Pubblicità

Una nuova serie TV in prima visione su RaiUno e tanta attualità in TV stasera. Ma anche documentari e tanti film in prima serata di tutti i generi, dai film di azione alla commedia, dall’horror ai film western.

Scopri su italia News la programmazione serale in TV, film in prima serata di stasera lunedì 13 febbraio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SERIE TV PRIMA TV Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1E1 Miniserie TV thriller con Elena Sofia Ricci

Il Commissario Battaglia giunge a Travenì per indagare sulla morte di un ingegnere. Nel frattempo, quattro bambini si incontrano nel loro posto segreto, ignari che qualcuno li stia spiando.

22.30 – SERIE TV PRIMA TV Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1E2

Lucia e Mathias escono di notte, certi di trovare il Fantasma. L’indomani, Brughi va da Teresa rivelandole una sconcertante coincidenza. Ma le amnesie di Teresa sono sempre più frequenti.

23.40 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Speciale elezioni regionali – Conduce Bruno Vespa

Puntata speciale di approfondimento di Porta a Porta sull’esito delle Elezioni Regionali in Lombardia e nel Lazio e sulle ripercussioni sulla politica nazionale.

RAI 2 (2)

21.20 SHOW – Stasera tutto è possibile – comedy show condotto da Stefano De Martino con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia con le sue imitazioni.

RAI 3 (3)

21.20 – INCHIESTA Presadiretta Acqua meno 40%. Conduce Riccardo Iacona

La prima parte della puntata viene dedicata ai risultati delle Elezioni Regionali in Lazio e in Lombardia

23.15 – INTERVISTE – La scelta – Ezio Mauro intervista Giuseppe Pecoraro, l’ex prefetto di Roma, oggi Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo

RETE 4 (4)

21.20 – ATTUALITA’ Quarta Repubblica – conduce Nicola Porro

CANALE 5 (5)

21.45 – REALITY SHOW Grande Fratello VIP – conduce Alfonso Signorini con le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

ITALIA 1 (6)

21:19 DOCUMENTARIO Freedom – Oltre il confine –

Avventura, scoperta, indagine. Un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia.

LA 7 (7)

21:15 DOCUMENTARIO Speciale Propaganda Live – conduce Diego Bianchi

TV 8 (8)

21.30 FILM Eiffel – Drammatico/ Romantico 2022 di Martin Bourboulon con Emma Mackey, Romains Duris, Pierre Deladonchamps e Armande Boulanger

23.35 DOCUMENTARIO Il dellitto di Cogne

NOVE (9)

21.25 LIFESTYLE PRIMA TV Little Big Italy – Marrakech Medina Nuova stagione condotta come sempre da Francesco Panella

23.10 LIFESTYLE Little Big Italy – Porto Rico conduce Francesco Panella

VENTI (20)

21.10 FILM Rush Hour – Due mine vaganti – Azione con Jackie Chan. L’ispettore Lee viene chiamato dal console cinese a Los Angeles per aiutare l’FBI nelle indagini per il rapimento della figlia.

23.09 FILM Hulk – [Azione] – Eric Bana veste i panni di uno dei miti della Marvel. Durante un esperimento, lo scienziato Bruce Banner viene colpito da raggi gamma con inquietanti effetti collaterali.

RAI 4 (21)

21.20 FILM Wrong Turn – Horror 2021 con Charlotte Vega, Adain Bradley, Bill Sage

23.17 FILM The Villainess – Professione assassina – Azione 2015 con K.Ok-Vin, S.Ha-Kyun

IRIS (22)

21.12 FILM La legge della notte – Crime con Ben Affleck e Sienna Miller. Per il ciclo: BORN IN THE USA. Diretto ed interpretato da Ben Affleck. Joe, figlio del capo della polizia di Boston, diventa un gangster nell’era del proibizionismo.

23.36 FILM Blow – Drammatico con Johnny Depp, Penelope Cruz. Per il ciclo: BORN IN THE USA. La storia di George Jung, uno dei maggiori trafficanti di cocaina tra Colombia e Stati Uniti degli anni ’70.

RAI 5 (23)

21.15 FILM Fiore – Drammatico 2016 con Daphne Scoccia, Josciua Algeri, Valerio Mastandrea

23.03 DOCUMENTARIO Sciarada – Il circolo delle parole – L’altro 900: Beppe Fenoglio

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Missouri – Western 1976 con Marlon Brando, Harry Dean Stanton, Jack Nicholson, Kathleen Lloyd, Randy Quaid

Nel Montana, la banda del ladro di cavalli Tom Logan inizia a saccheggiare il bestiale dell’allevatore Braxton, che per difendersi assume Robert Lee Clayton, famoso in tutto il paese per essere un famigerato cacciatore di taglie. Nel frattempo la figlia di Braxton però s’innamora del furfante Logan.

23.20 FILM Dove la terra scotta Western 1958 Dal romanzo “The Border Jumpers” di Will C. Brown. – di Anthony Mann con Gary Cooper, Lee J. Cobb, Arthur O’ Connell.

