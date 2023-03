Stasera in TV oggi giovedì 16 marzo 2023. Programmi TV e film in prima serata

Pubblicità

Stasera in TV – scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi giovedì 16 marzo 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – SERIE TV PRIMA TV Che Dio ci aiuti – S7E19 – Dire Fare Impicciare

Azzurra fa i conti con la scoperta sul passato di Sara condividendolo con Suor Teresa, che le consiglia riservatezza. Intanto Azzurra scopre come Marco, non sia arrivato ad Assisi per caso.

22.30 – SERIE TV PRIMA TV Che Dio ci aiuti – S7E20 – La ricerca della felicità

Sara apprende la notizia su Elia: Suor Teresa chiama i Servizi Sociali e condanna la scelta di Azzurra. Ludo e Cate ignare, credono che Sara ed Emiliano siano destinati a stare insieme.

23.35 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

23.54 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.20 FILM PRIMA TV – The Gentlemen – Azione 2019 di Guy Ritchie con Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery

Mickey Pearson, americano trapiantato a Londra, ha costruito un impero basato sul traffico di marijuana. Quando si sparge la voce che vorrebbe vendere e ritirarsi dagli affari, si scatena una guerra senza quartiere fatta di sabotaggi, ricatti e corruzioni, nel tentativo di sottrargli i suoi lucrosi affari. Ma lui non è disposto a ritirarsi in buon ordine.

23.20 SHOW – Stasera c’è Cattelan su Raidue – Per chiudere al meglio la settimana della seconda serata di Rai2 con “Stasera c’è Cattelan”, Alessandro Cattelan ospita Francesco Arca e Arturo Muselli direttamente dalla fiction in onda su Rai1 “Resta con me”, Fabio Balsamo reduce da “Lol3” e Loretta Goggi, ora in onda con il suo varietà “Benedetta Primavera”.

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ Splendida Cornice condotto da Geppi Cucciari

23.15 – ATTUALITA’ Mixer venti anni di Televisione – Stasera rivediamo i faccia del 1985 con Paolo Villaggio e con Raffaella Carrà

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Dritto e Rovescio – Prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualita’ politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

CANALE 5 (5)

21.46 – REALITY SHOW Grande Fratello VIP

Alfonso Signorini conduce la nuova edizione del padre di tutti i reality: Grande Fratello Vip. Con lui in studio le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

ITALIA 1 (6)

21:19 FILM Wonder Woman – [Azione USA 2017] – Primo film sull’eroina della DC Comics. Diana, principessa delle Amazzoni, lascia la sua isola per porre fine alla Grande Guerra. Con Gal Gadot. Regia di P. Jenkins;

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Piazza Pulita – conduce Corrado Formigli

TV 8 (8)

21.30 INTRATTENIMENTO Bruno Barbieri – 4 Hotel – Roma

22.45 INTRATTENIMENTO Bruno Barbieri – 4 Hotel – Ischia

NOVE (9)

21.25 FILM Nati stanchi – Commedia ITA 2002 di Dominick Tambasco con Ficarra e Picone

Salvo e Valentino sono due giovani siciliani, fidanzati, che vogliono rimandare il più in là possibile il giorno delle loro nozze e che non hanno nessuna voglia di lavorare. Per questo passano il loro tempo a fare concorsi, in giro per l’Italia, nel peggior modo possibile per finire sempre bocciati. Il loro perfetto meccanismo si inceppa, però, quando entrambi ricevono una forte raccomandazione per un concorso a Milano. I due si troveranno costretti a mettere a ferro e fuoco la città, pur di non essere assunti.

23.20 ATTUALITA’ Faking It – Bugie o verità? Il giornalista e conduttore Pino Rinaldi, aiutato da tre esperti, analizza la mente di alcuni criminali tramite fotogrammi, intercettazioni e testimonianze.

VENTI (20)

21.13 FILM Special Forces – Liberate l’ostaggio – [Azione FRA 2011] – Una giornalista francese viene rapita e condannata a morte dai talebani. Per salvarla, si mobilita un commando di forze speciali. Con D. Kruger. Regia di S. Rybojad

23.27 FILM Man of Tai Chi – [Azione] – Diretto ed interpretato da Keanu Reeves, al debutto come regista. Chen Lin-Hu e’ noto come “Tiger”, ed e’ l’ambizioso erede di un antico ramo di arti marziali. Regia di K. Reeves

RAI 4 (21)

21.20 SERIE TV Hawaii Five-0 St2 ep.4

22.04 SERIE TV Hawaii Five-0 St2 ep.5

22.51 SERIE TV Hawaii Five-0 St3 ep.6

23.31 FILM L’intruso – Thriller 2019 di Deon Taylor con Dennis Quaid, Michael Ealy, Meagan Good

Scott e Annie, giovane coppia di sposi, comprano la casa dei loro sogni nella Napa Valley, ma scoprono presto che il venditore, dopo una rapida conclusione dell’affare, non ha nessuna intenzione di andarsene. Disponibile anche in lingua originale.

IRIS (22)

21.12 FILM Il castello – [Azione USA 2001] – Per il ciclo: ACTION. Un generale viene condannato dalla corte marziale per non aver eseguito gli ordini causando la morte di otto soldati. Regia di R. Lurie

23.40 FILM Scuola di cult – Enrico Tamburini conduce una rubrica dedicata ai segreti, retroscena ed alle tantissime curiosita’ del grande mondo del cinema.

