Programmi TV stasera venerdì 5 maggio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Programmi tv prima serata 5 maggio 2023 – Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi venerdì 5 5 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 SHOW I migliori anni – condotto da Carlo Conti

Riparte, con un progetto rinnovato, il programma condotto da Carlo Conti incentrato sulla memoria dei decenni passati. Ospiti e super ospiti, orchestra, balletti, comici per rivivere i nostri migliori anni.

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV PRIMA TV – The Good Doctor S6E5 – Opportunità di crescita

Nella notte di Halloween, la piccola Skyler viene portata in ospedale per un problema al cuore. I medici però scoprono che la bambina ha una malattia genetica che le ha compromesso il fegato.

21.10 SERIE TV PRIMA TV – The Good Doctor S6E6 – Caldo anomalo

È una giornata caldissima e Shaun si trova alle prese con un caso complicato. La sua antipatia per la Powell non facilita il compito e dopo l’ennesimo litigio, la estromette dal caso.

23.00 MAGAZINE – ATuttoCalcio

Ogni settimana, con Jacopo Volpi e i suoi ospiti fissi Eraldo Pecci, Sebino Nela e Giulia Stronati, viaggiamo nel mondo del calcio – ma non solo – con ospiti in studio, collegamenti con gli inviati, servizi speciali e soprattutto una nota di amarcord sul gioco più bello del mondo.

RAI 3 (3)

21.45 – FILM PRIMA TV Non odiare – Drammatico 2020

Regia: Mauro Mancini

Cast: Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco

Simone Segre è un chirurgo con una ferita aperta, impossibile per lui da ricucire. Da qualche parte nella sua anima c’è un dolore che non passa, legato ad un padre ingombrante, sopravvissuto alla Shoah. L’omissione di soccorso alla vittima di un pirata della strada con la svastica tatuata sul petto travolge la sua vita e lo conduce fino a Marica, una giovane donna, figlia della vittima.

23.20 – ATTUALITA’ CinAmerica – conducono Giada Messetti e Francesco Costa

La Cina che ruolo avrà nello scacchiere internazionale economico e sociale? Come evolverà il rapporto con gli Stati Uniti? L’approfondimento di politica estera che cerca di tracciare una linea di congiunzione tra le due principali potenze mondiali, Cina e Stati Uniti, mai come in questi anni in aperta conflittualità fra loro. Nel quarto e ultimo appuntamento si affronterà il tema del “soft power”, ovvero come la Cina e gli Usa promuovono l’immagine del proprio Paese attraverso cultura, sport, cinema e cibo. In studio interverranno la giornalista e imprenditrice culturale Marta Ciccolari Micaldi e, in collegamento dal Sud Africa ,Giada Zhang, Ceo di “Mulan Asia Group”. Un servizio della influencer Liz Supermais, inoltre, spiegherà perché i cinesi hanno l’abitudine di dissertarsi con acqua calda.

RETE 4 (4)

21.20 – ATTUALITA’ Quarto Grado – Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

CANALE 5 (5)

21.47 – SERIE TV PRIMA TV Il Patriarca – S1 Ep4 con Claudio Amendola

Serena rivela a tutta la famiglia la malattia di Nemo. Nina decide di annunciare a tutti il matrimonio con Mario. Carlo intanto entra in possesso di unagenda che rivela inquietanti segreti

ITALIA 1 (6)

21:17 FILM The Transporter – Thriller 2002

Regia: Louis Leterrier, Cory Yuen

Cast: Jason Statham, Qi Shu, Matt Schulze, François Berléand, Ric Young

Primo capitolo della trilogia con Statham. Frank trasporta a pagamento merce clandestina. L’ultima, delicatissima consegna, e’ la figlia di un boss cinese.

23:11 FILM Mission: Impossible – Azione 1996

Regia: Brian De Palma

Cast: Tom Cruise, Henry Czerny, Ving Rhames, Jon Voight, Emmanuelle Béart, Jean Reno, Vanessa Redgrave, Emilio Estevez

Primo capitolo della saga cult con Tom Cruise. Ethan Hunt deve recuperare una lista su un floppy disk, che rivela le identita’ dei piu’ agguerriti agenti segreti.

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Propaganda Live – Diario di Guerra – conduce Diego Bianchi

TV 8 (8)

21.30 SHOW Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22.50 SHOW Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE (9)

21.25 SHOW Fratelli di Crozza (live) con Maurizio Crozza

22.55 ATTUALITA’ Accordi & Disaccordi (live) – Luca Sommi torna a condurre il talk show di informazione e attualità. In ogni puntata intervengono i giornalisti Andrea Scanzi e Marco Travaglio, insieme a numerosi ospiti.

