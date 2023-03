Stasera in TV oggi domenica 19 marzo 2023 Festa del papà. Programmi TV e film in prima serata

Pubblicità

Torna la normale programmazione della domenica sera con serie Tv in prima serata senza particolari novità in palinsesto: seri tv, show e tanti film in prima serata.

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi domenica 19 marzo 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SERIE TV PRIMA TV – Resta con me – S1E9 – con Francesco Arca, Maria Pia Calzone, Arturo Muselli e Raffaella Rea.

Mentre Alessandro e Paola ritrovano un po’ di armonia, la squadra indaga sul furto delle reliquie di San Ciro. Intanto Paola scopre che Gennaro, papà di Diego, era l’informatore del marito.

22.30 – SERIE TV PRIMA TV – Resta con me – S1E10 con Francesco Arca, Maria Pia Calzone, Arturo Muselli e Raffaella Rea.

Il ladro delle reliquie, sospettato di far parte della “banda”, viene misteriosamente investito. Stanca delle bugie, Paola decide di lasciare Alessandro, ma qualcosa sconvolge tutti i piani.

23.35 – INFORMAZIONE – Tg1

23.40 – MAGAZINE – Speciale Tg1 – SPECIALE. – “Don’t come back” di Matteo Delbò e Chiara Avesani

RAI 2 (2)

21.00 SERIE TV – Blue Bloods S13E8 – Il giustiziere

Sonny, vecchia conoscenza di Danny e capo di una gang, organizza un pestaggio e mette Danny in difficoltà. Un poliziotto fuori servizio pone al sindaco domande importune ed il sindaco chiede a Frank di licenziarlo.

21.49 SERIE TV – Blue Bloods S13E9 – Niente è sacro

La lapide della tomba di Joe Reagan viene vandalizzata, Joe Hill vorrebbe indagare, ma Frank gli ordina di non farlo. Danny interviene per aiutare un suo ex partner.

22.40 INFORMAZIONE SPORTIVA – La Domenica Sportiva

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l’attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali.

RAI 3 (3)

20.00 – TALK SHOW Che tempo che fa – condotto da Fabio Fazio – vedi anticipazioni

23.30 – MAGAZINE Tg3 Mondo –

23.55 – INFORMAZIONE Meteo 3

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Zona Bianca – programma di attualita’ e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4.

CANALE 5 (5)

21.18 – INTRATTENIMENTO Guinness – lo show dei record

Gerry Scotti torna alla guida dello show dove, primatisti provenienti da ogni parte del mondo, sono pronti a sfidarsi e sfidare i propri limiti per aggiudicarsi un nuovo guinness world record.

ITALIA 1 (6)

20:22 INCHIESTE Le Iene presentano: Inside – Alcune delle storie piu’ seguite e discusse del programma, raccontate con interviste, servizi e approfondimenti.

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Non è l’Arena – inchieste condotte da Massimo Giletti

TV 8 (8)

21.30 SPORT Formula 1 – F1 GP Arabia Saudita

23.45 INFORMAZIONE Paddock Live

NOVE (9)

21.40 REALITY GAME PRIMA TV Cambio Moglie – Un particolare esperimento sociale in cui due donne accettano di scambiarsi casa e famiglia per un periodo limitato di tempo

23.00 REALITY GAME PRIMA TV Cambio Moglie

VENTI (20)

21.13 FILM 300: L’alba di un Impero – [Azione USA 2013] – Tratto dal romanzo a fumetti di Frank Miller “Xerxes”. Il generale greco Temistocle si oppone all’invasione dei Persiani guidati da Serse. Con Eva Green Regia di N. Murro

23.14 FILM Fire Down Below – L’inferno sepolto – [Azione USA 1997] – Film d’azione con Steven Seagal. Un combattivo ambientalista deve indagare su alcune morti causate da uno smaltimento illegale di rifiuti tossici. Regia di F. Alcala’

RAI 4 (21)

21.20 FILM A perfect getaway – Una perfetta via di fuga di D. Twohy con T. Olyphant M. Jovovich K. Sanchez 2009 USA – PROGRAMMA ADATTO AL SOLO PUBBLICO ADULTO

Durante la luna di miele alle Hawaii una coppia di sposi si unisce ad un’altra coppia addentrandosi in un’area isolata: la vacanza si trasformerà in un incubo.

