Skincare routine anti-invecchiamento: i segreti per mantenere una pelle giovane e fresca

Tutti hanno bisogno di una coccola alla fine di una lunga giornata lavorativa, un momento in cui ritrovarsi e dedicarsi al proprio benessere. Tra prodotti dalle texture ricche e avvolgenti, ginnastica facciale e ingredienti di prima qualità, ecco una breve guida per la perfetta skincare routine anti-invecchiamento.

Necessità e caratteristiche della pelle matura

La pelle matura ha delle caratteristiche peculiari che la rendono molto diversa dalla pelle più giovane: capire queste particolarità è essenziale per impostare una skincare routine anti-invecchiamento adeguata e completa.

Prima di tutto occorre ricordare che la pelle matura ha sempre bisogno di un boost extra di idratazione. Dopo i 35 anni è già possibile notare i primi cambiamenti della nostra cute. Iniziano così a comparire delle piccole rughe, soprattutto attorno alla bocca e agli occhi, zone particolarmente sensibili del nostro viso, poiché tendono a piegarsi quando sorridiamo. Questi piccoli inestetismi sono la prova che abbiamo sorriso molto durante la nostra vita, ma non a tutti piace mostrarlo.

Verso i 45 anni i cambiamenti della nostra pelle sono ormai evidenti. In particolare, noteremo:

rughe marcate

pelle più secca e screpolata

macchie brune

Dopo i 40 anni, va considerato che il processo di rinnovamento cellulare rallenta: questo comporta una maggiore opacità della pelle dovuta alla permanenza delle cellule morte sulla superficie cutanea.

I livelli di idratazione della pelle diminuiscono notevolmente, causando disidratazione e secchezza cutanea. Ciò si riflette nel nostro viso, che appare più ruvido, delicato e incline ad arrossarsi. La ridotta produzione di elastina nel nostro corpo comporta la perdita di tonicità e compattezza, facendo sembrare la nostra pelle meno fresca e meno voluminosa rispetto ai nostri vent’anni.

Con l’invecchiamento, possono comparire macchie scure e irregolarità di pigmentazione, evidenziando ulteriormente i segni dell’età. Se, inoltre, abbiamo spesso esposto il viso al sole senza protezione, soprattutto durante l’estate, tali cambiamenti potrebbero essere ancora più visibili.

I migliori trattamenti anti-invecchiamento

Come migliorare la grana della nostra pelle e rendere il nostro viso più fresco e luminoso, dopo i 45 anni? Ci sono molte opzioni sul mercato, e molti rimedi.

Abbiamo per voi una buona notizia: la prima soluzione che vi proponiamo è low cost. Avete mai pensato alla ginnastica facciale? Rapida, semplice e per nulla faticosa, la ginnastica per il viso è il rimedio più immediato per impedire ai muscoli del nostro viso di cedere, riducendo la perdita di tono. Bastano pochi minuti al giorno davanti allo specchio e noterete dei cambiamenti dopo poco tempo. Ma come si esegue questo tipo di ginnastica? Vi sembrerà strano, ma tutto quello che dovete fare sono delle semplici smorfie per allungare i vostri muscoli.

Certamente, la ginnastica facciale potrebbe non essere sufficiente per ravvivare il nostro viso: una corretta routine di skincare anti-invecchiamento richiede l’uso di prodotti efficaci e ingredienti mirati a ripristinare l’idratazione naturale della pelle. Tra questi, uno dei protagonisti è l’acido ialuronico, una molecola cruciale per trattenere l’umidità nella nostra pelle, spesso presente in diversi prodotti cosmetici.

Se vi state avvicinando per la prima volta a questa molecola, vi consigliamo di provarla tramite il siero antirughe : questo prodotto, leggero e a rapido assorbimento va massaggiato sulla pelle dopo la detersione e prima della crema. Un consiglio furbo? Lasciate per una sera un cucchiaio di alluminio nel frigorifero e usatelo per un veloce massaggio durante la vostra skincare routine per un effetto decongestionante.

Ovviamente l’acido ialuronico non è l’unico ingrediente interessante presente nei sieri viso antiage: alcuni di questi prodotti, pensati specificatamente per contrastare le occhiaie e i segni della stanchezza, presentano nel proprio inci altre sostanze benefiche. Un esempio? Sicuramente la caffeina, che aiuta a sgonfiare le borse. Altro elemento ottimo per regalare alla pelle nuova vita è l’arginina, un aminoacido usato per restituire al nostro sguardo luminosità e forza.

Avete mai provato qualche prodotto antiage? Quali sono i vostri must have per una perfetta skincare routine antietà?