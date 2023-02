Stasera in TV oggi giovedì 9 febbraio 2023. Continua Sanremo ma c’è tanto altro. Programmi TV e film in prima serata

Stasera in TV oggi giovedì 9 febbraio 2023. Continua Sanremo ma c’è...

Pubblicità

Condividi

Stasera in tv c’è ancora Sanremo con la sua terza serata ma per coloro che vogliono vedere altro, la televisione del digitale terrestre offre tanti film in prima e seconda serata: Broken City, Red land (Rosso Istria), Harry Potter, Caccia Spietata, Pitch Black, Holliwood Homicide, Seven Sisters, Maximum Conviction, Un poliziotto a quattro zampe 3 e altri.

Ma oltre Sanremo c’è anche l’altro SHOW: Il Grande Fratello VIP su Canale 5.

Pubblicità

Per chi ama l’approfondimento politico e di attualità su Rete 4 c’è Dritto e Rovescio e Piazza Pulita su LA7.

A chi piace la bella musica ma non è propriamente quella di Sanremo, su Rai5 un imperdibile opera, Il Trovatore di Giuseppe Verdi diretto da Pier Giorgio Morandi.

Scopri su italia News la programmazione serale in TV, film in prima serata di stasera giovedì 9 febbraio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

Stai cercando i programmi tv di un altro giorno? Cl icc a qui

RAI 1 (1)

20.30 – SHOW PRIMA TV Prima Festival di Sanremo

In diretta dal Glass Studio del Teatro Ariston l’appuntamento quotidiano di news e curiosità sul Festival di Sanremo, un breve notiziario che segue il Festival marcandolo stretto. Lo stile e la forma saranno proprio quelli urgenti e incalzanti del giornalismo all-news.

20.40 – SHOW PRIMA TV Sanremo 2023 – 73° Festival della Canzone Italiana – Terza Serata

In diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, con la direzione artistica di Amadeus, il 73° Festival della Canzone Italiana. Presenta Amadeus con Gianni Morandi e Paola Egonu

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 FILM – Broken City – Drammatico con Mark Wahlberg, Catherine Zeta-Jones, Russell Crowe

23.15 SHOW – Stasera c’è… Il meglio di “Stasera c’è Cattelan su Raidue”

Un’antologia dei momenti più belli del Late Night Show di Rai2, con i quali ridere, emozionarsi e riflettere.

RAI 3 (3)

21.20 – FILM Red Land (Rosso Istria) – 2018 Drammatico con Francesca Amodio, Enrico Bergamasco, Valentina Bivona

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Dritto e rovescio – Conduce Paolo Del Debbio

CANALE 5 (5)

21.48 – REALITY SHOW Grande Fratello VIP – Conduce Alfonso Signorini. Con lui in studio le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

ITALIA 1 (6)

21:23 FILM Harry Potter e l’Ordine della Fenice – Fantastico/Favolistico – Capitolo V della saga. La battaglia contro le forze oscure di Voldemort e’ cominciata: e’ il momento di scendere in campo per l’Ordine della Fenice

LA 7 (7)

21.15 ATTUALITA’ Piazza Pulita – Conduce Corrado Formigli

TV 8 (8)

21.25 LIFESTYLE Quelle brave ragazze – con Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo S1 Ep 1 e 2

NOVE (9)

21.25 FILM Caccia spietata – Western con Liam Neeson e Pierce Brosnan

VENTI (20)

21.12 FILM Pitch Black – 2000 Azione / Fantascienza Con Vin Diesel. Una pioggia di meteoriti costringe un’astronave ad un atterraggio di fortuna. Tra i membri dell’equipaggio c’e’ un pericoloso criminale.

23.20 FILM Speed Racer – Film adrenalinico sul mondo delle corse

RAI 4 (21)

21.20 SERIE TV Hawaii Five-0 ep.13 – Il capitano di corvetta dei Navy SEAL Steve McGarrett torna a Honolulu per investigare sulla morte del padre. Nel frattempo, viene formata una speciale task force della State Police delle Hawaii e McGarrett ne è a capo.

22.03 SERIE TV Hawaii Five-0 ep.14

22.48 SERIE TV Hawaii Five-0 ep.15

23.30 FILM Rogue Warfare 2 – Territorio nemico – Azione 2019 con Stephen Lang, Chris Mulkey, Will Yun Lee. Daniel, capo del team Rogue, è stato catturato. Il resto della sua squadra farà di tutto per trovarlo prima che sia troppo tardi.

IRIS (22)

21.11 FILM Hollywood Homicide – Azione con H. Ford e J. Hartnett. Due detective indagano su un omicidio plurimo commesso nell’ambito della musica rap. Il sospettato e’ il boss di una casa discografica.

23.19 FILM The Pacemaker – Spionaggio con G. Clooney e N. Kidman. Due treni si scontrano in Russia. La dottoressa Kelly, fisico nucleare, sospetta che non sia stato un incidente.

