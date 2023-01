Stasera in TV mercoledì 18 gennaio 2023. Programmi tv e film in prima serata oggi

Stasera in TV mercoledì 18 gennaio 2023. Programmi tv e film in...

Pubblicità

Condividi

Scopri su italia News la programmazione serale in TV, film in prima serata di stasera mercoledì 18 gennaio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

Stai cercando i programmi tv di un altro giorno? Cl icc a qui

Pubblicità

RAI 1 (1)

21.25 – FILM PRIMA TV Cosa mi lasci di te Biografico 2020

Basato sulla vera storia di Jeremy Camp, giovane musicista e cantautore americano. Nel settembre 1999, il ventenne Jeremy Camp lascia la sua famiglia per recarsi al Calvary Chapel Bible College, in California. Le prime persone che incontra sono Jean-Luc LaJoie, un musicista di successo, e Melissa Henning, una ragazza al primo anno come lui. Tra i due è subito amore a prima vista. Ma il destino riserva al ragazzo una brutta sorpresa: Melissa è gravemente malata. La fede e l’amore lo aiuteranno ad affrontare tutte le avversità.

Regia: Andrew Erwin, Jon Erwin

Cast: K.J. Apa, Nathan Parsons, Britt Robertson

23.35 ATTUALITA’ – Porta a Porta – conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV PRIMA TV- La porta rossa – S03 E03

Cagliostro non sa se confidare a Vanessa la visione che ha avuto. Nel frattempo, uno dei ragazzi arrestati confessa di essere stato arruolato per fomentare il disordine durante il blackout.

22.25 SERIE TV PRIMA TV- La porta rossa – S03 E04

Anna indaga sul Centro Studi e sull’ambiguo professor Braida. Vanessa è messa di fronte a una scelta difficile: salvare e difendere il “suo” Centro Studi o tradire l’amicizia di Cagliostro?

23.30 SHOW- Stasera c’è Cattelan su Raidue – Ezio Greggio e il giornalista di cronaca nera Stefano Nazzi sono gli ospiti della seconda puntata di “Stasera c’è Cattelan su Raidue”. Alessandro Cattelan conduce e diverte con leggerezza i suoi ospiti, incalzati con garbo e schietta curiosità, si raccontano svelando aneddoti e storie.

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ Chi l’ha visto? – Conduce Federica Sciarelli.

Chi ha fatto scomparire Emanuela Orlandi? Federica Sciarelli e la sua squadra investigativa registrano le dichiarazioni shock di un padre: “Mio figlio mi ha detto che hanno prelevato la ragazza e l’hanno portata all’autista di De Pedis”, e ospitano in studio Antonio Mancini, l’ex esponente della banda della Magliana.

RETE 4 (4)

21.20 – ATTUALITA’ Controcorrente – Conduce Veronica Gentili

CANALE 5 (5)

20.48 – CALCIO Supercoppa italiana Milan – Inter

In diretta dal King Fahd International Stadium di Riyad, l’Inter affronta il Milan in un derby che mette in palio il primo trofeo della stagione

21.57 – CALCIO Supercoppa italiana Live (Postpartita)

Tutti gli highlights, i goal e i commenti dei match di giornata, la cui conduzione e’ affidata a Monica Bertini.

ITALIA 1 (6)

21:20 FILM Mamma ho preso il morbillo Commedia 1997

Terzo capitolo della saga. Alex e’ a letto con il morbillo e una banda di malfattori vuole rubare un microchip preziosissimo, finito per sbaglio in un suo giocattolo.

Regia: Raja Gosnell

Cast: Alex D. Linz, Olek Krupa, Rya Kihlstedt, Lenny Von Dohlen, David Thornton, Haviland Morris, Kevin Kilner, Marian Seldes



23:31 FILM Daddy’s Home Commedia 2015

Brad vive con la moglie e i 2 figli di lei. Cerca di essere un buon padre ma l’improvviso ritorno del primo marito scatenera’ la competizione. Con Mark Wahlberg.

Regia: Sean Anders, John Morris

Cast: Will Ferrell, Thomas Haden Church, Paul Scheer, Hannibal Buress, Mark Wahlberg, Linda Cardellini



LA 7 (7)

21.15 ATTUALITA’ Atlantide – Storie di uomini e di mondi – conduce Andrea Purgatori

TV 8 (8)

21.30 FILM …Con amore Babbo Natale – Commedia 2017

Melanie Welch ama le feste ed è felice quando riesce a indovinare il regalo perfetto per i suoi cari. Tuttavia, il periodo dell’anno che in assoluto preferisce, le riserverà presto alcune sorprese poco gradite.

Regia: Marita Grabiak

Cast: Emilie Ullerup, Aaron O’Connell, Rustin Gresiuk, Devielle Johnson, Jett Klyne

23.10 FILM Finché Natale non vi separi – Commedia 2020

Quando la wedding planner del figlio rinuncia al lavoro, Joan deve organizzare il matrimonio con l’aiuto di Beau, lo zio della sposa.

