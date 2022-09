Robeco nomina Kees Verbaas Global Head of Fundamental Equity

Rotterdam, 1 settembre 2022 – Kees Verbaas è stato nominato Global Head of Fundamental Equity. In questo nuovo ruolo, si occuperà della supervisione dei team Global Equity, Emerging Markets, Chinese Equity e Asia-Pacific Equity. Verbaas entra in Robeco a partire da oggi e risponde a Mark van der Kroft, CIO Fundamental and Quant Equity. Lavorerà dagli uffici di Rotterdam.

Kees Verbaas vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari. Arriva da Altis Investment Management (Gruppo di gestione fiduciaria di NNIP), dove ha ricoperto il ruolo di Chief Investment Officer dal 2017. Prima di allora, era in Blue Sky Group come Head of Fund Management, responsabile delle performance di investimento di oltre 40 fondi comuni di diverse classi di asset. Oltre ad aver lavorato per Robeco nel 2011 come Client Portfolio Manager per il team Emerging Markets Equity, Verbaas è stato CEO of Global Emerging Markets per Hermes Fund Managers a Londra e Head of Global Emerging Markets per ABN Amro Asset Management. Si è laureato all’Università Erasmus di Rotterdam, ha conseguito la laurea magistrale all’Università di Leida e ha ottenuto numerose ulteriori qualifiche.

Mark van der Kroft, CIO Fundamental and Quant Equity: “Siamo felici di ritrovare Kees in questo nuovo ruolo. Porta con sé un patrimonio di conoscenza, esperienza e professionalità da cui Robeco e i team Fundamental Equitytrarranno grande beneficio. Sono certo che si adatterà alla perfezione ai nostri team e che dimostrerà di avere gli strumenti necessari a guidare i nostri sforzi, confermando la solidità delle nostre performance di investimento e la crescita del nostro business nel tempo”.

Kees Verbaas, Global Head of Fundamental Equity “Sono molto felice di tornare in Robeco e di poter guidare il Fundamental Equity. Non vedo l’ora di collaborare con i vari team e di sviluppare ulteriormente quanto già costruito a favore della clientela e di Robeco”.