Programmi TV stasera sabato 25 febbraio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi sabato 25 febbraio 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SHOW Tale e quale Sanremo – conduce Carlo Conti

Seconda e ultima puntata di ‘Tale e Quale Sanremo’, lo spin-off di ‘Tale e Quale Show’ dedicato al Festival della canzone italiana decreta in questa serata il vincitore. Un vero tuffo nel passato per gli amanti dell’indimenticabile melodia italiana. Questa sera Bianca Guaccero ricorderà il mito di Mia Martini, Valeria Marini si metterà alla prova con Patty Pravo, Stefania Orlando avrà le sembianze di Anna Oxa, Alba Parietti si confronterà con Alice, Valentina Persia avrà i panni di Elio e le Storie Tese, Carolina Rey (che prenderà il posto di Rosalinda Cannavò) sarà Nada, Paolo Conticini si metterà alla prova con Eduardo De Crescenzo, Andrea Dianetti imiterà Diodato, Pierpaolo Pretelli si trasformerà in Gigi D’Alessio, Gilles Rocca proverà il bis con Francesco Gabbani, Valerio Scanu interpreterà Orietta Berti e la coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli Adriano Celentano e Claudia Mori. Dunque, per gli Artisti sarà fondamentale dare ancora una volta prova di grande ‘trasformismo’, con l’obiettivo di convincere Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice “Tale e Quale” a Antonino Cannavacciuolo. Chi diventerà il Campione di ‘Tale e Quale Sanremo 2023’?

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – F.B.I. S5E2 – Per amore

Il neopromosso detective Villa rimane vittima di una sparatoria mentre cerca di contattare un informatore, il proprietario di un banco dei pegni coinvolto in un giro di affari loschi.

22.10 SERIE TV – F.B.I. International S2E1 – Bomba sporca

Brandon Davis, detective dell’F.B.I., viene ucciso a Parigi mentre sta indagando su dei traffici sospetti. Forrester e la sua squadra, a cui si unisce Megan Garreston dell’Europol, partono per la capitale francese.

23.00 ATTUALITA’ – TG2 Dossier

Approfondimento del Tg2. Direttore Nicola Rao A cura di Carlo Pilieci

23.45 INFORMAZIONE – Meteo 2

23.50 ATTUALITA’ – TG2 Storie. I racconti della settimana

Le storie e i protagonisti di fatti di cronaca e di costume che si raccontano nella loro quotidianità. Direttore Nicola Rao. Responsabile Carlo Pilieci. A cura di Alessandra Forte

RAI 3 (3)

21.45 – DOCUMENTARIO A che ora è la fine del mondo? – Sapiens, un solo pianeta – condotto da Mario Tozzi

È possibile la fine del mondo attraverso un’eruzione vulcanica come quella catastrofica del Cumbre Vieja nel 2021? Come faremo ad evitare la fine del mondo? È possibile cercare di limitare i danni attraverso l’unico strumento che abbiamo per proteggerci, la conoscenza? Per raccontare fine del mondo, Mario Tozzi è andato a La Palma, isola appartenente all’arcipelago delle Canarie, sconvolta dall’eruzione del vulcano Cumbre Vieja, una delle eruzioni più importanti degli ultimi 50 anni avvenuta nel 2021. L’enorme colata lavica ha percorso i fianchi del vulcano fino a raggiungere il mare, distruggendo case e piantagioni rigogliose, ricoprendo l’intera isola con una coltre nera di roccia e cenere; i soffocanti gas vulcanici impediscono ancora oggi di rientrare i interi paesi. Attraverso immagini in esclusiva, realizzate in aree solitamente interdette per la loro pericolosità, potremo osservare e comprendere la potenza del vulcano e provare a ricostruire una convivenza con un fenomeno naturale di questa portata. Da quando i sapiens sono comparsi sulla Terra, hanno dovuto affrontare diversi tipi di catastrofi sotto forma di glaciazioni, siccità, terremoti, eruzioni, frane, alluvioni, tsunami. Di fronte a quei fenomeni naturali, espressione della perenne dinamicità del nostro pianeta, molto spesso si sono chiesti: è arrivata la fine del mondo?

RETE 4 (4)

21.24 ATTUALITA’ CONTROCORRENTE – UN ANNO DI GUERRA – Speciale condotto da Veronica Gentili che ripercorre gli avvenimenti di un anno di guerra tra Russia e Ucraina.

23.05 FILM Il Padrino – Parte II – [Drammatico] – Secondo capitolo della saga e vincitore di 6 premi Oscar, con Al Pacino, Robert De Niro. Le origini di Don Vito Corleone, diventato il boss della Mafia di New York.