Regia: Annie Bradley

Cast: Catherine Bell, Mark Bellamy, Luke Bilyk

NOVE (9)

21.35 FILM Il vento del perdono Drammatico 2005

Regia: Lasse Hallström

Cast: Robert Redford, Camryn Manheim, Damian Lewis, Becca Gardner, R. Nelson Brown, Morgan Freeman, Jennifer Lopez, Josh Lucas

23.35 SHOW Little Big Italy Istanbul – Francesco Panella attraversa tre continenti in cerca della vera italianità: elegge il miglior ristorante italiano dell’esotica Istanbul.

VENTI (20)

21.11 FILM The Time Machine – Dove vorresti andare? – Fantascienza 2002

Basato sull’omonimo romanzo di fantascienza di H.G. Wells. Uno scienziato e’ deciso a provare che e’ possibile viaggiare nel tempo.

Regia: Simon Wells

Cast: Guy Pearce, Jeremy Irons, Samantha Mumba, Orlando Jones, Mark Addy, Sienna Guillory, Omero Mumba, Phyllida Law

23.05 FILM G.I. Joe – La nascita dei Cobra – Azione 2009

La task force internazionale anti-terrorismo conosciuta come G.I. Joe, combatte contro una misteriosa organizzazione criminale denominata Cobra.

Regia: Stephen Sommers

Cast: Sienna Miller, Channing Tatum, Dennis Quaid,

RAI 4 (21)

21.20 SERIE TV Delitti in Paradiso – S11 E05

22.20 SERIE TV Delitti in Paradiso – S11 E06

23.25 FILM Fuga nella giungla – Azione 2015

Avery Taggert è una fotografa di guerra, attiva nella metà degli anni Ottanta. È famosa soprattutto perché riesce a mantenere una distanza emotiva con i soggetti che ritrae. Quando, però, si trova a dover fotografare quanto avviene nella giungla colombiana, in compagnia di una squadra di missionari con in testa lo spagnolo El Guero e nel mezzo di un violento conflitto, le cose per Avery saranno molto diverse e rimanere distaccata come ha sempre fatto non sarà così semplice.

Regia: Josh C. Waller

Cast: Zoë Bell, Nacho Vigalondo, Francisco Barreiro

IRIS (22)

21.12 FILM Il cacciatore – Drammatico 1978

Per il ciclo: VISIONI D’AUTORE. Cimino affronta la guerra del Vietnam come tragedia collettiva e individuale. Celebri le scene di roulette russa. Vincitore di 5 Premi Oscar.

Regia: Michael Cimino

Cast: Robert De Niro, Christopher Walken, John Savage, Meryl Streep

RAI 5 (23)

21.15 DOCUMENTARIO Art Night – Inside Renzo Piano Building

A tu per tu con l’equipe dell’architetto Renzo Piano e la sua Building Workshop, una squadra di esperti proiettata verso il futuro dell’edilizia d’avanguardia, dal Giappone alla Grecia.

22.15 DOCUMENTARIO Rock Legends: David Bowie

David Bowie è protagonista del format che celebra le pietre miliari del rock e del pop. Attraverso interviste, aneddoti, esibizioni live e videoclip, ripercorriamo la carriera e la vita personale del Duca Bianco.

22.41 DOCUMENTARIO Rock Legends: Eagles –

Gli Eagles sono protagonisti del format che celebra le pietre miliari del rock e del pop. Attraverso interviste, aneddoti, esibizioni live e videoclip, ripercorriamo la carriera e la vita personale della band che ha incarnato il country-rock- californiano.

23.04 DOCUMENTARIO Classic Albums – Soul II Soul: Club Classics

Il making of di “Club Classics”, grande successo mondiale del collettivo Soul II Soul pubblicato nel 1989. Da DJ di un sound system londinese a superstar internazionali con un solo album, i membri dei Soul II Soul si raccontano in prima persona, rievocando la grande stagione creativa che li portò a regnare supremi sulle piste da ballo internazionali.

23.54 DOCUMENTARIO Sting, tra musica e libertà

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Il nemico alle porte – Guerra 2001

Mentre le truppe naziste assediano Stalingrado durante la seconda guerra mondiale, il cecchino russo Vassili Zaitsev continua ad eliminare uno per volta i suoi nemici e diventa un eroe infallibile per la propaganda sovietica, finchè un maggiore tedesco, König, non decide di sfidarlo sul suo stesso terreno: la precisione nella mira.

