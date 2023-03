Programmi TV stasera sabato 4 marzo 2023. Programmi TV e film in prima serata

Pubblicità

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi sabato 4 marzo 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SHOW The Voice Kids – conduce Antonella Clerici

Dallo Studio 2000 di Mecenate a Milano debutta su Rai1 “The Voice Kids”, una nuova veste di “The Voice”, condotta da Antonella Clerici e dedicata questa volta ai bambini. Come nella versione Senior, quattro coach star del panorama musicale competeranno per conquistare i loro giovani talenti preferiti e, una volta formate le squadre, dovranno selezionare quelli più meritevoli da far accedere alla Finale, una puntata ricca di emozioni e sorprese, in cui verrà decretato il vincitore

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – F.B.I. S5E3 – Figliol prodigo

Due adolescenti rubano delle armi con cui vogliono organizzare una sparatoria che li dovrebbe fare diventare iconici. I due ragazzi si rivelano far parte della cerchia di nuove amicizie di Tyler.

22.10 SERIE TV – F.B.I. International S2E2 – Ricatti informatici

Forrester e la squadra devono indagare su un giro di ricatti on line di cui sono vittime delle ragazze minorenni. La squadra parte per Budapest dove una di loro vuole collaborare per incastrare il ricattatore.

23.00 ATTUALITA’ – TG2 Dossier

Approfondimento del Tg2. Direttore Nicola Rao A cura di Carlo Pilieci

23.41 INFORMAZIONE – Meteo 2

23.50 ATTUALITA’ – TG2 Storie. I racconti della settimana

Le storie e i protagonisti di fatti di cronaca e di costume che si raccontano nella loro quotidianità. Direttore Nicola Rao. Responsabile Carlo Pilieci. A cura di Alessandra Forte

RAI 3 (3)

21.45 – DOCUMENTARIO La materia oscura – Sapiens, un solo pianeta – condotto da Mario Tozzi

Ogni persona produce fino a mezzo chilo di escrementi al giorno: moltiplicando questo valore per otto miliardi, ovvero il numero di abitanti del pianeta Terra, risulta evidente quanto sia gigantesco il volume di deiezioni umane che ci assediano. Anche le urine, fonte straordinaria di azoto, sono una risorsa preziosa che non siamo in grado di valorizzare. Attraverso una storia che si snoda nel corso della puntata si affronta il tema della questione igienica, conquista cruciale per lo sviluppo delle nostre civiltà: già in epoca romana le feci erano oggetto di specifica raccolta presso la Porta Stercoraria allo sbocco della Cloaca Maxima e la stessa cosa avveniva in alcune città meridionali dell’Impero cinese del XVIII secolo. Col tempo i sapiens hanno imparato a sviluppare e progettare infrastrutture capaci di contenere molte malattie infettive, ma oggi dobbiamo cambiare ancora atteggiamento, per fronteggiare le necessità odierne: lavarsi e disinfettarsi ci ha liberato da molti flagelli, più di quanto siano stati in grado di fare i vaccini, ma non possiamo più permetterci di dilapidare il patrimonio metabolico rappresentato dalle nostre feci. La nostra “materia oscura” è l’ultima frontiera tra noi e l’economia circolare e il corretto reintegro dei nutrienti su questo nostro pianeta.

RETE 4 (4)

21.24 FILM PRIMA TV Il padrino: epilogo – La morte di Michael Corleone – [Drammatico] – Terzo e ultimo capitolo della saga, con Al Pacino. Don Corleone, ormai vecchio e malato, deve trovare un erede che possa portare avanti gli affari di Famiglia. Regia di F. Coppola

CANALE 5 (5)

21.29 – SHOW C’e’ posta per te – People show ideato e condotto da Maria De Filippi. Protagoniste le storie delle persone, le loro emozioni e i loro sentimenti.

ITALIA 1 (6)

21:12 FILM Dragon Trainer 3 – Il mondo nascosto – [Animazioni] – Terzo ed ultimo capitolo del film d’animazione dell’omonimo franchise che ha ottenuto ben due nomination all’Oscar. Le avventure di Hiccup e del drago Sdentato. Regia di D. Deblois

23:15 FILM Ruby Red – [Fantastico/Favolistico] – Primo capitolo della “Trilogia delle gemme”. La giovane Gwendolyn scopre di poter viaggiare nel tempo, ma avra’ una difficilissima missione da affrontare.

