Programmi TV e film in prima serata martedì 31 gennaio 2023. Stasera in TV oggi

Programmi TV e film in prima serata martedì 31 gennaio 2023....

Tanta attualità stasera con Cartabianca, Fuori dal Coro, Di Martedì e le inchieste de Le Iene, ma anche Film in prima tv su Rai1, e tanti altri film per tutti i gusti e serie TV. Per gli appassionati dello show c’è Boomerissima su Rai2 e gli amanti del calcio non possono perdersi i quarti di finale di Coppa Italia su Canale 5 con la sfida Inter-Atalanta.

Scopri su italia News la programmazione serale in TV, film in prima serata di stasera martedì 31 gennaio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – FILM PRIMA TV Fernanda

La storia di Fernanda Wittgens, prima direttrice della Pinacoteca di Brera e artefice, durante la guerra, del salvataggio di tante opere d’arte e di molti ebrei destinati alla deportazione.

23.30 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.20 SHOW – Boomerissima – Condotto da Alessia Marcuzzi

Le squadre che si sfideranno in questa puntata saranno composte da: Paola Barale, Riccardo Rossi, Alessandro Tersigni e Adriana Volpe per i boomers, mentre Emanuel Caserio, Paola Di Benedetto, Alessandro Egger e Soleil Sorge per i millennials. Tra gli ospiti, ci saranno inoltre: Arisa, Boomdabash, Eiffel 65, Nino Frassica, Flavio Insinna e Alberto Matano.

23.30 SHOW – Stasera c’è Cattelan su Raidue

Ospiti della puntata il rapper Guè e l’attore di “Doc”, “La porta rossa” e “Che Dio ci aiuti” Pierpaolo Spollon.

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ #Cartabianca – Conduce Bianca Berlinguer

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Fuori dal Coro – Conduce Mario GIordano

CANALE 5 (5)

20.47 – CALCIO Inter – Atalanta – Coppa Italia – Quarti di finale

In diretta da San Siro, i nerazzurri di mister Simone Inzaghi sfidano la Dea guidata da Gian Piero Gasperini.

22.52 – MAGAZINE SPORT Coppa Italia Live

Gli highlights di tutte le partite di Coppa Italia 2022-2023 in esclusiva assoluta su Mediaset.

23.40 – MAGAZINE X-style

Il settimanale dedicato alle nuove tendenze della moda, costume, personaggi e lifestyle.

ITALIA 1 (6)

21:17 SHOW/INCHIESTE Le Iene

LA 7 (7)

21.15 ATTUALITA’ Di Martedì – Conduce Giovanni Floris

TV 8 (8)

21.30 FILM Tutto ciò che voglio per Natale – Commedia 2021

Regia: Michael Damian

Cast: Susie Abromeit, Torrance Coombs, James Rottger

23.10 LIFESTYLE Quelle brave ragazze – Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo viaggiano per la Spagna a bordo di un furgoncino guidato da Alessandro Livi. Da Madrid a Siviglia, dal Deserto di Tabernas a Granada, fino a raggiungere Valencia.

NOVE (9)

21.25 FILM Innocenti bugie – Azione 2010

Regia: James Mangold

Cast: Tom Cruise, Cameron Diaz

23.35 GAME SHOW Little Big Italy – Francesco Panella è a Miami

VENTI (20)

21.12 FILM The Town – Poliziesco 2010

Diretto e interpretato da Ben Affleck. Un ladro e’ in bilico tra il suo lavoro e l’attrazione che prova per la direttrice di una banca

Regia: Ben Affleck

Cast: Jeremy Renner, Blake Lively, Ben Affleck

23.37 FILM Stolen – Azione 2012

Regia: Simon West

Cast: Nicolas Cage, Danny Huston,

RAI 4 (21)

21.20 FILM X-Men 2 – Fantascienza 2003

Dopo aver imprigionato Magneto e aver fermato la sua Confraternita di mutanti, Wolverine cerca risposte sul suo passato dal momento che non ricorda come ha ottenuto la mutazione.

Regia: Bryan Singer

Cast: Patrick Stewart, Famke Janssen, James Marsden, Anna Paquin, Hugh Jackman, Ian McKellen, Halle Berry

23.28 MAGAZINE Wonderland

In occasione dell’uscita nei cinema italiani di “Bussano alla porta”, “Wonderland” ha incontrato il regista M. Night Shyamalan.

IRIS (22)

21.11 FILM L’ uomo senza paura – Western 1955

Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. Western con Kirk Douglas. I protagonisti sono due cowboy, alle dipendenze di una ricca e bella quanto egoista allevatrice

Regia: K. Vidor

Cast: Kirk Douglas, Jeanne Crain

23.00 FILM Corvo rosso non avrai il mio scalpo – Western 1972

Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. Un uomo vive isolato, sui monti del Colorado. Per accompagnare una spedizione di soccorso, viola il sacro cimitero degli indiani Corvi

Regista: Sydney Pollack

Cast: Robert Redford, Delle Bolton

RAI 5 (23)

21.17 FILM Il tabaccaio di Vienna – Drammatico 2018

Regia: Nikolaus Leytner

Cast: Simon Morzé, Bruno Ganz, Johannes Krisch

23.07 DOCUMENTARIO Rock Legends: James Brown

23.07 DOCUMENTARIO Rock Legends: Leonard Cohen

23.56 DOCUMENTARIO Queen, dagli esordi a Bohemian Rhapsody

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Premonitions – Giallo 2015

Regia: Afonso Poyart

Cast: Anthony Hopkins, Colin Farrell, Angela Kerecz

22.50 FILM Entrapment – Giallo 1999

Regia: Jon Amiel

Cast: Sean Connery, Catherine Zeta-Jones

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV PRIMA TV Hudson & Rex S4E10 – Sangue e diamanti

PRIMA TV – Un magazziniere viene trovato morto. Accanto al corpo Sarah trova un diamante grezzo e i primi sospetti si indirizzano verso il traffico dei diamanti di guerra.

