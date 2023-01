Stasera in TV lunedì 23 gennaio 2023. Film in prima serata e programmi tv oggi

Stasera in TV lunedì 23 gennaio 2023. Film in prima serata e...

Scopri su italia News la programmazione serale in TV, film in prima serata di stasera lunedi 23 gennaio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1) Blackout Vite sospese

21.25 – SERIE TV Blackout – Vite sospese – S1E1 – Il gioco del destino

È la Vigilia di Natale. A causa di una valanga, un gruppo di persone resta intrappolato in una valle. Tra loro ci sono segreti e insospettabili piani criminali.

22.30 – SERIE TV Blackout – Vite sospese – S1E2 – Una scelta impossibile

Quando un elicottero sorvola la valle, tutti si convincono che i soccorsi siano in arrivo e Giovanni è costretto a riprendere il suo piano omicida.

23.30 – DOCUMENTARIO Cronache criminali – Il massacro del Circeo

Da uno studio virtuale, Giancarlo De Cataldo, con i filmati esterni realizzati da Alessandro Chiappetta, affronta un crimine che ha turbato profondamente le coscienze.

RAI 2 (2) Boss in incognito

21.20 REALITY GAME – Boss in incognito

23.40 ATTUALITA’ – Re Start – Parola ai protagonisti della vita economica italiana

RAI 3 (3) Report

21.20 – INCHIESTA Report – Conduce Sigfrido Ranucci

23.15 – DOCUMENTARIO – Illuminate – Franca Valeri – Emanuela Fanelli racconta il poliedrico talento di Franca Valeri: da attrice a sceneggiatrice, da regista ad autrice, Franca ha rivoluzionato il mondo dell’intrattenimento, rompendo il tabù sulla comicità femminile.

RETE 4 (4) Quarta Repubblica

21.25 – ATTUALITA’ Quarta Repubblica – conduce Nicola Porro

CANALE 5 (5) Grande Fratello VIP

21.46 – REALITY SHOW Grande Fratello VIP – conduce Alfonso Signorini con le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

ITALIA 1 (6) Filma Azione – Fast and Furious

21:22 FILM Fast & Furious 7 – Azione 2015

Ultima apparizione cinematografica di Paul Walker prima della prematura morte. Nel settimo capitolo Dominic collabora con la CIA.

Regia: James Wan

Cast: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Statham, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Lucas Black, Kurt Russell, Paul Walker, Dwayne Johnson

LA 7 (7) Filma avventura – Lo Hobbit

21:15 FILM Lo Hobbit – La battaglia delle Cinque Armate – Avventura 2014

Regia: Peter Jackson

Cast: Ian McKellen, Martin Freeman, Cate Blanchett, Stephen Fry, Richard Armitage, Ian Holm, Elijah Wood, Lee Pace, Billy Connolly, Evangeline Lilly, Orlando Bloom, Hugo Weaving, Christopher Lee, Benedict Cumberbatch, Luke Evans, Andy Serkis

TV 8 (8) Film Azione

21.30 FILM 13 Hours: The Secret Soldiers Of Benghazi – Azione 2016

Regia:Michael Bay

Cast: John Krasinski, Toby Stephens, David Denman, Max Martini, David Costabile, Pablo Schreiber, James Badge Dale

NOVE (9) Film Commedia – Ex

21.35 FILM Ex Commedia 2009

Regia: Fausto Brizzi

Cast: Claudio Bisio, Silvio Orlando, Cristiana Capotondi, Cécile Cassel, Fabio De Luigi, Claudia Gerini, Flavio Insinna, Nancy Brilli, Alessandro Gassmann, Elena Sofia Ricci, Vincenzo Salemme, Gian Marco Tognazzi, Giorgia Wurth, Martina Pinto, Malik Zidi, Angelo Infanti

23.45 SHOW PRIMA TV Only Best – Comico Show condotto da Elettra Lamborghini e i Pampers

VENTI (20) Film Thriller

21.12 FILM Drive Angry – Thriller 2011

John Milton fugge in auto dall’Inferno per salvare il nipote da un gruppo di satanisti. Lo aiutera’ una ex cameriera. Con Nicolas Cage