LA 7 (7)

21:15 FILM La maschera di ferro – Avventura 1998 con Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich, Gérard Depardieu, Gabriel Byrne,

23:45 FILM Il paziente inglese – Drammatico 1996 con Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Kristin Scott Thomas, Willem Dafoe

TV 8 (8)

21.20 FORMULA 1 F1 Stagione 2023 GP Bahrain (Qualifiche)

22.45 MAGAZINE Paddock Live

23.10 INTRATTENIMENTO Bruno Barbieri – 4 Hotel – Lago di Garda

NOVE (9)

21.35 FILM Per qualche dollaro in più Western 1965 di Sergio Leone con Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria Volonté, Klaus Kinskiv

VENTI (20)

21.12 FILM Ferite mortali – [Azione] – Un poliziotto, dopo aver sventato un attentato al vicepresidente USA, viene spostato in uno dei peggiori distretti di Polizia a Detroit. Con Steven Seagal. Regia di A. Bartkowiak

23.06 FILM The Italian Job – [Azione 2003] – Charlie Croker e la sua banda hanno messo a segno un colpo miliardario tra i canali di Venezia. Ma il bottino fa gola a molti. Con M. Wahlberg e C. Theron. Regia di F. Gray

RAI 4 (21)

21.21 FILM Wolf Call – Minaccia in alto mare Film Thriller 2019 con Omar Sy, Reda Kateb, François Civil

Un giovane militare ha il raro dono di riconoscere ogni suono che sente. A bordo di un sottomarino nucleare francese ogni cosa dipende da lui, “l’orecchio d’oro”. Tutti lo reputano il migliore, finché un giorno non commette un errore che mette l’equipaggio in pericolo di vita. Per cercare di recuperare la fiducia dei suoi compagni, finirà per mettersi in una situazione ancora più drammatica. Nel mondo della dissuasione nucleare e della disinformazione, si ritroveranno tutti intrappolati in un ingranaggio incontrollabile.

23.13 FILM Blood Father Film Drammatico 2016 con Mel Gibson, Erin Moriarty, Diego Luna

IRIS (22)

21.10 FILM Conspiracy – La cospirazione – [Drammatico] – Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Legal thriller con Al Pacino ed Anthony Hopkins. Ben Cahill e’ un ambizioso avvocato che si trova coinvolto in una lotta di potere tra due figure molto…

23.09 FILM Out of Time – [Thriller] – Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Matt, comandante di polizia, indaga su un duplice omicidio. Tutti gli indizi che emergono, portano a lui come principale sospettato. Con Denzel Washington

RAI 5 (23)

21.15 TEATRO Dolore sotto chiave – Sik Sik, l’artefice magico – Un dittico con la regia di Carlo Cecchi che riunisce due atti unici di Eduardo De Filippo, due piccoli gioielli della tradizione eduardiana che sono una riflessione sul mondo del teatro come metafora della vita. Di Eduardo De Filippo, regia Carlo Cecchi, con Carlo Cecchi, Angelica Ippolito, Vincenzo Ferrera, Dario Iubatti.

22.30 DOCUMENTARIO Personaggi in cerca di attore S4E2 – Cristina Parku, 26 anni, nata a Reggio Calabria con origini ghanesi. Ha già una ricca carriera teatrale alle spalle, è comparsa nella nota serie tv “Petra” e ha avuto un ruolo da protagonista nel film “L’Afide e la Formica”. Oltre che essere una promettente attrice è anche un’ottima cantante.

22.28 TEATRO Falcone – Il tempo sospeso del volo

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Appunti di un venditore di donne – Drammatico 1983 con Mario Sgueglia, Miriam Dalmazio, Libero De Rienzo

1978. Nella Milano dominata da edonismo e criminalità, Bravo vive la sua vita tra locali di lusso, discoteche e bische in compagnia dell’amico Daytona. Bravo, che si definisce un imprenditore. è un magnaccia e “vende” donne, ma la sua vita verrà sconvolta proprio dall’arrivo di una donna, Carla, che risveglierà in lui sensazioni sopite da tempo. Dal romanzo di Giorgio Faletti.

