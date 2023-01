Stasera in TV martedì 10 gennaio 2023. Programmi TV e film in prima serata oggi

Stasera in TV martedì 10 gennaio 2023. Programmi TV e film in...

Scopri su italia News la programmazione serale in TV, film in prima serata di stasera martedì 10 gennaio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SERIE TV PRIMA TV Il nostro generale S1 E3

Curcio e Franceschini vengono arrestati. Curcio viene fatto evadere dal carcere da Mara Cagol. Questi avvenimenti spingono i vertici dell’Arma a chiudere il Nucleo antiterrorismo.



22.30 – SERIE TV PRIMA TV Il nostro generale S1 E4

Dalla Chiesa è senza incarichi, ma continua a restare in contatto con i suoi ex uomini che arrestano Curcio. I brigatisti non si fermano: compiono il primo delitto pianificato.



23.30 ATTUALITA’ – Porta a Porta -conduce Bruno Vespa

Ospite di Bruno Vespa il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. A Porta a Porta anche il ricordo di Gianluca Vialli con la partecipazione del ct della Nazionale Roberto Mancini. Durante il programma si parlerà poi delle rivelazioni dell’attesa autobiografia del principe Harry, in uscita proprio domani

RAI 2 (2)

21.20 SHOW – Boomerissima – Condotto da Alessia Marcuzzi

Con il giusto mix tra varietà e game-show, il programma promette di regalare momenti pieni di emozioni, alternando il racconto amarcord dei personaggi, della musica, dei programmi tv, delle mode e in generale del costume degli anni ’80, ’90 e 2000, a divertenti quanto originali sfide tra due generazioni e due epoche diverse di celebrità, basate sulla scia dei ricordi

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ #Cartabianca – Conduce Bianca Berlinguer

RETE 4 (4)

21.20 – ATTUALITA’ Fuori dal Coro – Conduce Mario GIordano

CANALE 5 (5)

21.00 – CALCIO TIM CUP Inter-Parma –

In diretta dallo stadio Meazza di Milano, i nerazzurri di mister Simone Inzaghi affrontano la squadra emiliana guidata da Fabio Pecchia.

22.55 – CALCIO Coppa Italia Live

Gli highlights di tutte le partite di Coppa Italia 2022-2023 in esclusiva assoluta su Mediaset.

ITALIA 1 (6)

21:17 SHOW/INCHIESTE Le Iene

LA 7 (7)

21.15 ATTUALITA’ Di Martedì – Conduce Giovanni Floris

TV 8 (8)

21.30 FILM Un Natale di cioccolato – Commedia 2020

Sadie torna a casa per Natale dopo che il fidanzato ha annullato la loro vacanza, e scopre che i suoi genitori hanno venduto l’azienda di famiglia: una cioccolateria.

Regia: Sandra L. Martin

Cast: Malone Thomas, Jason Burkey

23.05 FILM Un matrimonio sotto l’albero – Commedia 2019

Candence e Henry, due single entrambi genitori di giovani ragazze, devono lavorare insieme per organizzare una spettacolare festa di Natale.

Regia: Brian Herzlinger

Cast: Sarah Drew, Ryan McPartlin, Lesley Ann Warren

NOVE (9)

21.35 FILM The November Man Azione 2014

Peter Deveraux, ex uomo di punta dell’Intelligence americana, conduce una tranquilla ed elegante vita in Svizzera. Quando viene convinto a sospendere il suo lungo ritiro per compiere un’ultima missione…

Regia: Roger Donaldson

Cast: Pierce Brosnan, Bill Smitrovich, Will Patton, Eliza Taylor, Lazar Ristovski, Caterina Scorsone, Patrick Kennedy, Luke Bracey, Olga Kurylenko

VENTI (20)

21.11 FILM Bastille Day – Il colpo del secolo – Azione 2016

Nei giorni precedenti alla ricorrenza della presa della Bastiglia, tre persone sono coinvolte in una cospirazione che coinvolge la citta’ di Parigi.

