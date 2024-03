Slot Seasons di Yggdrasil Gaming a Casinia

Pubblicità

La slot online Seasons è una video slot a cinque rulli con personaggi animati nello spirito dei cartoni animati “Hunting Season” e “Forest Bratva”. Gli sviluppatori di Yggdrasil Gaming hanno ideato un modo originale per diversificare il gioco e tenere gli utenti impegnati a far girare i rulli per molto tempo. L’alternanza casuale delle stagioni nel gioco porta non solo a cambiare il design artistico della slot, ma anche all’attivazione di bonus unici. In questo modo i creatori della macchina offrono ai giocatori quattro giochi in uno. Puoi giocare alla slot su Casinia – scopri di più sulla slot disponibile su Casinia qui sotto.

Design

La slot è stilizzata da Casinia come un cartone animato con elementi accuratamente disegnati dell’ambiente interattivo e simboli di servizio. I rulli si trovano sullo sfondo della foresta, dove la vita ribolle indipendentemente dalla stagione. In primavera e in estate, le farfalle svolazzano, i fiori sbocciano e i pulcini si schiudono. In autunno piove e cadono le foglie, in inverno cade la neve.

La musica merita un’attenzione particolare. Mezzo minuto dopo la fine dei rulli, una melodia discreta viene sostituita dai suoni della fauna selvatica. A seconda del periodo dell’anno, che domina il campo da gioco, si possono sentire il canto degli uccelli, il rumore della pioggia o l’ululato del vento.

Caratteristiche

I simboli standard a bassa remunerazione sono i semi delle carte sotto forma di foglie di diverse forme e colori. Quelli di valore più alto hanno immagini di funghi, pigne, ghiande e bacche. I premi sono riconosciuti dalle combinazioni di tre, quattro o cinque icone identiche in fila. Il conteggio delle vincite viene effettuato in una direzione a partire dal rullo più a sinistra su 20 linee fisse. Il costo per ogni giro varia da 0,2 a 100 monete in valuta Casinia. Le vincite vengono calcolate in base alla puntata di linea e al coefficiente, il cui valore dipende dal tipo e dal numero di simboli per linea.

Caratteristiche bonus

Il cambio di stagione nel gioco è casuale e può alternarsi ogni 10 giri di rulli. Ogni stagione ha un Wild unico sotto forma di animale o uccello. Oltre alla classica funzione di completare le combinazioni vincenti dei simboli standard, i Wild attivano bonus extra:

– Inverno – una lepre funge da Wild. Quando appare sui rulli, il personaggio si guarda intorno spaventato e salta in un’altra casella del campo di gioco, raddoppiando così il numero di simboli Wild sullo schermo.

– Primavera – la distribuzione dei bonus è affidata al gufo. Una volta sui rulli, l’uccello inizia i respins, volando da una cella all’altra. Una serie di re-spin continua finché il gufo non lascia il campo di gioco.

– Estate – il cervo selvatico fa un salto assurdo, spargendo altri wild in diverse direzioni. Il Wild si espande fino alle caselle più vicine in senso orizzontale e verticale. Per questo motivo, la posizione più vantaggiosa del personaggio è considerata la sua comparsa nella fila centrale del primo o del secondo rullo.

– Autumn – red fox aumenta più volte le vincite del giocatore. Il valore del moltiplicatore è determinato in modo casuale, ma dipende direttamente dal numero di wild presenti sul campo. Per un’icona con una volpe si ha diritto a un moltiplicatore da x2 a x5, per cinque – da x7 a x10.

Freespins nella macchina Stagioni

La modalità giri gratis si attiva quando da tre a cinque simboli con foglie gialle e la scritta dorata Free Spins appaiono in qualsiasi punto del campo di gioco. Per tre scatter vengono assegnati 7 giri gratuiti, per quattro – 15, per cinque – 30. Il round bonus utilizza una funzione premio corrispondente alla stagione in cui il giocatore ha ottenuto i giri gratis. In questo caso, i jolly appaiono sui rulli più spesso che nel gioco standard.

Pro e contro

La stilizzazione della video slot nell’ambito dei cartoni animati e l’originale meccanica dei bonus con personaggi animati ampliano il pubblico potenziale del gioco. La slot piacerà agli amanti dell’intrattenimento casual, soprattutto perché la demo della slot machine Seasons può essere giocata gratuitamente su Casinia.