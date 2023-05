Programmi TV stasera venerdì 12 maggio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Programmi tv prima serata 12 maggio 2023 – Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi venerdì 12 maggio 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 SHOW I migliori anni – condotto da Carlo Conti

Riparte, con un progetto rinnovato, il programma condotto da Carlo Conti incentrato sulla memoria dei decenni passati. Ospiti e super ospiti, orchestra, balletti, comici per rivivere i nostri migliori anni.. – Conduce Carlo Conti Un programma di Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario D’Amico, Walter Santillo, Stefania De Finis Produttore esecutivo Eleonora Iannelli Regia di Maurizio Pagnussat 3^ trasmissione

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV PRIMA TV – The Good Doctor S6E7 – Dalla A alla F

Isabel si rivolge a Andrews per aiutarla con un caso molto particolare: la nascita di sei gemelli. Nel frattempo, Shaun e Lea ricevono una notizia che li rende tristi.

22.10 SERIE TV PRIMA TV – The Good Doctor S6E8 – Non mi scuso, ma mi dispiace

Asher fa notare a Jordan che Daniel Perez non è ancora pronto per una relazione sentimentale. Spronato dal dottor Glassman, il dottor Murphy apre il suo cuore alla dottoressa Lim.

23.00 MAGAZINE – ATuttoCalcio

Uno sguardo sul mondo del calcio ma non solo, con ospiti in studio, collegamenti con gli inviati, servizi speciali ed una nota di amarcord.

RAI 3 (3)

21.20 – SERIE TV Esterno notte – Ep1 Aldo Moro

22.20 – SERIE TV Esterno notte – Ep2 Il ministro degli interni

23.20 – SERIE TV Esterno notte – Ep3 Il papa

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Quarto Grado – Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

CANALE 5 (5)

21.48 – SERIE TV PRIMA TV Il Patriarca – S1 Ep5 con Claudio Amendola

Gli uomini del Tigre minacciano Lara che accetta di trasferirsi a villa Bandera. Nemo riesce a sfuggire per un soffio ad un tranello tesogli da Monterosso, ma il tenace ispettore non demorde.

ITALIA 1 (6)

21:26 FILM Transporter: Extreme – Azione 2005

Regia: Louis Leterrier

Cast: Jason Statham, Alessandro Gassman, Amber Valletta

Action-thriller, secondo episodio della trilogia con Jason Statham. Frank Martin torna in azione per salvare la vita di un bambino.

23:17 FILM Mission: Impossible 2 – Azione 1999

Regia: John Woo

Cast: Tom Cruise, Dougray Scott, Thandie Newton, Ving Rhames, Rade Sherbedgia, Richard Roxburgh, John Polson, Brendan Gleeson, Anthony Hopkins, William Mapother, Dominic Purcell, Matt Wilkinson

Capitolo 2 dell’adrenalinica saga. L’agente Ethan Hunt, Tom Cruise, dovra’ impedire il rilascio del virus “Chimera” da parte di un gruppo di terroristi.

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Propaganda Live – Diario di Guerra – conduce Diego Bianchi

TV 8 (8)

21.30 SHOW PRIMA TV Alessandro Borghese – Celebrity Chef

22.50 SHOW PRIMA TV Alessandro Borghese – Celebrity Chef

NOVE (9)

21.25 SHOW Fratelli di Crozza (live) con Maurizio Crozza

22.55 ATTUALITA’ Accordi & Disaccordi (live) – Luca Sommi torna a condurre il talk show di informazione e attualità. In ogni puntata intervengono i giornalisti Andrea Scanzi e Marco Travaglio, insieme a numerosi ospiti.

VENTI (20)

21.12 FILM La mummia – Il ritorno Avventura 2011

Regia: Stephen Sommers

Cast: Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo, Oded Fehr, Dwayne Johnson, Freddie Boath, Patricia Velazquez

Secondo capitolo della saga. Il cattivo Imhotep si reincarna, e la famiglia O’Connell dovra’ impedire il risveglio di un esercito immortale. Con B. Fraser e R. Weisz

23.50 FILM Terminator Genisys – Fantascienza 2015

Regia: Alan Taylor

Cast: Arnold Schwarzenegger, Matt Smith, Jai Courtney, J.K. Simmons, Lee Byung-hun, Jason Clarke, Emilia Clarke

Quinto capitolo della saga con Arnold Schwarzenegger. 2029: John Connor sta per trionfare, ma Skynet invia nel passato un cyborg per uccidere la madre di Connor.

