Scossa di Terremoto di magnitudo 2.5 risveglia i Campi Flegrei

Nelle prime ore della mattina del 16 aprile 2024, una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 ha colpito la zona dei Campi Flegrei, una delle aree vulcaniche più monitorate del territorio italiano. Il sisma è stato registrato esattamente alle 05:38:05 ora italiana, con epicentro nelle coordinate geografiche 40.8300 di latitudine e 14.1500 di longitudine, a una profondità di 3 km.

Il terremoto è stato rilevato dalla Sala Operativa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Napoli, che continua a monitorare attentamente l’area per qualsiasi ulteriore attività sismica. Nonostante la magnitudo relativamente bassa, l’evento ha generato una certa apprensione tra la popolazione locale, sempre attenta alle dinamiche del sottosuolo flegreo.

Fortunatamente, non sono stati segnalati danni a persone o strutture. Gli esperti dell’INGV hanno rassicurato i cittadini, sottolineando che scosse di questa entità sono comuni in aree vulcaniche attive come i Campi Flegrei e non dovrebbero generare allarme.

Questo episodio ricorda l’importanza di una costante preparazione e informazione sulle procedure da adottare in caso di eventi sismici, specialmente in una regione geologicamente complessa come quella napoletana.