RAI 5 (23)

21.16 OPERA Il trovatore (Arena di Verona) – Dall’Arena di Verona “Il trovatore” di Giuseppe Verdi, Direttore Pier Giorgio Morandi. Costumi Raimonda Gaetani, Coreografia El Camborio ripresa da Lucia Real, Maestro d’armi Renzo Musumeci Greco. Orchestra, Coro e Corpo di ballo Arena di Verona. Maestro del coro Vito Lombardi.

23.55 DOCUMENTARIO I Beatles e l’India

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Seven Sisters – Fantascienza – 2073. La Terra è gravemente sovrappopolata e una legge regola il massimo di un solo figlio per nucleo famigliare. Sette sorelle gemelle lottano per la sopravvivenza fingendo di essere una sola persona.

23.15 FILM Dark City – Fantascienza 1998 con Rufus Sewell, William Hurt, Kiefer Sutherland – John Murdoch si risveglia in un hotel completamente privo di memoria, ritrovandosi accusato di una serie di omicidi. E’ solo l’inizio di una serie di imprevedibili sorprese.

RAI PREMIUM (25)

21.20 FILM Ottilie Von Faber – Castell – Una donna coraggiosa – Biografico con Kristin Suckow, Martin Wuttke, Johannes Zirner – La giovane baronessa Ottilie Von Faber, a seguito della morte del padre, viene designata, dal nonno Lothar a guidare la prestigiosa azienda familiare, nonostante le difficoltà nel farsi accettare da un mondo totalmente maschile. Contesa da due uomini, il barone Philipp Von Brand e il conte Alexander Von Castell, anche se innamorata del primo finirà per sposare il secondo, interessato, in realtà, solo al suo denaro. Nel corso della sua vita, Ottilie sarà costretta a lottare duramente per affermare la propria indipendenza e il suo essere donna.

23.00 LIFESTYLE Italiani fantastici e dove trovarli

23.40 FILM Un’estate in Vietnam – prima parte Commedia del 2018 (Germania) con Inez Bjorg David, Nikolai Kinski, Jean Yves Berteloot. Regia di Sophie Allet Coche

CIELO (26)

21.15 FILM Maximum Conviction Azione 2012 con Steven Seagal, Aliyah O’Brien, Ian Robison, Steve Austin, Michael Paré per la regia di Keoni Waxman. TRAMA: Due agenti speciali incaricati di evacuare una prigione vengono assaliti da un gruppo di mercenari in cerca di due donne.

23.05 LIFESTYLE Porno Valley – S1 Ep10 -Jenna Jameson deve imparare l’accento inglese per il prossimo lavoro. Kira Kener ha cattiva influenza sulla sua co-star: viene colpito da momenti di impotenza.

23.35 LIFESTYLE Porno Valley – S1 Ep11 – La giornata riguarda l’importante produzione del film Last Girl Standing. Savanna e’ la prima ad uscire, dal momento che la sua co-star non si presenta.

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Un poliziotto a quattro zampe 3 – [Commedia USA 2002] – Con James Belushi. Regia di R. Lewis. L’ultima missione della coppia Dooley-Jerry Lee, e’ catturare i malviventi che hanno rubato un chip da un computer ad alta tecnologia.

22.50 FILM Superhero – Il piu’ dotato fra i supereroi – Commedia Parodia di Spider-Man, con Leslie Nielse

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Dieci piccoli indiani – Otto sconosciuti vengono invitati in una dimora i cui proprietari sono misteriosamente assenti e, sia gli ospiti sia i due domestici vengono incolpati di aver commesso un omicidio da una voce proveniente da un grammofono.

LA5 (30)

21:24 FILM Il viaggio di Fanny – [Drammatico con C. de France (“Hereafter”). Regia di L. Doillon] – Commovente film vincitore del Giffoni 2016 basato su una storia vera. 1943: il viaggio di una ragazzina ebrea verso la salvezza.

23:13 TALK SHOW Uomini e Donne – Conduce Maria De Filippi

REAL TIME (31)

21:20 REALITY Vite al limite: e poi – Holly e Lashanta

Holly affronta un matrimonio e un’operazione. Lashanta non sta perdendo peso e quando un’auto sfonda il muro del suo soggiorno i suoi progressi sono ancora più lenti.

23:00 REALITY Vite al limite – Tamy

La tumultuosa relazione con suo marito ha causato l’aumento di peso di Tamy Lyn, che ora pesa circa 220 chili. Isolata dal resto del mondo, ha bisogno di riprendere in mano la sua vita.



CINE34 (34)

21:06 FILM Prestami tua moglie – [Commedia ITA 1980 – Con Lando Buzzanca Regia di G. Carnimeo] – Alex Fortini, meridionale trapiantato a Milano, vive alle spalle dell’amante. Quando ricompare la moglie inizieranno i guai.

23:01 FILM Il gatto mammone – [Commedia ITA 1975 Regia di N. Cicero] – Un industriale siciliano e’ ossessionato dall’idea di avere un figlio e, non riuscendo, incolpa la moglie Rosalia di sterilita’