RAI 4 (21)

21.21 FILM Man On Fire – Il fuoco della vendetta – Thriller 2004

Regia: Tony Scott

Cast: Denzel Washington, Christopher Walken, Dakota Fanning, Marc Anthony

L’ex agente della C.I.A. John Creasy è un uomo burbero, alcolizzato, tormentato dai sensi di colpa. Il suo vecchio amico Paul gli propone un lavoro di guardia del corpo ad una bambina di una famiglia messicana. Dopo molte titubanze, Creasy accetta e nel tempo instaura un rapporto speciale con la piccola Pita, che però viene rapita in un assalto in cui lui stesso resta gravemente ferito. Una volta ripresosi, inizia a costruire la sua vendetta spietata contro la potente organizzazione crimi

23.49 FILM Nella tana dei lupi – Azione 2018

Regia: Christian Gudegast

Cast: Gerard Butler, Pablo Schreiber, O’Shea Jackson Jr.

«Big Nick» O’Brien dirige una squadra anticrimine a Los Angeles, la capitale mondiale del cinema e delle rapine in banca. Una rapina più sanguinosa delle altre gli ha tolto il sonno. Lasciato persino dalla moglie, che non sopporta più il suo stile di vita, O’Brien si butta a capofitto nel lavoro. Con un manipolo di uomini indaga sul crimine e incontra Donnie, gestore di un pub e chiave di accesso al mistero. In corsa contro il tempo, O’Brien deve vedersela con un cattivo professionista…

IRIS (22)

21.14 FILM Potere assoluto – Giallo 1996

Regia: Clint Eastwood

Cast: Gene Hackman, Ed Harris, Dennis Haysbert, Judy Davis, Kimber Eastwood, Alison Eastwood, Joy Ehrlich, Eric Dahlquist Jr., Yau-Gene Chan, Penny Johnson, Elaine Kagan, Robert Harvey, Richard Jenkins, Melora Hardin, Mark Margolis, Charles McDaniel, George Orrison, Stewart Jack Taylor, Kenneth Welsh, E.G. Marshall, Clint Eastwood, Laura Linney, Scott Glenn

Per il ciclo: VISIONI D’AUTORE. Diretto ed interpretato da Clint Eastwood, nei panni di un ladro che assiste per caso al delitto dell’amante del presidente USA, Gene Hackman.

23.42 FILM Collateral Beauty – Drammatico 2016

Regia: David Frankel

Cast: Will Smith , Keira Knightley, Kate Winslet, Edward Norton

Per il ciclo: VISIONI D’AUTORE. Un film toccante con Will Smith, Edward Norton e Keira Knightley. Howard e’ sconvolto per la perdita della figlia, e i colleghi cercano di aiutarlo ed…

RAI 5 (23)

21.15 MUSICA OSN: il Premio Chopin Yulianna Avdeeva e Juraj Valčuha con l’Orchestra Rai – VERSIONE POSTPRODOTTA

Dall’Auditorium di Torino l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Juraj Valcuha, la pianista Yulianna Avdeeva, eseguono: Lubica Cekovska, Turbulence per orchestra; Sergej Rachmaninov, Rapsodia – su un tema di Paganini per pianoforte e orchestra, op43 e la Sinfonia n3 in la minore, op44. Regia Ariella Beddin – 2022 ITA

22.39 MUSICA Migrazioni – Ritratti incrociati – Gastón Fournier-Facio conduce gli spettatori in un curioso ritratto incrociato tra le Sonate da chiesa di Wolfgang Amadeus Mozart e la rielaborazione fatta da Henze nel 1991 in occasione del bicentenario mozartiano. L’orchestra di Padova e del Veneto è diretta da Marco Angius.

23.27 MAGAZINE Save the date

Le mostre Michelangelo Pistoletto. La pace preventiva a Palazzo Reale di Milano e Roma 1948 – Arte italiana verso Israele al Museo ebraico; a teatro Tre sorelle di Anton Cechov, regia di Claudia Sorace; Concerto dal Teatro degli Ulivi; Vinicio Capossela e Tredici canzoni urgenti. Annalena Benini presenta Annalena.

23.58 DOCUMENTARIO Rock Legends: The Police

Nati nel pieno fermento dell’era punk, i Police hanno saputo cogliere tutta l’energia del genere, smussandone gli spigoli più rozzi. Grande verve e talento per una originale formula di reggae-rock che oggi suona ancora con tutta la freschezza di ieri.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Resta con me – Azione 2018

Regia: Baltasar Kormákur

Cast: Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas

Tami e Richard sono giovani, innamorati e sognano una vita di avventure insieme. Salpati in barca a vela da Tahiti con il bel tempo, dopo pochi giorni, nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico, si imbattono in un uragano terrificante.