Regia: Patrick Lussier

Cast: Nicolas Cage, Amber Heard, Billy Burke, William Fichtner, David Morse, Charlotte Ross, Katy Mixon

23.13 FILM In the Blood – Azione 2014

Avvincente action-thriller con Gina Carano. Un uomo scompare durante una vacanza ai Caraibi con la moglie. La donna fara’ di tutto per ritrovarlo

Regia: John Stockwell

Cast: Gina Carano, Luis Guzman, Cam Gigandet, Danny Trejo

In The Blood Official Trailer 1 (2014) – Danny Trejo, Gina Carano Movie HD

RAI 4 (21) Film azione

21.20 – FILM Triple Threat – Tripla minaccia – Azione 2019

La figlia di un milionario viene rapita da un cartello della droga thailandese che ha la protezione della polizia locale. Un team composto da tre lottatori professionisti viene reclutato per salvare la ragazza.

Regia: Jesse V. JohnsonTony Jaa, Iko Uwais, Tiger Hu ChenTheeradej Wongpuapan, Kongkiat Khomsiri, Ratnamon Ratchiratham

22.53 – FILM Sabotage – Azione 2014

Una squadra speciale della DEA, nel corso di una missione, si impadronisce del bottino appartenente a un pericoloso gruppo di narcotrafficanti. Dopo il colpo, però, i membri del commando cominciano ad essere assassinati uno ad uno.

Regia: David Ayer

Cast: Arnold Schwarzenegger, Sam Worthington, Joe Manganiello

IRIS (22) Film ciclo: BORN IN THE USA

21.12 FILM Blow – Drammatico 2001

Per il ciclo: BORN IN THE USA. La storia di George Jung, uno dei maggiori trafficanti di cocaina tra Colombia e Stati Uniti degli anni ’70. Con Johnny Depp, Penelope Cruz

Regia: Ted Demme

Cast: Johnny Depp, Jordi Mollà, Penelope Cruz, Franka Potente, Rachel Griffiths

23.34 FILM La ricerca della felicità – Drammatico 2006

Per il ciclo: BORN IN THE USA. Gabriele Muccino dirige Will Smith in un film toccante, ispirato alla vita di Chris Gardner, tenace e geniale padre single rimasto senza lavoro.

Regista: Gabriele Muccino

Cast: Will Smith, Thandie Newton, Jaden Smith, Cecil Williams

RAI 5 (23) Film commedia

21.16 FILM Due piccoli italiani Commedia 2018

Regia: Paolo Sassanelli

Cast: Paolo Sassanelli, Francesco Colella, Rian Gerritsen

22.49 DOCUMENTARIO Sciarada – Il circolo delle parole – L’Atlante che non c’è

23.45 DOCUMENTARIO Rock Legends: David Bowie

RAI MOVIE (24) Film Western

21.10 FILM Chato – Western 1972

New Mexico, 1873. Il pellerossa Chato uccide un maresciallo governativo per autodifesa. Braccato, cerca di sviare gli inseguitori finché questi non fanno prigioniera sua moglie e la violentano. A quel punto la sua reazione sarà spietata.

Regia: Michael Winner

Cast: Charles Bronson, James Whitmore, Richard Jordan, Simon Oakland, Jack Palance, James Withmore, Richard Basehart

22.40 FILM Il grande paese – Western 1958

Texas, fine ‘800. Due dinastie sono divise dall’inimicizia dei capifamiglia. Spettacolare western di William Wyler con un technicolor sfavillante. Dal romanzo di Donald Hamilton. Un Oscar e un Golden Globe 1959.

Regia: William Wyler

Cast: Gregory Peck, Carroll Baker, Charles Bickford, Alfonso Bedoya, Jim Burk, Chuck Connors, Chuck Hayward, Buff Brady, Jean Simmons, Charlton Heston, Burl Ives

RAI PREMIUM (25) The Voice

21.20 SERIE TV I casi della giovane Miss Fisher S1E3 – Il laboratorio dei segreti

Tanya scompare nel nulla dopo aver sentito il richiamo di un UFO. La scienziata Cecile Armand, cara amica di Birdie, viene trovata morta nella sua auto dalla stessa Birdie dopo una richiesta d’aiuto tramite telex.