VENTI (20)

21.12 FILM L’ultimo dei Templari – [Azione 2011] –

Regia: Dominic Sena

Cast: Nicolas Cage, Claire Foy, Ron Perlman, Stephen Campbell Moore, Stephen Graham, Ulrich Thomsen, Robert Sheehan, Christopher Lee, Matt Devere, Nick Thomas-Webster, Peter Linka

Nicolas Cage in un avvincente fantasy. Un cavaliere ha l’incarico di scortare una ragazza accusata di stregoneria fino ad un monastero. Regia di D. Sena;

22.55 INFORMAZIONE SPORTIVA Pressing – Venti in rete

Giorgia Rossi conduce il programma in diretta con highlights, gol, immagini e commenti della giornata di calcio di Serie A.

23.31 FILM Van Helsing – Azione 2004

Regia: Stephen Sommers

Cast: Hugh Jackman, Shuler Hensley, Elena Anaya, Will Kemp, Kevin J. O’Connor, Kate Beckinsale, Richard Roxburgh, David Wenham

Van Helsing, leggendario cacciatore di mostri, viene mandato in Transilvania col compito di uccidere il potente conte Dracula. Con Hugh Jackman e Kate Beckinsale.

RAI 4 (21)

21.21 FILM The Equalizer 2 – Senza perdono – Azione 2018

Regia: A. Fuqua

Cast: D. Washington, P. Pascal

Robert McCall, in passato agente segreto, si guadagna da vivere facendo l’autista. Si trova costretto a rientrare in azione quando la sua amica Susan, indagando, cade in un tranello e viene uccisa.

23.20 FILM Danny the dog – Thriller 2004

Regia: Louis Leterrier

Cast: Jet Li, Morgan Freeman, Bob Hoskins, Kerry Condon

Da quando Bart ha sottratto Danny alla strada quando aveva 4 anni, l’ha sempre trattato come un cane, addestrandolo letteralmente ad attaccare. Danny è la sua arma per eccellenza, capace al primo ordine di gettarsi su chiunque senza lasciargli il minimo scampo, ma un giorno conosce il pianista cieco Sam e sua figlia adottiva Victoria, che lo introdurranno in una realtà a lui finora sconosciuta.

IRIS (22)

21.13 FILM Inside man – Thriller 2006

Regia: Spike Lee

Cast: Denzel Washington, Christopher Plummer, Willem Dafoe, Clive Owen, Jodie Foster, Doug Aguirre

Per il ciclo: VISIONI D’AUTORE. Spike Lee alle prese con un film d’azione che vanta un cast stellare. Dei rapinatori prendono in ostaggio dipendenti e clienti di una banca.

23.37 MAGAZINE Scuola di cult – Enrico Tamburini conduce una rubrica dedicata ai segreti, retroscena ed alle tantissime curiosita’ del grande mondo del cinema.

23.52 FILM Civiltà perduta – Azione 2016

Regia: James Gray

Cast: Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller

Per il ciclo: VISIONI D’AUTORE. La vera storia dell’esploratore Percy Fawcett che esploro’ le regioni della foresta amazzonica alla ricerca di un’antica civilta’.

RAI 5 (23)

21.14 MUSICA Il canto della terra

Dall’Auditorium Parco della Musica di Roma il maestro Tugan Sokhiev dirige l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia nella Sinfonia n. 104 “London” di Haydn. A seguire Das Lied von der Erde (Il canto della terra) di Mahler con il mezzosoprano Alice Coote e il tenore Russell Thomas. Regia tv Andrea Menghini

22.54 MUSICA Migrazioni – Ritratti incrociati – Gastón Fournier-Facio conduce gli spettatori in un curioso ritratto incrociato tra le Sonate da chiesa di Wolfgang Amadeus Mozart e la rielaborazione fatta da Henze nel 1991 in occasione del bicentenario mozartiano. L’orchestra di Padova e del Veneto è diretta da Marco Angius.

23.41 MAGAZINE Save the date

Lazarus di David Bowie con Manuel Agnelli; Felice Casorati alla Fondazione Magnani Rocca, Parma; Il gioco del panino, regia Arturo Cirillo; la danza con Dream di Alessandro Sciarroni e La fille mal gardée all’Opera di Roma; Le notti bianche di Teatro Kopò. Paolo Nori presenta Vi avverto che vivo per l’ultima volta.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM L’amore e il sangue – Avventura 1985

Regia: Paul Verhoeven

Cast: Rutger Hauer, Jack Thompson, Jennifer Jason Leigh, Tom Burlinson

Per vendicarsi di un nobile che non li ha pagati, alcuni mercenari gli rapiscono la promessa sposa. Spettacolare, violenta e provocatoria allegoria dell’era moderna in chiave fantamedievale.

