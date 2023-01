Stasera in TV lunedì 16 gennaio 2023. Film in prima serata e programmi tv oggi

Stasera in TV lunedì 16 gennaio 2023. Film in prima serata e...

Tanti film in prima serata per tutti i gusti stasera 16 gennaio 2023: Fast & Furious 6, Lo Hobbit – La desolazione di Smaug, Zlatan, Ex, Race il colore della Vittoria, banana, Bravados Corri ragazzo corri e tanti altri. Ma oltre i film in prima serata anche telefilm, serie TV. documentari e inchieste.

Scopri su italia News la programmazione serale in TV, film in prima serata di stasera lunedì 16 gennaio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SERIE TV PRIMA TV Il nostro generale S1 E5

22.30 – SERIE TV PRIMA TV Il nostro generale S1 E6

23.30 INFORMAZIONE – Tg1

RAI 2 (2)

21.20 DOCUMENTARIO – Boss in incognito – Riccardo Pezzali, presidente di Profunghi, azienda che da quattro generazioni produce e commercializza svariate tipologie di funghi coltivati, è il protagonista di questa puntata.

23.45 ATTUALITA’ – Re Start – L’Amministratore delegato di Renault Luca De Meo, il primo straniero a guidare il colosso francese, dal 1° gennaio presidente dell’Associazione Europea dei Costruttori di Automobili, sarà ospite di “Restart”.

RAI 3 (3)

21.20 – INCHIESTA Report – Conduce Sigfrido Ranucci

23.15 – DOCUMENTARIO – Illuminate – Franca Valeri – Emanuela Fanelli racconta il poliedrico talento di Franca Valeri: da attrice a sceneggiatrice, da regista ad autrice, Franca ha rivoluzionato il mondo dell’intrattenimento, rompendo il tabù sulla comicità femminile.

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Quarta Repubblica – conduce Nicola Porro

CANALE 5 (5)

21.46 – REALITY SHOW Grande Fratello VIP – conduce Alfonso Signorini con le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

ITALIA 1 (6)

manifesto Fast & Furious 6

21:24 FILM Fast & Furious 6 Azione 2013

Nel sesto capitolo della saga, Dom e’ costretto a vivere lontano dalla famiglia. Per tornare a casa, dovra’ vincere una gara contro piloti mercenari. Con Jason Statham

Regia: Justin Lin

Cast: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Statham

23:59 SPORT Sport Mediaset Monday Night

LA 7 (7)

manifesto Lo Hobbit – La desolazione di Smaug

21:15 FILM Lo Hobbit – La desolazione di Smaug – Fantasy 2013

Regia:Peter Jackson

Cast: Ian McKellen, Ken Stott, Graham McTavish, William Kircher, James Nesbitt, Stephen Hunter,

TV 8 (8)

manifesto Zlatan

21.30 FILM Zlatan – Biografico 2021

Regia: Jens Sjögren

Cast: David S. Lindgren, Emmanuele Aita

23.25 DOCUMENTARIO Delitti: famiglie criminali – S5 E1 – La coppia del’acido

NOVE (9)

poster Ex

21.35 FILM Ex Commedia 2009

Regia: Fausto Brizzi

Cast: Claudio Bisio, Silvio Orlando, Cristiana Capotondi, Cécile Cassel, Fabio De Luigi, Claudia Gerini, Flavio Insinna, Nancy Brilli, Alessandro Gassmann, Elena Sofia Ricci, Vincenzo Salemme, Gian Marco Tognazzi, Giorgia Wurth

23.50 DOCUMENTARIO Costa Concordia – Trappola in mare

VENTI (20)

poster Autobahn – Fuori controllo

21.12 FILM Autobahn – Fuori controllo – Azione / Thriller 2016

Action-thriller dai produttori di Matrix. La folle corsa di Casey per salvare la vita della sua donna, Juliette. Con Antony Hopkins e Ben Kingsley.