23.00 FILM Doppia colpa – Film Thriller 2018 con Guy Pearce, Pierce Brosnan, Minnie Driver

Evan Birch è uno stimato e affascinante professore di filosofia in un prestigioso college e anche un buon padre di famiglia. Una studentessa del suo corso di nome Hanna scompare improvvisamente e i sospetti ricadono su Birch. Emergono molti dettagli del suo passato e anche sua moglie comincia a dubitare di lui…il detective Malloy, che segue il caso, comincia a raccogliere prove che sembrano confermare la sua colpevolezza. Evan si ritroverà ad affrontare questionino solo accademiche, ma anche di vita o di morte.

IRIS (22)

21.12 FILM The burning plain – Il confine della solitudine – [Drammatico] – Per il ciclo: CINEMA E’ DONNA. Quattro destini si incrociano, tra dolore e rancore umano, come i 4 elementi della natura: terra, fuoco, acqua e aria. Con C. Theron

23.13 FILM Maria Regina di Scozia – [Biografico] – Per il ciclo: CINEMA E’ DONNA. Sontuosa trasposizione cinematografica della storica rivalita’ tra Maria Stuarda ed Elisabetta I, con due star hollywoodiane d’eccezione.

RAI 5 (23)

21.15 DOCUMENTARIO Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E6 – Wild Italy 7 – Lecce

Nella prima ora continua il racconto di Wild Italy 7, che ci porta in Sardegna, in territori ancora incontaminati, noti per la loro ricchezza ambientale. A seguire, Luigi Maria Perotti e la ‘sua’ Lecce, da scoprire d’inverno. Vista così, questo gioiello si presenta come un labirinto di stradine tutte da percorrere.

23.03 FILM Il cliente – Drammatico 2016 di Asghar Farhadi con Sahahab Hosseini, Taraneh Alidoosti

Emad e Rana sono una coppia, fanno gli attori e vivono a Teheran. Un giorno, sono costretti a lasciare l’appartamento in cui vivono a causa di un cedimento strutturale del palazzo. Grazie a un loro collega della compagnia teatrale, Babak, i due trovano una nuova sistemazione. Quello che non sanno, però, è che la precedente inquilina era una prostituta che utilizzava quell’appartamento per i suoi appuntamenti. A scoprirlo sarà Rana, quando aprirà la porta a uno dei clienti della donna e verrà aggredita e violentata.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Occhio alla penna – Western 1981 di Michele Lupo con Bud Spencer

E’ giunto a Yucca City con l’indiano Girolamo che ha sottratto alla prigione dopo un furto di cavalli. Scambiato per un medico, lo sconosciuto, che ormai tutti chiamano Doc, decide di fermarsi, visto che qui riesce finalmente a togliersi la fame. Ma tanta disponibilità dei cittadini ha un rovescio della medaglia: sul paese grava la minaccia di una banda di malviventi guidata da Colorado Slim…

22.55 FILM I guappi – Drammatico 1974 di Pasquale Squitieri con Franco Nero, Fabio Testi, Lina Polito, Raymond Pellegrin

Napoli, fine ‘800. Il guappo don Gaetano Fungilo e l’avvocato Nicola Bellizzi sono legati da un indissolubile rapporto di amicizia: Nicola è riuscito a studiare solo grazie alla protezione di don Gaetano. Ma il destino e la camorra li porteranno a diventare, loro malgrado, nemici.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SHOW Tale e quale show – Tale e quale Sanremo del 25/02/2023

CIELO (26)

21.15 FILM 13 Hours: The Secret Soldiers Of Benghazi – Azione 2016 di Michael Bay con John Krasinski, Toby Stephens, David Denman, Max Martini, David Costabile, Pablo Schreiber, James Badge Dale

Durante la sera dell’11 settembre 2012, undicesimo anniversario degli attacchi dell’11 settembre, un gruppo di militanti islamisti attacca dapprima un avamposto diplomatico americano e successivamente una dépendance della CIA a Benghazi in Libia. Una squadra di sicurezza composta da sei membri lotta per difendere gli americani, ma riesce nell’impresa solo in parte. Il gruppo di assalitori uccide infatti quattro americani, tra cui l’ambasciatore statunitense, J. Christopher Stevens.

