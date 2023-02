Stasera in TV oggi domenica 5 febbraio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Stasera in TV oggi domenica 5 febbraio 2023. Programmi TV e film...

Lolita Lobosco, NCIS, Che tempo che fa, Zona Bianca, Non è l’arena, ma anche tanti film anche prima tv in prima serata per tutti i gusti.

Scopri su italia News la programmazione serale in TV, film in prima serata di stasera domenica 5 febbraio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SERIE TV PRIMA TV Le indagini di Lolita Lobosco – S2E5 – Caccia al mostro

Una donna è stata uccisa. Lolita risale ad un vecchio omicidio che ha caratteristiche simili a quello appena compiuto. Dopo aver litigato, Lolita e Danilo hanno l’occasione di confrontarsi.

23.35 – INFORMAZIONE Tg1

23.40 – MAGAZINE Speciale Tg1

SPECIALE. – Settimanale del TG1 Direttrice Monica Maggioni

RAI 2 (2)

21.00 SERIE TV – N.C.I.S. Los Angeles S14E5 – I segni del tempo

Il tenente Jeff Morgan viene trovato ucciso nel suo appartamento e la moglie Alice si è data alla fuga. Dalle indagini dell’N.C.I.S. emerge che Morgan fosse un violento e rubasse esplosivi militari per poi rivenderli.

21.50 SERIE TV – Blue Bloods S13E2 – Il dottor Buonanotte

Danny e Baez indagano su un famoso medico del sonno che è stato accoltellato in un hotel. L’uomo, però, fa di tutto per minimizzare la cosa ed impedire che il suo nome finisca sui giornali.

22.40 SPORT – La Domenica Sportiva

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l’attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti ci raccontano i loro successi sportivi e personali

RAI 3 (3)

20.00 – TALK SHOW Che tempo che fa – condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback

23.30 – INFORMAZIONE Tg3 Mondo

23.55 – INFORMAZIONE Meteo 3

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Zona Bianca – condotto da Giuseppe Brindisi

CANALE 5 (5)

21:15 FILM PRIMA TV Fino all’ultimo indizio – Crime con Denzel Washington e Jared Leto

23:38 INFORMAZIONE Tg5

ITALIA 1 (6)

21:24 FILM Tata Matilda e il grande botto – Commedia con Emma Thompson e Maggie Ghyllenhaal.

23:29 INFORMAZIONE Pressing – Massimo Callegari e Monica Bertini conducono il programma con highlights, gol, immagini e commenti della giornata di calcio di Serie A

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Non è l’Arena – Conduce Massimo Giletti

TV 8 (8)

21.30 GAME SHOW Bruno Barbieri – 4 Hotel – S5 E5 – Molise

22.45 GAME SHOW Bruno Barbieri – 4 Hotel – S5 E4 – Ischia

NOVE (9)

21.35 SHOW PRIMA TV Only Best – Comico Show

Il meglio dello show comico condotto da Elettra Lamborghini e i Pampers, per una serata all’insegna del divertimento e di tante risate.

23.15 FILM Al posto tuo Commedia con con Luca Argentero, Stefano Fresi, Ambra Angiolini, Serena Rossi, Grazia Schiavo, Fioretta Mari

VENTI (20)

21.12 FILM All things to all men – Poliziesco con G. Byrne, R. Sewell.

22.50 FILM Chinese Zodiac – Azione di e con Jackie Chan

RAI 4 (21)

21.20 FILM Blood Money – A qualsiasi costo – Azione con E. Coltrane, J. Cusack

22.45 FILM L’ora della verità – The vanished – Azione con Anne Heche, Thomas Jane, Jason Patric

IRIS (22)

21.11 FILM Red Snake – prima TV – Drammatico con D. Gwyn, M. Sansa, A. Casar

23.17 FILM Florence – Biografico con Meryl Streep, Hugh Grant

RAI 5 (23)

21.15 DOCUMENTARIO Di là dal fiume e tra gli alberi – Il grande salvataggio delle balene

23.01 FILM Il tabaccaio di Vienna – Drammatico con Simon Morzé, Bruno Ganz, Johannes Krisch

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Piedone lo sbirro – Poliziesco con Bud Spencer ed Enzo Cannavale

23.05 FILM I Soliti Ignoti – Commedia con Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Totò, Renato Salvatori, Carla Gravina

RAI PREMIUM (25)

21.20 SHOW The Voice Senior

23.55 SERIE TV Il Paradiso delle Signore S7 E91

CIELO (26)

21.15 FILM Million Dollar Baby Drammatico con Clint Eastwood, Lucia Rijker, Brian F. O’Byrne, Anthony Mackie, Margo Martindale, Riki Lindhome, Hilary Swank, Morgan Freeman, Jay Baruchel, Mike Colter

23.35 FILM Anna, quel particolare piacere – Drammatico con John Richardson, Antonio Casale, Bruno Corazzari, Corrado Gaipa, Ettore Manni, Richard Conte, Corrado Pani, Edwige Fenech

TWENTY SEVEN (27)

21.07 FILM Out of sight – Gli opposti si attraggono – Thriller con G. Clooney e J. Lopez.

23.16 FILM Greystoke: La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie – Avventura con Christopher Lambert

23.10 FILM Come ammazzare il capo… e vivere felici – Commedia corale sfrenata e goliardica con Jennifer Aniston.

TV2000 (28)

21.20 FILM Abe – Commedia con Noah Schnapp, Seu Jorge, Dagmara Dominczyk

23.00 FILM The monuments men – Drammatico – Azione con George Clooney con Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Jean Dujardin, Bob Balaban, Hugh Bonneville e Cate Blanchett

LA7D (29)

21.20 SERIE TV Miss Marple S1 E1

23.10 SERIE TV Miss Marple omicidio al vicariato

LA5 (30)

21:10 FILM Inga Lindstrom – La Casa Sul Lago

22:59 ATTUALITA’ Quarto Grado – Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

REAL TIME (31)

21:50 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Nuovi protocolli

22:45 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Grandi scoppi

23:40 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Caso curioso

CINE34 (34)

21:07 FILM Pizza Connection – Drammatico con Michele Placido e Mark Chase

00:39 FILM Bambola con Valeria Marini

Warner TV (37)

21:05 SERIE TV Uccelli di rovo – S1 E1

22:55 SERIE TV Uccelli di rovo – S1 E2