Scegliere un profumo: 5 consigli pratici

Il profumo è in grado di parlare della personalità di una persona e di trasmettere un messaggio, a patto che venga scelta la fragranza adatta per ognuno. Pertanto, prima di acquistare un prodotto che poi non ti soddisfa a pieno, meglio fare una valutazione e seguire 5 piccoli accorgimenti che ti permetteranno di individuare la combinazione perfetta per la tua pelle, da usare in ogni stagione dell’anno o solo in occasioni particolari, dalla giusta intensità e dalle note che si sposano con il tuo gusto olfattivo.

Come scegliere il profumo migliore per le proprie esigenze

Trova la combinazione che appaga i tuoi sensi

Ognuno di noi è diverso quando si parla di percepire i profumi, pertanto bisogna affidarsi alle proprie sensazioni e non basarsi mai sull’esperienza altrui.

Alcuni amano ad esempio aromi decisi, come nel caso dei profumi Creed , altri invece adorano delle fragranze delicate e leggere, che possano accompagnare in ogni momento della giornata senza mai risultare invadenti.

Valuta se ami gli agrumi, i fiori, la frutta o le note legnose, selezionando un ristretto gruppo di profumi per poi passare allo step successivo.

Prova il profumo sulla pelle

Ogni profumo reagisce in sulla pelle in una maniera diversa e soprattutto viene percepito dalla persona differentemente.

Per questo motivo, è sempre opportuno testare sulla pelle il prodotto e spruzzarlo nelle zone apposite, come il collo e i polsi, in modo che il calore diffonda meglio l’aroma.

Il consiglio è di scegliere in autonomia, poiché sarai tu a dover portare la profumazione ogni giorno e deve essere in grado di rispecchiarti perfettamente senza dubbi.

Attendi qualche minuto

Prima di odorare il profumo che hai spruzzato sulla pelle attendi qualche minuto, affinché l’aroma forte dell’alcol possa sparire, lasciando il posto a quelli più delicati del bouquet di fragranze.

Immagina di acquistare Creed Aventus e di volerlo prima testare, non lasciarti influenzare dai primi secondi ma permetti al profumo di dispiegare tutta la sua complessa composizione, adatta a uomini decisi e sicuri di sè.

Non sentire troppi profumi insieme

Ti sarà certamente capitato di recarti in profumeria e provare una vasta gamma di prodotti, con il risultato che tutti sembrano uguali e non si riescono a distinguere gli aromi.

Pertanto, il consiglio è di testare solo una o due fragranze ogni giorno, restringendo il campo a quelle che contengono i tuoi ingredienti preferiti per fare in modo di non perdere tempo.

Potrà servirti più di un giorno ma stai certo che ne vale la pena.

Supera i tuoi limiti

Se ormai da anni usi sempre lo stesso profumo ma desideri invece rinnovare il tuo look e le tue abitudini, esci dalla comfort zone e testa anche soluzioni che solitamente non avresti guardato.

Prova le nuove varianti che il mercato offre ogni stagione e magari scoprirai di amare il bergamotto piuttosto che la rosa o gli agrumi invece che il legno.

I gusti possono anche cambiare nel tempo quindi non porti limiti ed esplora.