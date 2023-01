Sciopero Benzinai revocato. Benzinai: revoca “a favore degli automobilisti non certo del governo”

Pubblicità

Lo sciopero dei benzinai previsto per oggi 25 e per domani 26 gennaio 2023 è stato revocato dalle sigle di categoria

Fegica e Figisc Confcommercio dopo la nuova riunione al ministero delle Imprese e del Made in Italy tenutasi nella giornata odierna.

Nella nota congiunta le sigle di categoria scrivono che la revoca della seconda giornata di sciopero viene adottata “a favore degli automobilisti non certo del governo”.

Lo sciopero era stato indetto per due giorni, oggi e domani.

La sigla di categoria Faib aveva già ridotto lo sciopero a un giorno.

“Mi auguro che non ci sia la seconda giornata di sciopero e si riduca il disagio per i cittadini”, aveva auspicato il ministro Urso prima dell’incontro.

L’auspicio è andato a buon fine. Gli automobilisti, sopratutto quelli che macinano chilometri feriali usando i mezzi per lavoro, ringraziano le sigle per il gentile pensiero anche se tutto sommato i prezzi per il pieno non sono certo tali da festeggiare.

Secondo l’ultimo bollettino del MISE sui prezzi medi dei carburanti (dato del 23 gennaio che analizza i prezzi dal 16 al 22) e che secondo il decreto del governo oggetto di contestazione devono essere esposti dai benzinai, si assiste ad un aumento di oltre il 15% per la Super (1829,47 €/l), + 11,42% per il gasolio (1875,10 €/l).L’unica lieve flessione (-1,86) si registra per il GPL a 0,797,85 €/l.

Questa settimana, facendo un giro per pompe di benzina i prezzi sembrano addirittura mediamente più alti ma, ovviamente, c’è ancora tutta una settimana per far media. Non è certo colpa dei benzinai. Riuscirà il governo a far qualcosa per fare in modo che per molti lavoratori dover andare a lavorare non sia un salasso?