Regia: James Watkins

Cast: Idris Elba, Richard Madden, Charlotte Le Bon

22.50 FILM Mad Max: Fury Road – Azione 2015

Vincitore di 6 premi Oscar e diretto da George Miller, e’ il quarto capitolo di “Mad Max” con protagonisti Tom Hardy e Charlize Theron.

Regia: G.Miller

Cast: Tom Hardy e Charlize Theron

RAI 4 (21)

21.21 FILM City of Crime – Azione 2019

Il furto di una ingente partita di cocaina in un ristorante di New York si trasforma per caso in una carneficina di poliziotti. I due responsabili sono Ray Jackson, reduce della guerra in Iraq, e Michael Trujillo, congedato con disonore. Viene incaricato di catturarli il detective Andre Davis, affiancato dall’agente della narcotici Frankie Burns. Andre, figlio di un poliziotto ucciso in servizio, prende la vicenda molto a cuore e riesce ad isolare l’intera isola di Manhattan, bloccando ponti e tunnel per tutta la notte.

Regia: Brian Kirk

Cast: Chadwick Boseman, Sienna Miller, J.K. Simmons

22.59 MAGAZINE Wonderland (2011)

Cinema, serie Tv, videogame, editoria, fumetti: l’attualità e la storia della fantascienza, del fantasy e del crime tornano protagoniste nella nuova edizione del magazine settimanale di Rai4

23.34 FILM Amusement Park – Drammatico 1975

Un uomo anziano, nonostante gli ammonimenti di un suo coetaneo malconcio, si avventura in un luna park che si rivela irto di insidie.

Regia: George A. Romero

Cast: Lincoln Maazel, Harry Albacker, Phyllis Casterwiler

IRIS (22)

21.11 FILM Corvo rosso non avrai il mio scalpo – Western 1972

Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. Un uomo vive isolato, sui monti del Colorado. Per accompagnare una spedizione di soccorso, viola il sacro cimitero degli indiani Corvi.

Regia: Sydney Pollack

Cast: Robert Redford, Will Geer, Delle Bolton, Josh Albee,

23.19 FILM Mezzo dollaro d’argento – Western 1965

Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. Un giovane e’ alla ricerca del padre, che ritiene responsabile della morte della madre. Lo trova in Messico, a capo di una banda di pistoleros….

Regia: Paul Landres

Cast: Russ Tamblyn, Kieron Moore, James Philbrook

RAI 5 (23)

21.17 FILM Una volta nella vita – Drammatico 2014

Liceo Leon Blum di Créteil, a sud-est di Parigi. La professoressa Anne Gueguen propone alla sua classe più problematica un progetto comune: partecipare a un concorso nazionale di storia dedicato alla Resistenza e alla Shoah. Basato su una storia vera.

Regia: Marie-Castille Mention-Schaar

Cast: Ariane Ascaride, Ahmed Dramé, Noémie Merlant

23.00 DOCUMENTARIO Rock Legends – Prince

23.45 DOCUMENTARIO Marvin Gaye – What`s Going On

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Under Suspicion – Thriller 2000

A San Juan, durante i festeggiamenti di San Sebastiano, vengono ritrovati i corpi di due bambine prima violentate e poi uccise. Il Capitano Benezet sospetta di Henry Hearst, un facoltoso avvocato specializzato in materie fiscali, e lo mette sotto torchio per una notte intera per farlo confessare.

Regia: Stephen Hopkins

Cast: Gene Hackman, Morgan Freeman, Thomas Jane, Monica Bellucci, Nydia Caro

23.00 FILM Blade Runner 2049 Fantascienza 2017

L’agente K della Polizia di Los Angeles scopre un segreto sepolto da tempo che potrebbe far precipitare nel caos quello che è rimasto della società. La scoperta di K lo spinge verso la ricerca di Rick Deckard, un ex Blade Runner della polizia di Los Angeles sparito nel nulla da 30 anni.