Regia: E. Creevy

Cast: Antony Hopkins e Ben Kingsley

locandina Security

23.08 FILM Security – Azione 2017

Coinvolgente action-thriller con Antonio Banderas e Ben Kingsley. Un ex veterano dei servizi speciali dovra’ proteggere una bambina testimone di un crimine

Regia: Alain Desrochers

Cast: Antonio Banderas, Ben Kingsley, Liam McIntyre

RAI 4 (21)

poster Army of One

21.20 FILM Army of one – Azione 2020

Durante un’escursione nei boschi dell’Alabama, l’agente speciale Brenner Baker e suo marito Dillon vengono catturati e torturati da una banda di narcotrafficanti. Dillon perde la vita e Brenner viene data per morta, ma in realtà sopravvive ed è pronta a tutto pur di prendersi la sua spietata vendetta sui criminali.

Regia: S. Durham

Cast: E. Hollman, M. Passmore

poster Hell – Esplode la furia

23.09 FILM Hell – Esplode la furia – Thriller 2003

Regia: Ringo Lam

Cast: Jean-Claude Van Damme, Lawrence Taylor, Lloyd Battista

IRIS (22)

poster Race – Il colore della vittoria

21.13 FILM Race: Il colore della vittoria – Biografico 2016

Film biografico incentrato sulla vita dell’atleta afroamericano J. Owens

Regia: Stephen Hopkins

Cast: Stephan James, Jason Sudeikis, Eli Goree

poster film Jarhead

23.48 FILM Jarhead – Guerra 2005

Per il ciclo: BORN IN THE USA. Tratto dal romanzo autobiografico di A. Swofford, Jarhead racconta l’addestramento e le battaglie di un gruppo di marines degli USA.

Regia: Sam Mendes

Cast: Jake Gyllenhaal, Lucas Black, Chris Cooper, Peter Sarsgaard, Scott MacDonald, Jamie Foxx

RAI 5 (23)

poster film Banana

21.15 FILM Banana– Commedia 2015

Regia: Andrea Jublin

Cast: Marco Todisco, Beatrice Modica, Ascanio Balbo, Anna Bonaiuto, Camilla Filippi, Giorgio Colangeli, Gianfelice Imparato, Giselda Volodi, Andrea Jublin

22.37 DOCUMENTARIO Sciarada – Il circolo delle parole –

23.33 DOCUMENTARIO Marvin Gaye – What’s Going On

RAI MOVIE (24)

poster film Bravados

21.10 FILM Bravados – Western 1958

Accecato dal desiderio di vendicare la moglie, violentata e uccisa da alcuni banditi, un ranchero rischia di trasformarsi in assassino. Dal romanzo omonimo di Frank O’Rourke.

Regia: Henry King

Cast: Gregory Peck, Joan Collins, Henry Silva, Lee Van Cleef, Andrew Duggan, Herbert Rudley

poster film La ballata di Cable Hogue

22.55 FILM La ballata di Cable Hogue Western 1970

Nel West, il cercatore d’oro Cable Hogue mette in cantiere una stazione di servizio per diligenze, incontra la prostituta Hildy e viene irretito dal predicatore Sloan. – di Sam Peckinpah con Jason Robards, Stella Stevens, David Warner 1970 USA

Regia: Sam Peckinpah

Cast: Jason Robards, Stella Stevens, David Warner, Strother Martin

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV I casi della giovane Miss Fisher S1E2 – Il ritmo della morte

Durante uno spettacolo televisivo muoiono due giovani ed il primo indiziato sembra essere un ex ragazzo di Peregrine. Le indagini portano allo scoperto segreti e vecchi rancori.

23.00 ATTUALITA’ Belve – Donatella Rettore

CIELO (26)

poster film Corri ragazzo corri

21.15 FILM Corri ragazzo corri Drammatico 2013

Un bambino ebreo fugge dal ghetto di Varsavia e inizia una dura lotta per sottrarsi alle persecuzioni dei nazisti.

Regia: Pepe Danquart

Cast: Andrzej Tkacz, Kamil Tkacz, Elisabeth Duda

23.15 DOCUMENTARIO Ina: l’esploratrice del porno –

USA: porno rivoluzionario – Ina Mikkola, giornalista finlandese, ha un sogno: sdoganare il cinema pornografico. Ina ci accompagna alla scoperta delle porno location piu’ hot di sempre.

