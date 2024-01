“Rischiare” è il nuovo singolo di Hykos

Condividi

Da venerdì 5 gennaio 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Rischiare”, il nuovo singolo di Hykos.

“Rischiare” è un brano che racconta quanto sia limitante tener conto delle eccessive paranoie che tormentano la nostra felicità. Invita ad abbracciare il rischio d’amare anziché temerlo, considerandolo come quell’eventualità in grado di rompere la monotonia. Spesso, il rischio migliora la nostra vita o noi stessi, permettendoci molte volte di perseguire e realizzare un sogno. La canzone ci ricorda che la gioia non è l’opposto del dolore; il dolore è una parte integrante della gioia.

Spiega l’artista a proposito del brano: «“Rischiare” è un brano che ho scritto per cambiare la percezione del rischio, considerarlo come un’opportunità per spezzare le proprie catene sempre come una malattia da prevenire. Sono vari i motivi per cui ho scelto il tema di questa canzone, l’ispirazione l’ho avuta grazie ad una poesia di Leo Buscaglia che mi ha accompagnato per un bel po’ fino ad oggi. Per molto tempo ho avuto grandi ambizioni, ma ho sempre scelto la via che ritenevo più sicura ed i risultati diventavano sempre più lontani dai miei obiettivi, tutto iniziava ad essere sempre così noiosamente monotono, tutto ciò fino a quando non smisi di restare nella mia zona comfort. Giorno dopo giorno iniziai a capire l’importanza di rendere la paura dell’incertezza una propria amica, non è stato facile e tuttora non lo è ma devo ammettere che da quando ho iniziato ad accettare le mie preoccupazioni (questa volta senza lasciarmi influenzare da esse) sono riuscito a vivere esperienze uniche, ho iniziato a vivere davvero, ad avere di nuovo uno scopo nella vita, a smettere di aspettare la fortuna per iniziare a crearla, è proprio per questo motivo che al ritornello del brano arrivo spontaneamente ad una conclusione: “allora è meglio rischiare, che vivo a fare se no!”».

Biografia

Vincenzo Giordano in arte Hykos, nasce il 4 settembre 1998 a Frattamaggiore (NA).

Da bambino innamorato del genere hip hop rimaneva incollato alla radio ogni volta che veniva trasmesso un brano del genere.

Anche se canzoni di questo tipo non sempre venivano trasmesse, da adolescente grazie ad internet riuscì ad approfondirlo, ed iniziare a nutrire il forte desiderio di scrivere un testo.

Il suo percorso inizia facendo rime improvvisate con gli amici in un parco di Cardito, una città metropolitana di Napoli nella quale vive da sempre.

Ciò che gli interessava davvero però era scrivere un brano e registrarlo, così iniziò a risparmiare soldi per lo studio e pubblicare le sue canzoni su YouTube per poi cantarle live nei locali della Campania e partecipare a vari contest.

Col tempo ha intrapreso delle lezioni di canto per sviluppare delle nuove capacità, e ciò gli ha permesso di scrivere un brano totalmente diverso dai precedenti, e lontano dal solito rap, tale canzone gli ha permesso di firmare un contratto discografico con Up Music, con la quale ha lavorato al brano intitolato “Rischiare”.