23.00 ATTUALITA’ Belve – conduce Francesca Fagnani – Stasera Teo Teocoli, Rita Rusic e Martina Caironi

CIELO (26) Film Resistance

21.15 FILM Resistance Biografico 2020

Nella Francia occupata dai nazisti, Marcel Marceau si unisce alla Resistenza per salvare centinaia di bambini ebrei dalla deportazione.

Regia:J. Jakubowicz

Cast: J. Eisenberg, C. Poesy

23.15 DOCUMENTARIO Ina: l’esploratrice del porno –

Brasile: fetish e webcam-porno – Ina Mikkola, giornalista finlandese, ha un sogno: sdoganare il cinema pornografico. Ina ci accompagna alla scoperta delle porno location piu’ hot di sempre.

TWENTY SEVEN (27) Film Vi presento i nostri

21.08 FILM Vi presento i nostri Commedia 2010

Dundee libera la sua donna e fugge con lei in Australia, dove sistemera’ una volta per tutte i malviventi, che l’hanno inseguito fin la’.

Regia: Paul Weitz

Cast: Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson, Dustin Hoffman, Teri Polo, Jessica Alba, Barbra Streisand

22.56 FILM Arma letale 3 Azione 1992

Nuova adrenalinica avventura per il duo poliziesco in “bianco e nero”, Mel Gibson e Danny Glover. I due devono recuperare delle armi rubate da un deposito

Regia: Richard Donner

Cast: Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo

TV2000 (28) Film Il libro di Esther

20.55 FILM Il libro di Esther – Storico 2013

La ragazza ebrea Ester viene scelta come nuova regina consorte del re Serse di Persia. Riuscirà a fermare il complotto del malvagio Lord Haman per sterminare gli ebrei?

Regia: David A.R,White

LA7D (29) Josephine

21.30 SERIE TV Josephine, ange gardien S07 E02 Con Mimie Mathy

23.20 SERIE TV Josephine, ange gardien S07 E03 Con Mimie Mathy

LA5 (30) Film Segui il tuo cuore

21:25 FILM Segui il tuo cuore Commedia 2010

Film toccante con Zac Efron e Kim Basinger basato su un acclamato romanzo incentrato su un giovane sopraffatto dalla morte del fratello minore.

Regia: Burr Steers

Cast: Zac Efron, Amanda Crew, Kim Basinger

23:19 TALK SHOW Uomini e Donne Conduce Maria De Filippi

REAL TIME (31) Serata Dr. Pimple Popper

21:20 REALITY Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Nuovi protocolli

Con nuovi protocolli di sicurezza per il COVID-19, la dottoressa Lee riapre il suo studio. Tra i pazienti c’è Monica che ha un’enorme voglia sul viso.

22:15 REALITY Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Grandi scoppi

La dottoressa si occupa di Reginald, che ha una rara protuberanza sulla schiena. Che’Re ha un bozzolo sul volto e Juan ha dolorosi foruncoli sul collo.

23:15 REALITY Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Cisti

Dennis ha diverse escrescenze sulla testa. Juan ha una patologia rara e spera che la dottoressa Lee possa aiutarlo. Natalie è coperta da centinaia di misteriosi bozzoli scuri.

CINE34 (34) Film serata Gina Lollobrigida

21:05 FILM Io, io, io… e gli altri- Commedia 1966

David di Donatello alla regia. Il film, con protagonista W. Chiari, affronta il tema dell’egoismo: un’occasione per guardarsi dentro con profondo senso critico.

Regia di Alessandro Blasetti

Cast: Walter Chiari, Alessandro Blasetti, Carlo Romano, Suso Cecchi d’Amico, Ennio Flaiano, Giorgio Rossi, Furio Scarpelli, Adriano Baracco, Vittorio De Sica, Gina Lollobrigida, Caterina Boratto

23:15 TALK Maurizio Costanzo intervista Gina Lollobrigida

Ricordiamo Gina Lollobrigida con la riproposizione dell’intervista realizzata nel 2017 da Maurizio Costanzo

23:44 FILM Venere imperiale – Biografico 1962

Gina Lollobrigida nei panni di Paolina Bonaparte, sorella di Napoleone, ruolo che le valse il David di Donatello ed il Nastro d’Argento.