Regia: Denis Villeneuve

Cast: Harrison Ford, Ryan Gosling, Ana de Armas

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Hudson e Rex S4 E1

22.05 SERIE TV Hudson e Rex S4 E2

22.55 SERIE TV Hudson e Rex S4 E3

23.40 FILM Mannaggia alla miseria Drammatico 2007

Regia: Lina Wertmuller

Cast: Gabriella Pession, Sergio Assisi, Tommaso Ramenghi, Ennio Coltorti



CIELO (26)

21.20 FILM Fuga d’amore – Commedia 2009

Arthur vola a Miami per riconquistare sua moglie che lo ha lasciato. Il suo viaggio si intreccia con quello di un’astuta ladra di quadri.

Regia: F. Berthe

Cast: M. Doutey, Kad Merad

22.55 FILM Son de mar Drammatico 2001

Martina e Ulises si conoscono e si sposano. Dopo poco lui sparisce, e Martina accetta di sposare un ricco corteggiatore. Ma un giorno Ulises riappare, per diventare l’amante di sua moglie.

Regia: Bigas Luna

Cast: Jordi Mollà, Neus Agullo, Pep Cortes, Juan Munoz, Ricky Colomer, Pablo Rivero, Carla Collado, Leonor Watling, Eduard Fernández, Sergio Caballero

TWENTY SEVEN (27)

21.05 FILM Stanno tutti bene – Everybody’s fine – Commedia 2009

Remake del film di G. Tornatore, con Robert De Niro nel ruolo di Frank, un vedovo in pensione che vuol riprendere i contatti con i suoi figli.

Regia: K.Jones

Cast: Robert De Niro, Drew Barrymore, Kate Beckinsale

22.51 FILM Miss Detective – Azione 2000

Gracie, agente speciale dell’FBI dai modi rozzi, deve infiltrarsi al concorso di Miss U.S.A. per sventare un attacco terroristico. Sara’ credibile?

Regia: Donald Petrie

Cast: Sandra Bullock, Michael Caine,

TV2000 (28)

20.56 FILM INSIEME A PARIGI – Romantico/Commedia 1964

Regia: Richard Quine

Cast: Audrey Hepburn, William Holden e Tony Curtis

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Brothers & Sisters, segreti di famiglia S03 E43-45

LA5 (30)

21:10 FILM Grande Fratello Vip – condotto da Alfonso Signorini con le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

REAL TIME (31)

21:20 REALITY Primo appuntamento – Ep.2

La prima ad entrare nel nuovo e sfavillante ristorante è Sonya. Stefano ha tanta voglia di innamorarsi. Valentina fa il suo ingresso con una scatola di cioccolatini divinatori.

22:40 ATTUALITA’ Il principe Harry: l’intervista

CINE34 (34)

21:06 FILM Io, loro e Lara – Commedia 2010

Film di Verdone dai risvolti amari. Dopo piu’ di un decennio come missionario, Don Carlo torna a Roma e trova la sua famiglia allo sbando.

Regista: Carlo Verdone

Cast: Carlo Verdone, Valeria Ceci, Laura Chiatti, Anna Bonaiuto, Sergio Fiorentini, Marco Giallini, Angela Finocchiaro

23:28 FILM I magnifici tre – Commedia 1961

Commedia con Chiari, Tognazzi e Vianello. Nello stato latino americano di Nonduras vige la dittatura dei Basettudos, mentre i ribelli sono i Baffudos.

Regia: Giorgio Simonelli

Cast: Ugo Tognazzi, Walter Chiari, Raimondo Vianello, Aroldo Tieri

Warner TV (37)

21:00 FILM Una famiglia all’improvviso – Drammatico 2012

Regia: Alex Kurtzman

Cast: Chris Pine, Elizabeth Banks, Michelle Pfeiffer

23:00 FILM Little Nicky – Un diavolo a Manhattan – Fantasy 2000

Regia: Steven Brill

Cast: Adam Sandler, Patricia Arquette, Harvey Keitel, Rhys Ifans