Texas, fine ‘800. Dopo una rapina a un treno, l’ex fuorilegge Link si trova costretto a ricongiungersi alla banda della quale aveva fatto parte.

RAI PREMIUM (25)

21.20 FILM Un’estate in Vietnam – 2^ Parte – Commedia con Inez Bjorg David, Nikolai Kinski, Jean Yves Berteloot

Decisa a cambiare prospettive di vita, Paula si lascia alle spalle il matrimonio con Lars e va in Vietnam per diventare cuoca, ma arrivata in aeroporto viene fermata e le viene ritirato il passaporto. Dopo essere stata morsa da un serpente si sveglia in un villaggio a lei sconosciuto. Ancora stordita a causa del veleno si mette in viaggio per trovare un modo di contattare Danh e per tornare da Marie.

23.00 ATTUALITA’ Belve – Nina Moric

CIELO (26)

21.15 FILM Destini incrociati Drammatico con Harrison Ford, Dennis Haysbert, Sydney Pollack

Thriller che sconfina nel melo’, questa storia diretta da Sydney Pollack. Un sergente e una deputata scoprono che i rispettivi coniugi, morti in un incidente, erano amanti. Ricostruire la loro storia

23.50 DOCUMENTARIO Cougar: AAA ToyBoy cercasi

Sono libere, sexy e indipendenti da un punto di vista economico: oggi, le quarantenni sono sempre piu’ interessanti e vivono in piena liberta’ i loro istinti piu’ intimi.

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Scemo & più scemo – Commedia demenziale con Jim Carrey e Jeff Daniels. Due amici completamente tonti trovano una valigia smarrita e vorrebbero restituirla alla bellissima proprietaria

23.05 FILM Due nel mirino – Commedia con Mel Gibson – Protetto dall’FBI come testimone in un caso di traffico di droga, Rick e’ inseguito insieme all’ex fidanzata dai malviventi che vogliono fargli la pelle. Con Mel Gibson

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Josephine, ange gardien S11 E39 Con Mimie Mathy

23.20 SERIE TV Josephine, ange gardien S11 E40 Con Mimie Mathy

LA5 (30)

21:26 FILM Le parole che non ti ho detto – Drammatico 1999 – Il premio Oscar Kevin Costner in un film tratto da un romanzo di N. Sparks. Theresa trova sulla spiaggia una bottiglia con un messaggio misterioso. Regia di L. Mandoki

REAL TIME (31)

21:20 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Il fondoschiena

Eric spera di rimuovere un’enorme escrescenza dal suo fondoschiena. Michael è molto ironico ma è consapevole che il bozzolo sulla sua testa non è affatto divertente.

22:15 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Braccia strane

Robert ha tantissimi bozzoli sulle braccia: la dottoressa non ha mai visto un caso del genere. Il problema di Stuart disgusta la moglie, ma affascina la dottoressa Lee.

23:10 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Bozzi incredibili

Gerald si rivolge alla dottoressa Lee e a uno specialista in merito a un enorme bozzo sull’unghia. Vinnie ha un’imbarazzante voglia sul collo.

CINE34 (34)

21:04 FILM La leggenda di Al, John & Jack – Commedia 2002 con Aldo, Giovanni e Giacomo nei panni di tre mafiosi italo-americani piuttosto imbranati. Dopo un errore di troppo, sono costretti a nascondersi. Regia di A. Baglio;

23:14 FILM Domani è un altro giorno Una commedia toccante sul senso dell’amicizia, con M. Giallini e V. Mastandrea. Tommaso torna a Roma per quattro giorni quando scopre che Giuliano e’ gravemente malato.

Byoblu (262)

20:30 ATTUALITA’ È l’ora della verità – Su Byoblu il nuovo programma in prima serata in diretta. Conducono i giornalisti della redazione insieme a Claudio Messora con la partecipazione anche degli spettatori in studio e la possibilità di intervenire in diretta attraverso i canali social di Byoblu.

22:30 INTERVISTA Le interviste di Byoblu – Vaccinegate: ecco cosa emerge dalle analisi sui vaccini – Nassim Langrudi – L’Unione europea sta per modificare l’European Democracy Action Plan, un regolamento che entra nel merito del dibattito politico sui grandi social network. In particolare con la modifica si intendono limitare tutti quei contenuti che possano avere un risvolto politico. Si tratta di una norma che potrebbe incidere sulla libertà di espressione e di informazione nel continente. Ne abbiamo parlato con Francesco Giubilei, giornalista, e Matteo Flora, docente di Corporate Reputation e Cybersecurity.

23:30 ATTUALITA’ La salute che viene – Corpo sano in bocca sana – Luca Simondi – La salute che viene” è lo spazio divulgativo che aiuta a decifrare nuovi rischi e nuove opportunità di scienza e medicina. Davide Gianluca Porro intervista medici, scienziati ed esperti del settore