23.54 FILM Nick mano fredda – [Drammatico] – Per il ciclo: ACTION. Condannato ai lavori forzati, Nick, detto “mano fredda” per il carattere di ghiaccio, non sopporta la vita del carcere e fugge per tre volte

RAI 5 (23)

21.14 MUSICA Serata Inaugurale Tosca (con audiodescrizione) – Tosca (Teatro alla Scala)

L’opera di Giacomo Puccini apre la stagione 2019/2020 del Teatro alla Scala di Milano. L’evento culturale dell’anno vedrà protagonisti il direttore d’orchestra Riccardo Chailly, il regista Davide Livermore, oltre alle grandi voci di Anna Netrebko, Francesco Meli e Luca Salsi.

23.42 DOCUFILM Dalle strade di New Orleans, la città della musica

Una celebrazione della tradizione musicale di New Orleans. Nelle strade e nelle sue piazze, laddove è nato il jazz, il jazz continua a risuonare in tutte le sue molteplici declinazioni. Regia di Michael Murphy, con Keith Richards, Robert Plant, Sting, Steve Gadd

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Gravity – Fantascienza 2013 di Alfonso Cuarón con Sandra Bullock, George Clooney

Gli astronauti Stone e Kowalsky lavorano ad alcune riparazioni di una stazione orbitante quando una tempesta di detriti distrugge la loro stazione e li lascia a vagare nello spazio. I due si trovano legati l’uno all’altra, con l’ossigeno in diminuzione, a tentare un disperato rientro sulla Terra mentre affrontano gli spettri del passato.

22.40 FILM Sputnik – Fantascienza 2020 con Oksana Akinshina, Fedor Bondarchuk, Pyotr Fyodorov

Konstantin è l’unico sopravvissuto al rientro da una missione spaziale. Tenuto sotto stretta osservazione in una base militare russa, l’astronauta rivelerà presto di essere infestato da un parassita alieno.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Atlantic crossing St1 Ep7 – La scelta obbligata

22.15 SERIE TV Atlantic crossing St1 Ep8 – La fine della guerra

23.20 SHOW Italiani fantastici e dove trovarli

CIELO (26)

21.15 FILM Machete Kills – Azione 2013 con Danny Trejo, Michelle Rodriguez

L’impavido Machete viene reclutato per una missione impossibile: eliminare un boss per sventare un attacco letale al mondo.

23.20 DOCUMENTARIO Debbie viene a Dallas – Ep. 7 – Cassidey prende un’importante decisione sulla sua carrirera. PT deve vedersela con una coppia di dive.

23.55 DOCUMENTARIO Gola profondissima – Ep. 1 – Dietro le quinte del remake del famosissimo film per adulti ‘Gola Profonda’.

TWENTY SEVEN (27)

21.07 FILM Poliziotto in prova – [Azione 2014] – Spassoso buddy movie con Kevin Hart e Ice Cube. Ben vuole di diventare poliziotto come il cognato, il quale fara’ di tutto per dissuaderlo. Regia di T. Story;

22.56 FILM Doc Hollywood – Dottore in carriera – [Commedia] – Un chirurgo plastico deve scontare una pena con del lavoro socialmente utile in una cittadina dove finisce per innamorarsi di una donna. Con Michael J. Fox Regia di M. Caton-Jones

LA5 (30)

21:26 FILM The Perfect Man – [Commedia USA 2005] – Dopo ogni delusione amorosa della madre single, Holly e’ costretta a seguirla e traslocare sempre. Decide cosi’ di trovarle l’uomo perfetto. Con H. Duff. Regia di M. Rosman

23:25 TALK SHOW Uomini e Donne – La nuova edizione del programma di Maria De Filippi: l’appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:20 INTRATTENIMENTO Donne senza tabù – Ep3

22:20 INTRATTENIMENTO Donne senza tabù – Ep4

23:15 REALITY Vite al limite – Chrystal

Chrystal deve essere aiutata dalla figlia per fare la doccia. Il dottor Now riuscirà a risolvere i suoi traumi infantili e a cambiare la sua vita?

CINE34 (34)

21:05 FILM Le nuove comiche – [Comico ITA 1994] – Paolo Villaggio e Renato Pozzetto tornano protagonisti di quattro divertenti episodi ricchi di gag nel terzo capitolo della saga delle Comiche. Regia di N. Parenti

23:07 FILM Delitto sull’autostrada – [Comico] – Nono capitolo della saga dell’ispettore Nico Giraldi, che si finge camionista per potersi infiltrare in una banda dedita ai furti di camion. Con Tomas Milian. Regia di B. Corbucci

Byoblu (262)

20:30 ATTUALITA’ È l’ora della verità – Su Byoblu il programma in prima serata in diretta. Conducono i giornalisti della redazione insieme a Claudio Messora con la partecipazione anche degli spettatori in studio e la possibilità di intervenire in diretta attraverso i canali social di Byoblu

22:00 DOCUMENTARIO “Aldo Moro, morte di uno statista” -Speciale L’ora della verità – Nel giorno del 45° anniversario della strage di via Fani, Byoblu dedica uno speciale ad Aldo Moro con una lunga intervista al giornalista Paolo Cucchiarelli sui luoghi più significativi del sequestro

23:00 INFORMAZIONE “7 notizie in 7 giorni “ – Le notizie della settimana con Claudio Messora e Virginia Camerieri

23:30 DOCUMENTARIO The Moro Files, la maratona – In occasione dei 45 anni del rapimento Moro, una grande intervista di Byoblu in 5 video: Gero Grassi racconta i files della Commissione Moro, dalle ingerenze straniere ai misteriosi uomini in via Fani. Il grande successo in Rete di questo evento testimonia non solo come Moro sia ancora nel cuore degli italiani, ma anche come tutti siamo ancora alla ricerca della verità.