TWENTY SEVEN (27)

poster film Miss Fbi: Infiltrata Speciale

21.08 FILM Miss Fbi: Infiltrata Speciale Commedia 2005

Sequel di “Miss Detective”. L’agente dell’FBI Gracie Hart costringe la sua ribelle guardia del corpo a seguirla in una nuova missione. Con Sandra Bullock

Regia: John Pasquin

Cast: Sandra Bullock, Regina King, Enrique Murciano, Diedrich Bader

manifesto Arma letale 2

23.19 FILM Arma letale 2– Azione 1989

La coppia di poliziotti deve proteggere il testimone di un processo per traffico di droga che fa capo a un boss, protetto dall’immunita’.

Regia: Richard Donner

Cast: Mel Gibson, Steve Kahan, Darlene Love, Derrick O’Connor, Joe Pesci, Mark Rolston, Nestor Serrano, Traci Wolfe, Danny Glover, Joss Ackland, Patsy Kensit

TV2000 (28)

Poster Il libro di Daniele

20.56 FILM Il libro di Daniele – Religioso 2013

Gerusalemme, molti ebrei, tra cui Daniele, vengono deportati a Babilonia. Qui le capacità profetiche di Daniele vengono notate dal re Nabucodonosor. Dall’incontro tra i due nasce una straordinaria avventura.

Regia: Anna Zielinski

Cast: Robert Miano, Andrew Bongiorno

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Josephine, ange gardien Con Mimie Mathy

LA5 (30)

poster film La Scelta – The Choice

21:27 FILM La Scelta – The Choice Drammatico 2016

Fino a che punto si deve arrivare per amore?” E’ quello che si chiede Travis, ex donnaiolo impenitente e adesso follemente innamorato di Gabby. Con T. Palmer.

Regia: Ross Katz

Cast : Benjamin Walker, Teresa Palmer

23:15 TALK SHOW Uomini e Donne Conduce Maria De Filippi

REAL TIME (31)

21:20 REALITY Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Escrescenze

Jeremy ha una fastidiosa escrescenza in una parte del corpo alquanto imbarazzante. Todd ha un bozzolo sulla testa che è molto doloroso.

22:20 REALITY Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli -Vita difficile

Jason non è motivato e ha perso fiducia in se stesso a causa di un enorme escrescenza sul collo. Shawnell ha diversi bozzoli misteriosi sulla testa.

23:15 REALITY Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – E’ la terza volta

Robert ha una piccola cicatrice sull’orecchio e una più grande, che sembra quasi un serpente, sulla testa. Gli esperti hanno provato a rimuoverla per tre volte.

CINE34 (34)

poster film Belli di papà

21:05 FILM Belli di papà – Commedia 2015

Un ricco manager, esasperato dai suoi tre figli fannulloni e viziati, decide di dar loro una lezione memorabile. Con Diego Abatantuono e A. Catania.

Regista: Guido Chiesa

Cast: Diego Abatantuono, Francesco Facchinetti, Andrea Pisani, Antonio Catania, Matilde Gioli, Marco Zingaro, Barbara Tabita, Uccio De Santis, Rosario Altavilla, Gabriele Boscaino

poster film Classe Z

23:10 FILM Classe Z – Commedia 2017

La scuola e’ ricominciata ma con una novita’: i ragazzi piu’ turbolenti si ritrovano in una nuova classe, una sezione speciale istituita per loro.

Regia: Guido Chiesa

Cast: Andrea Pisani, Greta Menchi, Enrico Oetiker

Warner TV (37)

poster film Interceptor, il guerriero della strada

21:00 FILM Interceptor, il guerriero della strada Azione 1981

Regia: George Miller, Brian Hannant, Terry Hayes

Cast: Virginia Hey, Emil Minty, Kjell Nilsson, Max Phipps, Michael Preston, Bruce Spense, Mel Gibson, Vernon Welles, William Zappa, Arkie Whiteley

poster film Interceptor

21:00 FILM Interceptor Azione 1979

Regia: George Miller

Mel Gibson, Joanne Samuel, Roger Ward, Tim Burns

ITALIA 2 (49)

21:25 SERIE TV American Dad –