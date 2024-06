Sparatoria a Milano: ferito gravemente un uomo

Un uomo di 32 anni è stato colpito da un proiettile in via Lorenteggio. Ancora ignote le circostanze dell'accaduto.

Nel pomeriggio di ieri, un uomo di 32 anni è stato gravemente ferito in una sparatoria avvenuta all’interno del cortile di uno stabile situato in via Lorenteggio, nella periferia di Milano. Le circostanze del ferimento rimangono ancora poco chiare.

Il ferito, un cittadino italiano con precedenti penali, è stato colpito da uno dei tre colpi sparati dallo sconosciuto assalitore. Un proiettile ha raggiunto la gamba dell’uomo, provocando una forte emorragia.

L’uomo è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in codice rosso. Attualmente, le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita. La polizia sta indagando per chiarire le dinamiche e identificare il responsabile della sparatoria.