22.50 FILM Closer – Drammatico 2004

Regia: Mike Nichols

Cast: Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman, Clive Owen, Nick Hobbs, Colin Stinton, Steve Benham, Jaclynn Tiffany Brown, Peter Rnic

Dan vive a Londra, vorrebbe fare lo scrittore ma si mantiene facendo il redattore di necrologi. Incontra per caso e si innamora di Alice, una giovane spogliarellista americana. Un anno dopo Dan perde la testa per Anna, una fotografa, ma la spinge tra le braccia del dermatologo Larry. E’ solo l’inizio di una girandola di relazioni, bugie, gelosie, tradimenti.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Purché finisca bene – Una scomoda eredità

23.15 SERIE TV Un passo dal cielo – St7 Ep11 Nido d’amore

CIELO (26)

21.20 FILM Doppio amore – Drammatico 2017

Regia: Francois Ozon

Cast: M. Vacth, Jérémie Rénier, Jacqueline Renier

Chloe’, innamorata del suo psicanalista, va a vivere con lui ma scopre che l’uomo nasconde parti della sua identita’.

23.30 FILM L’educazione sentimentale di Eugenie Erotico 2005

Regia: Aurelio Grimaldi

Cast: Sara Sartini, Antonella Salvucci, Valerio Tambone, Cristian Tambone

1700. L’ambigua Madame de Saint Ange accetta di occuparsi dell’educazione sentimentale e sessuale della virginale Eugenie.

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Supereroe per caso – Commedia 2021

Regia: Philippe Lacheau

Cast: Philippe Lacheau, Julien Arruti, Tarek Boudali

Un attore senza futuro, ottiene per caso la parte del protagonista in un film di supereroi, “Badman”. E’ l’inizio dei suoi guai. Parodia dei film sui supereroi

22.45 FILM Vizi di famiglia – Commedia 2005

Regia: Rob Reiner

Cast: Jennifer Aniston, Kevin Costner, Shirley MacLaine, Mark Ruffalo

Divertente commedia con K. Costner e J. Aniston. Sarah scopre che sua nonna e’ la famosa signora Robinson che ispiro’ il film “Il laureato”. Verita’ o pettegolezzo?

TV 2000 (28)

21.15 FILM Departures – Drammatico 2008

Regia: Yôjirô Takita, Yojiro Takita

Cast: Masahiro Motoki, Bombolo, Sal Borgese, Enzo Cannavale, Gianfranco D’Angelo, Giacomo Furia, Paolo Giusti, Franca Mantelli, Renzo Ozzano, Gianluca Nanunza, Graziella Polesinanti, Annamaria Rizzoli, Carmen Russo, Jimmy il Fenomeno, Vincenzo Crocitti, Ryôko Hirosue, Tsutomu Yamazaki, Kazuko Yoshiyuki

Daigo Kobayashi suona il violoncello, ed è da poco rimasto solo, dopo che la sua orchestra si è sciolta. Tornato nella sua città natale, Daigo ottiene un lavoro come becchino. deve prendersi cura dei corpi delle persone defunte, vestirli e profumarli per il loro ultimo viaggio. Sembra strano, ma in questo macabro compito, Daigo trova quello che stava cercando dalla vita.

23.31 INFORMAZIONE Effetto Notte – TV2000

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S1 E36

23.20 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S5 E2

LA5 (30)

21:28 FILM Bad Moms – Mamme molto cattive – Commedia 2016

Regia: Jon Lucas, Scott Moore

Cast: Mila Kunis, Kathryn Hahn, Kristen Bell

Esiste la mamma perfetta? Dagli autori di Una notte da leoni, l’irriverente commedia con Mila Kunis. Stressate da competizione e perfezionismo, tre mamme “esplodono”.

23:28 INTRATTENIMENTO Uomini e donne – programma di Maria De Filippi: l’appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:30 DOCUMENTARIO Pensavo fosse amore – Una brutta lezione

Anna cerca di riaprirsi all’amore con un’app di dating. Entra in contatto con un uomo che sembra la sua anima gemella e si abbandona a giochi erotici online con lui.

23:25 LIFESTYLE Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Sfigurata

April è piena di bozzi che le hanno sfigurato le braccia. Genner è arrivata dalle Filippine per chiedere aiuto alla dottoressa e sistemare il suo naso irregolare.

CINE34 (34)

21:06 FILM L’ Insegnante – Commedia 1975

Regia: Nando Cicero

Cast: Stefano Amato, Mario Carotenuto, Edwige Fenech, Francesca Romana Coluzzi

Un onorevole siciliano ingaggia una giovane insegnante per impartire ripetizioni al figlio. Per conquistarla, il ragazzo si finge gay. Con E. Fenech.

22:54 FILM La soldatessa alle grandi manovre – Commedia 1978

Regia: Nando Cicero

Cast: Edwige Fenech, Alvaro Vitali, Renzo Montagnani, Michele Gammino

Un’avvenente dottoressa, Edwige Fenech, deve compilare una relazione sulle passioni ed i comportamenti amatori di alcuni soldati. Con R. Montagnani e A. Vitali.