23.20 FILM Pericle il nero – Drammatico 2016 con Riccardo Scamarcio, Marina Foïs, Corentin Lobet

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Che Dio ci aiuti St7 Ep15 – La donna senza sonno

22.15 SERIE TV Che Dio ci aiuti St7 Ep16 – Non era destino

23.10 SERIE TV Resta con me St1 Ep3

CIELO (26)

21.20 FILM Lolita – Drammatico 1997 con Keith Reddin, Dominique Swain, Jeremy Irons, Dominque Swain, Melanie Griffith, Joan Glover, Erin J. Dean, Frank Langella, Suzanne Shepherd, Ben Silverstone, Ed Grady, Pat Pierre Perkins

Dal romanzo di Nabokov, una vicenda di passione e perdizione. Il docente Jeremy Irons, invaghito dell’adolescente Dominique Swain, ne sposa la madre.

23.45 DOCUMENTARIO Ladies of the Wood – Il parco del sesso – Le storie di prostitute e transessuali che hanno fatto del Bois de Boulogne, nella periferia parigina, il loro luogo di lavoro.

TWENTY SEVEN (27)

21.04 FILM Conan il distruttore – [Avventura 1984] – Sequel di Conan il barbaro, film d’azione con Arnold Schwarzenegger. Conan dovra’ scortare la giovane Jenna in una pericolosa missione. Regia di R. Fleischer

22.51 FILM About a Boy – Un ragazzo – [Commedia] – Commedia divertente e toccante, tratta dal best seller omonimo di Nick Hornby, con Hugh Grant e Toni Collette. Il legame tra uno scapolo ed un bambino. Regia di C. Weitz

LA7D (29)

21.20 SERIE TV Miss Marple St5 Ep4 – Un cavallo per la strega

23.10 SERIE TV Miss Marple St5 Ep2 – Il segreto di Chimneys

LA5 (30)

21:10 FILM Inga Lindstrom – Segreti di famiglia -[Drammatico] – L’ordinata vita di Eva viene sconvolta quando Sten, un imprenditore edile, le notifica lo sfratto. Con M. Hoffmann (“SOKO Koln”). Regia di M. Kiefersauer

22:54 ATTUALITA’ Quarto Grado – Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

REAL TIME (31)

21:25 LIFESTYLE Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – In cerca di sollievo

Brittany è stata offesa a causa della sua patologia genetica: la donna ha bozzoli su tutto il corpo. Inoltre, Tamyra ha la pelle molto spessa.

22:15 LIFESTYLE Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Terzo occhio

Jaclyn ha un bozzolo sulla parte posteriore della testa che le causa problemi. Shane ha un’escrescenza tra gli occhi che potrebbe rappresentare un pericolo per il lavoro.

23:10 LIFESTYLE Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – La spalla

Il bozzolo sulla spalla di Stacey le impedisce di essere un’insegnante felice. Matthew teme che il suo misterioso eczema possa essere pericoloso.

CINE34 (34)

21:15 FILM La paranza dei bambini [Drammatico] – Tratto dall’omonimo bestseller di R. Saviano e vincitore dell’Orso d’Argento. Sei ragazzi napoletani disposti a spacciare, rubare ed uccidere per il potere. Regia di C. Giovannesi;

23:18 FILM Sbirri [Azione] – Ispirato alla vera storia del giornalista Fabrizio Gatti, che dopo la morte del figlio per overdose, filmo’ un viaggio-inchiesta nel mondo della droga. Con R. Bova.

Byoblu (262)

21:30 ATTUALITA’ Le interviste di Byoblu – Una vera rivoluzione è possibile solo se si recupera la sovranità emotiva e monetaria della nostra anima e del nostro Stato. Contro il male neoliberista Mauro Scardovelli propone il recupero della Costituzione che passa attraverso un lavoro radicale sull’interiorità personale. Scopriamo come nel nuovo libro di Mauro Scadovelli ‘Verso un nuovo rinascimento. La rivoluzione costituzionale, spirituale e cristica che ci aspetta’, edito da Byoblu edizioni.

22:05 ATTUALITA’ “1984” – Piano di fuga – Piano di fuga è l’anti talk-show. Un momento di approfondimento e confronto senza le censure della psicopolizia di casa nostra. Francesco Borgonovo e gli ospiti in studio e in collegamento raccontano il presente e un futuro tutto da costruire.