23.55 FILM La segretaria – Drammatico 1974 di Francisco Lara Polop con Ornella Muti, Philippe Leroy, Emilio Gutiérrez Caba

Una giovane donna è stata sedotta da un ufficiale di alto grado sposato. Quando lei si innamora di un giovane uomo, cerca di interrompere l’altro rapporto…

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Ocean’s 8 – [Azione] – La sorella di Danny Ocean, Debbie, recluta una squadra tutta al femminile per la rapina del secolo al Metropolitan Museum di N.Y. Con S. Bullock e C. Blanchett. Regia di G. Ross

23.10 FILM La tenera canaglia – [Commedia] – Un vagabondo e una piccola orfana inscenano un finto incidente con l’auto di una ricca avvocatessa. La loro vita cambiera’ per sempre. Con Jim Belushi, Kelly Lynch Regia di J. Hughes

LA7D (29)

21.20 SERIE TV Ghost Whisperer St4 Ep21 Casa di bambole – con Jennifer Love Hewitt e David Conrad

22.20 SERIE TV Ghost Whisperer St4 Ep22 – Amore senza fine – con Jennifer Love Hewitt e David Conrad

23.10 SERIE TV Ghost Whisperer St4 Ep23 – Il libro dei cambiamenti – con Jennifer Love Hewitt e David Conrad

LA5 (30)

21:10 FILM Milionario in incognito – [Commedia CAN 2018] – Un ricco costruttore decide di edificare su un’area destinata ad un parco, ma qualcuno non e’ d’accordo. Con Siobhan Williams (“Benvenuti a Marwen”). Regia di M. Scott;

22:53 FILM Tutte le strade portano a Roma – [Commedia] – Commedia sentimentale con S. J. Parker e R. Bova. Dopo essere atterrate in Italia, il difficile rapporto tra una madre e una figlia ritrova lo slancio perduto. Regia di E. Lemhagen

REAL TIME (31)

21:00 LIFESTYLE The Baby Daddy

22:40 LIFESTYLE 90 giorni per innamorarsi – Aspettative ed ex

Mohamed valuta un nuovo sponsor. Thais cerca di nascondere la verità a suo padre e una ex di Bilal fa pressioni su Shaeeda riguardo l’accordo prematrimoniale.

CINE34 (34)

21:05 FILM SuperFantozzi – [Commedia] – Paolo Villaggio intraprende un viaggio nella storia per raccontare le sfortuna dell’uomo. Fantozzi e’ un indomito eterno perdente. Con L. Bosisio. Regia di N. Parent; ITA 1986

22:58 FILM Omicidio all’italiana – [Commedia] – Per attirare l’attenzione dei media sul suo sperduto paesino, il sindaco spaccia una morte accidentale per un omicidio. Con Maccio Capatonda, Sabrina Ferilli Regia di M. Capatonda

Byoblu (262)

21:00 ATTUALITA’ Mondocane, storie dal pianeta – Il giornalista Fulvio Grimaldi, che è passato per quasi tutte le guerre, i conflitti, i colpi di Stato, le rivoluzioni vere o false, dal 1967 (Guerra dei Sei Giorni) a oggi, ci riprende per mano con questa rubrica e ci porta con sé nei vari scenari della geopolitica mondiale.

22:00 ATTUALITA’ Le interviste di Byoblu – Dai vaccini pediatrici agli obblighi covid: le ombre sulle politiche sanitarie – Andrew Wakefield, Del Bigtree – Esiste un fil rouge tra le politiche vaccinali pediatriche e gli obblighi dell’era Covid. Ce lo hanno spiegato, in questa intervista esclusiva per Byoblu, Andrew Wakefield e Del Bigtree, rispettivamente regista e produttore del docu-film “Vaxxed”.

23:00 Docufilm – Vaxxed: dall’insabbiamento alla catastrofe