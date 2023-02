Recensioni online: perché sono così utili e quali sono i loro vantaggi

Pubblicità

Condividi

Internet ha aperto a tutti noi le porte di un universo sconfinato, ricco di opportunità. Fra queste troviamo anche le recensioni online, che ci consentono di verificare immediatamente la qualità di un servizio o di un prodotto, prima di effettuare un acquisto. Queste recensioni, dunque, sono in grado di fornirci informazioni preziose da parte di utenti ed esperti che hanno effettivamente utilizzato o testato ciò che offre una determinata azienda o marchio. In sintesi, possono darci un’idea dei pro e dei contro di un determinato acquisto, permettendoci di prendere decisioni più corrette sui nostri investimenti. Vediamo dunque di approfondire l’utilità delle recensioni online, e di scoprire anche i dati di riferimento.

Recensioni online: il 90% degli italiani le legge prima di comprare

Pubblicità

C’è un dato che ha quasi del clamoroso: stando alle ultime indagini, il 90% dei consumatori italiani legge una recensione online prima di comprare un prodotto o un qualsiasi servizio. Una regola che vale in tutti i settori, come nel caso degli articoli di elettronica, di giardinaggio, di cucina e via discorrendo. Non solo prodotti, perché anche servizi come i siti scommesse vengono recensiti dai blog degli esperti di settore, fornendo così uno spunto utile agli appassionati di betting nel momento in cui si informano per scegliere la piattaforma più adatta alle proprie esigenze.

Tornando ai dati, ci sono alcuni ambiti dove le recensioni online assumono un ruolo più importante e decisivo, nella definizione del processo d’acquisto del consumatore. Si parla ad esempio della già citata elettronica, insieme al settore dei viaggi e dei servizi correlati al turismo, come gli hotel e i ristoranti. Anche i software, prima di essere acquistati, vengono passati ai raggi X dagli utenti leggendo svariate recensioni su Internet. Inoltre, il 54% circa degli utenti cerca le recensioni direttamente sui portali specializzati.

Quali sono i vantaggi delle recensioni online per chi acquista?

I vantaggi sono numerosi, a cominciare dal fatto che è possibile ottenere un’opinione quasi immediata su un prodotto o un servizio, senza doversi affidare al passaparola degli amici e senza dover comprare alla cieca. Inoltre, si ha la possibilità di leggere più “campane”: di conseguenza, è molto difficile per le aziende pilotare le recensioni, dunque è più semplice per gli utenti rendersi conto dell’effettiva qualità di ciò che si sta per comprare. In secondo luogo, basta leggerne diverse per rendersi conto della loro veridicità: più le recensioni sono approfondite, più dimostrano che chi le ha scritte ha effettivamente provato in prima persona il servizio o il prodotto.

Le recensioni online hanno anche un altro vantaggio per gli utenti, stavolta indiretto. Nello specifico, le aziende vengono motivate a migliorare costantemente la qualità di ciò che offrono, proprio per aumentare il numero di recensioni positive. I feedback negativi, quindi, servono alle imprese per capire quali sono i difetti e gli aspetti che possono essere migliorati. Infine, le recensioni spesso permettono di mettere a confronto fra loro diversi marchi che operano nello stesso settore, fornendo così delle valide alternative agli utenti a caccia di qualità.