Regia: Jean-Jacques Annaud

Cast: Jude Law, Bob Hoskins, Ed Harris, Joseph Fiennes, Rachel Weisz

23.20 MAGAZINE Movie Mag – Settimanale di approfondimento cinematografico

23.50 FILM Il grande uno rosso – Guerra 1980

Il sergente Possum, veterano della grande guerra, passa con successo da un fronte all’altro della seconda guerra mondiale, dalla Tunisia alla Sicilia, dalla Normandia al Belgio, con la sua squadra invincibile di quattro soldati da lui stesso addestrati. Alla fine si ritroverà comunque da solo quando, arrivando in Cecoslovacchia, si troverà di fronte ai campi di concentramento nazisti.

Regia: Samuel Fuller

Cast: Lee Marvin, Mark Hamill, Robert Carradine, Bobby Di Cicco

RAI PREMIUM (25)

21.20 SHOW Tale e Quale Show

CIELO (26)

21.15 FILM Earthstorm Fantascienza 2006

Una scienziata, preoccupata per le anomalie climatiche, cerca di convincere un gruppo di colleghi ad un intervento sulla Luna.

Regia: Terry Cunningham

Cast: Stephen Baldwin, Amy Price-Francis, Dirk Benedict, Anna Silk

23.00 FILM Spogliando Valeria Drammatico 1989

Indagando sull’omicidio di un amico, un musicista fa la conoscenza di un’affascinante donna, di cui diventa presto l’amante.

Regia: Bruno Gaburro

Cast: Dalila Di Lazzaro, Donald Burton, Gerard Manzetti

TWENTY SEVEN (27)

21.08 FILM Johnny English colpisce ancora Commedia 2018

Johnny English torna al lavoro quando viene svelata l’identita’ di tutti gli agenti segreti. Dovra’ vedersela con una spia russa e con un giovane nemico, re del digitale. Regia: David Kerr

Cast: Rowan Atkinson, Ben Miller, Olga Kurylenko

22.50 FILM La sfida delle mogli Commedia 2019

Da una storia vera. Le mogli dei soldati in missione in Afghanistan, organizzano un coro per superare l’attesa angosciante. Con K. Scott Thomas Regia di P. Cattaneo

Regia: P.Cattaneo

Cast: K. Scott Thomas, Sharon Horgan

TV2000 (28)

20.56 FILM Oliver Twist – Drammatico/Giallo 2005

Regia: Roman Polański

Cast: Ben Kingsley, Barney Clark

LA7D (29)

21.30 SERIE TV White Collar Fascino Criminale S01 E1-3

LA5 (30)

21:20 FILM Prime – Commedia 2005

Il premio Oscar Meryl Streep ed Uma Thurman in una divertente, romantica commedia degli equivoci sulla differenza d’eta’ in amore.

Regia: Ben Younger

Cast: Uma Thurman, Meryl Streep, Bryan Greenberg, Jon Abrahams

23:19 TALK SHOW Uomini e Donne – Conduce Maria De Filippi

REAL TIME (31)

21:20 REALITY Drag Race Italia – Snatch Game! Tutto può succedere

Da una prova con commenti al vetriolo sulle compagne all’iconico Snatch Game. Niente è come sembra in una puntata dove tutto può succedere!

22:45 REALITY Drag Race Italia Figlie delle stelle

La passione degli italiani per gli astri e l’esoterismo è il tema della puntata. Per la sfilata le Drag Queen porteranno in scena abiti ispirati ai segni zodiacali.

CINE34 (34)

21:06 FILM L’amore è eterno finchè dura – Commedia 2004

Nonostante sia sposato, Gilberto partecipa ad uno speed-date che innesca la crisi del suo matrimonio. Nastro d’Argento a Laura Morante, con Carlo Verdone.

Regista: Carlo Verdone

Cast: Carlo Verdone, Antonio Catania, Laura Morante, Stefania Rocca, Rodolfo Corsato

23:23 FILM E adesso sesso – Commedia 2001

Commedia sexy in 8 episodi sulla sessualita’ ad ogni eta’ ed in ogni contesto sociale. Con Elena Russo e Eva Henger.

Regia: Carlo Vanzina

Cast: Elena Russo, Alessio Modica, Tony Sperandeo, Adolfo Margiotta

Warner TV (37)

21:00 FILM La Passione di Cristo – Drammatico 2004

Regia: Mel Gibson

Cast: James Caviezel, Monica Bellucci, Claudia Gerini, Maia Morgenstern

23:00 SERIE TV Lois & Clark: le nuove avventure di Superman – S3 E4 Occhi irlandesi

ITALIA 2 (49)

21:25 ANIMAZIONE PRIMA TV One Piece –

22:45 ANIMAZIONE My Hero Academia

23:15 ANIMAZIONE My Hero Academia

23:40 FILM Scuola di polizia 3: tutto da rifare – Comico 1986

Terzo capitolo della fortunata serie. Due scuole di polizia entrano in competizione per evitare la chiusura di una di esse.

Regia: Jerry Paris

Cast: Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow