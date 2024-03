“Sono felice di farti sapere” è il nuovo singolo di Fabio Martorana

Pubblicità

Condividi

Già in radio il nuovo singolo inedito di Fabio Martorana, “Sono felice di farti sapere” (Warner Music), prodotto e arrangiato da Giancarlo Amendola.

«Le note ed il testo di questo singolo, nascono dal ricordo che ho di mio Nonno. Un nonno estremamente dolce e sensibile poeta scrittore, amava infatti scrivere le sue poesie e diffondere la sua ispirazione artistica in ‘quel giardino di rose’ dove io trascorrevo molte giornate con lui, nutrendomi dei suoi scritti – racconta Fabio Martorana – Nonno condivideva con me molte delle sue poesie che estasiato, rimanevo ad ascoltare. Il giardino di rose era un luogo magico per entrambi ‘restiamo soli dentro questa magia’ un luogo solo nostro, dove tutto era possibile, dove arte, amore, natura e magia si fondevano all’unisono, donandoci l’attimo dell’eterno. Con questo singolo così sentito ed emozionante, voglio trasmettere i valori di una volta, quelli puri, genuini, valori importanti da custodire. »

Pubblicità

Qui il video: https://youtu.be/zcIG-A4U9lo

«Il mio produttore Giancarlo Amendola, ha scritto questo splendido copione che poi si è sviluppato in uno scenario stupendo, in mezzo alla natura, e ai profumi tipici delle piante invernali, dove da subito mi sono sentito avvolto e libero di potermi esprimere, di poter esprimere le mie sensazioni e le mie emozioni e mi sento soddisfatto – prosegue Martorana – sperando di poter trasmettere tutto ciò che ho sentito in quei momenti dentro di me a chi vedrà il videoclip che è stato girato in un incantevole location, sita in Pontinia, nel Vivaio Aumenta, individuato dalla mia manager Marisa Ronci. Fin da subito mi ha colpito l’ingresso e quando mi sono addentrato, ho proprio capito che mi trovavo in un luogo magnifico, oserei dire “magico”.»

Fabio Martorana nasce in Sicilia il 12 maggio 1981 in provincia di Caltanissetta. La sua passione per la musica emerge sin dall’infanzia, quando a otto anni vede per la prima volta la chitarra rotta della zia, la sistema e non se ne separa più, cominciando a suonare e a cantare prima da autodidatta poi perfezionandosi con lo studio. A quattordici anni inizia ad esibirsi in diversi eventi live, sia come chitarrista che come cantante con un gruppo musicale tutto suo, suonando e cantando le cover dei Nirvana, Pink Floyd, Metallica e altri gruppi di genere rock ma anche brani scritti da lui. Negli anni 2000 comincia ad esibirsi anche all’estero e inizia gli studi all’Università. Grazie all’arte della musica riesce a ottenere ben 2 lauree, la prima in Scienze della Formazione e la seconda in Ingegneria Civile. Si trasferisce a Cisterna di Latina, fondando la sua azienda Martorana Consulting. Nel 2020 pubblica il primo singolo “Anima bianca”, che sarà la colonna sonora del suo film “Oltre le nostre vite” che ha scritto, diretto e interpretato, ricevendo un largo consenso su tutte le piattaforme streaming sia musicali che cinematografiche. Seguono altri singoli, tra i quali “Essere come sei”, “L’Essenza migliore”, “I nostri battiti“, “Tu sai essere”, “Se fossi”. Protagonista dello spot nella pubblicità di Iliad che viene trasmesso su tutte le tv nazionali, nel 2023 firma un contratto discografico molto importante, che parte dalla pubblicazione di “Sono felice di farti sapere” e sta lavorando ad altri singoli di prossima uscita. Fabio Martorana partirà in tour, nelle migliori piazze italiane, da giugno a fine settembre 2024.

Fabio Martorana su: Facebook |Instagram