Regia di Jean Delannoy

Cast: Gina Lollobrigida, Stephen Boyd, Raymond Pellegrin

Warner TV (37) Film Mad Max

21:00 FILM Mad Max – Oltre la sfera del tuono – Azione 1985

regia: George Miller

cast: Mel Gibson, Bruce Spence, Mark Kounnas

23:00 FILM Interceptor, il guerriero della strada – Azione 1981

Regia: George Miller

Cast: Mel Gibson, Vernon Welles, William Zappa, Arkie Whiteley

RAI Gulp (42) Il collegio

21:05 REALITY GAME Il Collegio – Tra sfide e esibizioni

23:20 SERIE TV Sara e Marti #LaNostraStoria S03 E04

23:45 SERIE TV Sara e Marti #LaNostraStoria S03 E05

RAI Yoyo (43) Puffi la nuova serie

20:55 ANIMAZIONE I Puffi – La nuova Serie S1 E47 Doppio Grande Puffo

21:10 ANIMAZIONE I Puffi – La nuova Serie S1 E48 – Fake News

21:20 SERIE Peppa Pig S07 E35 – C’era una volta

21:25 SERIE Peppa Pig S07 E36 – La stazione di polizia

21:30 SERIE Peppa Pig S07 E37 – Che cosa farò da grande

21:35 SERIE Peppa Pig S07 E38 – L’ambulanza

21:40 SERIE Peppa Pig S07 E39 – I dottori

21:45 SERIE Peppa Pig S07 E40 – Signor Patato

21:55 SERIE Pinocchio and friends S01 E015 un regalo per Geppetto

22:05 SERIE Nina & Olga S01 E09 – Il pigiama party

22:15 SERIE Nina & Olga S01 E10 – Zie grigione in tempesta

22:20 SERIE Nina & Olga S01 E11 – Uno,due,tre…nuvole!

22:30 SERIE Nina & Olga S01 E12 – Piccoli Misteri dellanotte

22:40 SERIE Moominvalley S01 E16 – Al lavoro, Papà Mumin

23:00 Tutti a nanna con Yoyo

23:25 SERIE Brave Bunnies S01 E09 – Zoccoli da Jodel

23:35 SERIE Brave Bunnies S01 E10 – Corno con inciampo

23:40 SERIE Brave Bunnies S01 E11 – Denti potenti

23:45 SERIE Brave Bunnies S01 E12 – Macchine da corsa

23:55 SERIE Pimpa S03 E24 – Olivia e il gambero

ITALIA 2 (49) American Dad

21:25 SERIE TV American Dad – S14 Ep10 Il nuovo sindaco

21:51 SERIE TV American Dad – S14 Ep11 Il gruppo della castita’

22:18 SERIE TV American Dad – S14 Ep12 La pista dell’Oregon

22:44 SERIE TV American Dad – S14 Ep13 La perfida Francine

23:10 SERIE TV Big Bang Theory – S4 Ep13 Il dislocamento nell’auto dell’amore

23:30 SERIE TV Big Bang Theory – S4 Ep14 Il catalizzatore guittesco

23:55 SERIE TV Big Bang Theory – S4 Ep15 Il fattore benefattore

RAI STORIA (54) Storia di Salerno

21:10 DOCUMENTARIO Storia delle nostre città Salerno Opulenta bellezza

22:10 DOCUMENTARIO Italia Viaggio nella bellezza – Nella terra dei Faraoni: L’avventura dell’egittologia italiana

23:10 DOCUMENTARIO 1942 Italia in guerra – Russia: la tragedia dell’ARMIR

RAI SCUOLA (57) Fisica

21:05 SCIENZA Lemeraviglie del caso – Le meraviglie del caso Il professor David Spiegelhalter ci apre gli occhi su come funziona il caso e come governarlo ¿ ammesso che sia possibile. Con un lungo viaggio nel mondo della probabilità e della statistica, scoprir – emo come prevedere un evento, come scommettere per vincere, come allungarci la vita e molto altro. –

22:00 DOCUFILM Documentari divulgativi Storia della sci

23:00 SCIENZA Progetto Scienza Storie della Scienza –ep. 07 Tempo