22.05 SERIE TV PRIMA TV Hudson & Rex S4E11 – Eroe per un giorno

PRIMA TV – Rex e Charlie sono invitati ad entrare nella Hall of Heroes, un riconoscimento dato ai cittadini più eroici. Durante la cerimonia Rex viene avvelenato, ma Charlie lo salva.

22.50 SERIE TV PRIMA TV Hudson & Rex S4E12 – Nessun uomo è un’isola

PRIMA TV – Su un’isola sperduta due pastori vengono presi di mira da colpi di pistola mentre pascolano il gregge e Donovan manda Sarah e Charlie ad indagare.

23.35 SERIE TV Miss Scarlet and The Duke S1 E5 – Cella 99

CIELO (26)

21.20 FILM Tulipani – Amore, onore e una bicicletta – Commedia 2017

Una giovane arriva in un villaggio del sud Italia per spargere le ceneri della madre, ma si ritrova coinvolta in una bizzarra faida.

Regia Mike van Diem

Cast: Ksenia Solo, Giancarlo Giannini, Gijs Naber

23.20 FILM Maliziosamente – Drammatico 1969

Le piccanti vicissitudini di Giselle, una ragazza di provincia che approda a Parigi dove esplora tutta la sua sessualita’

Regia: Paul Collet, Pierre Drouot

Cast: Daniel Vigo, Nathalie Vernier, Laetitia Sorel

TWENTY SEVEN (27)

21.05 FILM Ufficiale e Gentiluomo Drammatico 1982

Due Premi Oscar e due Golden Globes per il film che ha lanciato Richard Gere. Zack Mayo, reduce da un’infanzia difficile, decide di diventare pilota della Marina.

Regia: Taylor Hackford

Cast: Richard Gere, Debra Winger, Louis Gossett jr.

23.18 FILM The Mask – Da zero a mito Commedia 1994

Regia: Chuck Russell

Cast: Jim Carrey, Cameron Diaz.

TV2000 (28)

20.52 FILM NON SIAMO ANGELI – Commedia 1955

Tre fuggitivi dell’Isola del Diavolo si nascondono nella casa di un affabile mercante e ripagano la sua generosità aiutando la sua famiglia a superare una serie di ostacoli.

Regia: Michael Curtiz

Cast: Peter Ustinov, Humphrey Bogart

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Miss Marple – Polvere negli occhi

LA5 (30)

21:20 REALITY SHOW Grande Fratello Vip – condotto da Alfonso Signorini con le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

REAL TIME (31)

21:20 REALITY Primo appuntamento – Ep.5

Il primo single ad entrare nel ristorante è il simpaticissimo ‘scugnizzo’ Vincenzo, napoletano doc. Incontrerà Iole, campana anche lei, allegra e sensibile.

22:50 REALITY Primo appuntamento – Ep.4

Noemi è una ragazza che, nonostante la giovane età, cerca una storia seria. Anche Cristian, 30 anni, ha le idee chiare, gli hanno spezzato il cuore tante volte.

CINE34 (34)

21:04 FILM Tiramisu – Commedia 2016

Un tiramisu’ fa decollare la carriera di Antonio, un imbranato informatore farmaceutico. Ma sara’ un bene?

Regia: Regia di F. De Luigi

Cast: Fabio De Luigi, Vittoria Puccini, Giulia Bevilacqua, Nicola Pistoia, Giovanni Esposito, Orso Maria Guerrini

22:55 MAGAZINE Segreti di cinema – Cine34 – Rubrica di approfondimento. Il critico Tatti Sanguineti racconta storie, aneddoti e curiosita’ dei film in programmazione.

23:01 FILM I gemelli del Texas – Commedia 1964

Film comico con Raimondo Vianello e Walter Chiari. Lo scambio di due coppie di gemelli causera’ equivoci e imprevedibili conseguenze.

Regia di Steno

Cast: Raimondo Vianello e Walter Chiari

Warner TV (37)

21:00 FILM I sublimi segreti delle Ya-Ya Sisters – Commedia 2002

Regia: Callie Khouri

Cast: Sandra Bullock, Ellen Burstyn, Maggie Smith, Fionnula Flanagan, Ashley Judd.

23:10 FILM Il vento del perdono – Drammatico 2005

Regia: Lasse Hallström

Cast: Robert Redford, Camryn Manheim, Damian Lewis, Becca Gardner, R. Nelson Brown, Morgan Freeman, Jennifer Lopez, Josh Lucas