23.25 FILM 1855 – La prima grande rapina al treno – Avventura 1978

Regia: Michael Crichton

Cast: Sean Connery, Malcolm Terris, Robert Lang, Michael Elphick, James Cossins, Pamela Salen, Wayne Sleep, Gabrielle Lloyd, George Downing, Donald Sutherland, Lesley-Anne Down, Alan Webb

Nell’Inghilterra vittoriana del 1885, l’avventuriero Edward Pierce insieme al complice Agar decide di assaltare un treno carico d’oro. Accreditandosi in società, organizza il suo piano nei minimi dettagli, ma l’impresa si rivelerà più difficile del previsto. Diretto da Michael Crichton e basato sul suo romanzo “La grande rapina al treno”.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1 Ep5

22.20 SERIE TV Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1 Ep6

23.20 SERIE TV Un passo dal cielo – St7 Ep9 Radici e rami parte 1

CIELO (26)

21.25 FILM Le pornographe – Drammatico 2001

Regia: Bertrand Bonello

Cast: Jean-Pierre Léaud, Jérémie Rénier, Ovidie, Thibault de Montalembert

Un regista di film porno torna a girare per fronteggiare i suoi problemi economici. Ma quello che non sa affrontare e’ lo sguardo di suo figlio, scappato di casa dopo aver saputo la vera professione del padre.

23.30 DOCUMENTARIO Exhibition

Attraverso una serie di interviste, l’attrice francese Claudine Beccarie racconta la propria vita e la sua esperienza professionale in qualita’ di diva della produzione cinematografica porno.

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Beethoven 2 – Commedia 1993

Regia: Rod Daniel

Cast: Charles Grodin, Bonnie Hunt, Nicholle Tom, Christopher Castile

Beethoven ha trovato “moglie” e i due hanno allargato la famiglia con una cucciolata di scatenati cagnolini. Ma due uomini senza scrupoli hanno intenzione di venderli.

22.41 FILM Una moglie per papà – Commedia 1994

Regia: Jessie Nelson

Cast: Whoopi Goldberg, Ray Liotta, Joan Cusack, Wendy Crewson, Bryan Gordon, Tina Majorino, Don Ameche

Un film toccante con Whoopi Goldberg e Ray Liotta. Un vedovo con una bimba affetta da mutismo temporaneo trova come governante una donna di colore.

TV 2000 (28)

21.15 FILM LITTLE FOREST – Drammatico / Commedia 2018

Regia: Yim Soon-rye

Cast: Kim Tae-ri, Ryu Jun-yeol, Moon So-ri

Delusa sia sul piano professionale che sentimentale, una donna lascia Seoul per tornare in campagna, dove è cresciuta con la madre, assecondando il ciclo delle stagioni e imparando a cucinare dei piatti deliziosi.

Little forest di Yim Soon-rye, venerdì 5 maggio ore 21.10 su TV2000 Guarda questo video su YouTube.

23.01 INFORMAZIONE Effetto Notte – TV2000

23.34 RELIGIONE Compieta

23.55 RELIGIONE Rosario

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S25 E2

23.20 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S25 E4

LA5 (30)

21:12 FILM Che cosa aspettarsi quando si aspetta – Commedia 2012

Regia: Kirk Jones

Cast: Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth Banks, Anna Kendrick, Dennis Quaid, Chace Crawford, Brooklyn Decker, Rodrigo Santoro, Joe Manganiello, Chris Rock, Wendi McLendon-Covey, Thomas Lennon, Megan Mullally, Matthew Morrison, J. Todd Smith

Divertente commedia corale con Cameron Diaz, J. Lopez ed E. Banks, tratta dall’omonimo best seller. Le vicende di cinque coppie in attesa di un bambino.

23:21 INTRATTENIMENTO Uomini e donne – programma di Maria De Filippi: l’appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:20 DOCUMENTARIO Pensavo fosse amore – Vieni via con me

Raffaella fa la commessa e da quando ha divorziato da suo marito non crede più nell’amore. Cambia idea quando conosce un uomo di nome Salvatore sui social.

23:20 LIFESTYLE Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – La dottoressa

La dottoressa Sandra Lee è una delle migliori dermatologhe degli Stati Uniti e un fenomeno su YouTube. La specialista si occupa di pazienti che hanno strane patologie cutanee.

CINE34 (34)

21:05 FILM La soldatessa alle grandi manovre – Commedia 1978

Regia: Nando Cicero

Cast: Edwige Fenech, Alvaro Vitali, Renzo Montagnani, Michele Gammino

Un’avvenente dottoressa, Edwige Fenech, deve compilare una relazione sulle passioni ed i comportamenti amatori di alcuni soldati. Con R. Montagnani e A. Vitali.

22:56 FILM La soldatessa alla visita militare – Commedia 1977

Regia: Nando Cicero

Cast: Edwige Fenech, Fiorenzo Fiorentini, Renzo Montagnani, Alvaro Vitali, Michele Gammino

L’arrivo di un sottufficiale medico in gonnella turba gli animi di un campo militare. Commedia del filone sexy-militare con Edwige Fenech.