CANALE 5 (5)

21.40 – INTRATTENIMENTO In ordine alfabetico Gassman, Sordi, Vitti – Speciale Maurizio Constanzo

23.05 INTRATTENIMENTO I tre tenori – Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello insieme per una indimenticabile serata, condotta da Maurizio Costanzo ed Enrico Mentana (anno 1998).

ITALIA 1 (6)

21:26 FILM Paddington 2 – [Commedia] – Paddington vuole regalare un libro pop-up per il 100^ compleanno di zia Lucy. Ma un misterioso uomo lo ruba facendo ricadere la colpa sull’orso, che finisce in prigione.

23:35 FILM L’incredibile storia di Winter il delfino 2 – [Drammatico 2014] – Ritroviamo il delfino Winter dopo che la sua coda era stata amputata e sostituita con una protesi. Con M. Freeman, A. Judd. Regia di C. Smith

LA 7 (7)

21:15 FILM Malice – Il sospetto – Giallo 1993 con Nicole Kidman, Bill Pullman, Alec Baldwin, George C. Scott

23:30 FILM L’uomo dalla cravatta di cuoio – Poliziesco 1968 con Clint Eastwood, Meg Myles, Marjorie Bennett, Susan Clark, Tisha Sterling, Don Stroude

TV 8 (8)

21.40 SHOW Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22.55 SHOW Bruno Barbieri – 4 Hotel

NOVE (9)

21.35 FILM Per un pugno di dollari Western 1964 di Sergio Leone con Clint Eastwood, Gian Maria Volonté, Marianne Koch, Josef Egger

23.40 DOCUMENTARIO Putin – Ultimo zar – 24 febbraio 2022, la Russia invade l’Ucraina. È Vladimir Putin a dare l’ordine: filmati d’archivio e testimonianze inedite raccontano la vita del presidente, ultimo zar di Russia.

VENTI (20)

21.24 FILM Final Score – [Azione] – Action thriller ad alta tensione. Un gruppo di terroristi prende d’assalto uno stadio occupato da 35 mila persone. L’ex soldato Michael Knox dovra’ sventare l’attentato.

23.31 FILM Kidnap – [Azione 2017] – con Halle Berry, Sage Correa, Chris McGinn. A Karla Dyson viene rapito il figlio mentre si trovano al parco. La donna intraprende un folle inseguimento pur di riportare a casa il suo bambino. Regia di L. Prieto

RAI 4 (21)

21.21 FILM Kill Chain – Uccisioni a catena Film Thriller 2019 con Nicolas Cage, Anabelle Acosta

Un fatiscente albergo gestito da un misterioso individuo e da una femme fatale fa da scenario allo scontro tra due killer in una lunga notte dove nessuno è chi dice di essere.

22.57 FILM Hannibal Lecter – Le origini del male Film Thriller 2017 con Gaspard Ulliel, Rhys Ifans, Gong Li, Dominic West

Dove nasce? Che infanzia ha avuto? Quali sono gli orrendi segreti alla base della lucida follia del più famoso psichiatra cannibale della storia del cinema? Le risposte a questi interrogativi si possono trovare nel nuovo film di Peter Webber dove viene descritta la terribile infanzia e adolescenza di Hannibal The Cannibal Lecter contrassegnata dallo sterminio della famiglia nella Lituania della Seconda Guerra Mondiale e dalla sua ossessiva voglia di vendetta.

IRIS (22)

21.12 FILM La frode – [Drammatico] – Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Richard Gere nel ruolo di Robert Miller, un magnate che sembra avere tutto dalla vita. Ma esiste una linea sottile tra il successo e la rovina.

23.11 FILM Ipotesi di complotto – [Thriller] – Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Un taxista e’ ossessionato dai complotti. L’unica persona disponibile ad ascoltarlo e’ un procuratore, il cui padre e’ stato ucciso anni prima.

RAI 5 (23)

21.16 TEATRO Ez iz Amerike! con Moni Ovadia

23.15 DOCUMENTARIO Personaggi in cerca di attore S4E2 – Riccardo De Rinaldis

23.28 MAGAZINE Save the date.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Ricordati di me – Drammatico 2003 con Fabrizio Bentivoglio, Monica Bellucci, Laura Morante, Nicoletta

Giulia, che sognava di diventare una grande attrice, fa l’insegnante al liceo e Carlo, che si vedeva romanziere, è funzionario in una società finanziaria. I loro sogni di gloria sono stati vanificati dall’arrivo dei figli, ora adolescenti. Ed è proprio la determinazione di Valentina nell’arrivare a fare la soubrette in televisione che incrina la serenità familiare risvegliando desideri sopiti e mettendo in crisi anche il fratello Paolo, finché tutti si interrogheranno sulla possibilità di ricominciare, dopo varie peripezie, tutto da capo.

23.15 FILM Mine vaganti – Commedia 2010 con Riccardo Scamarcio, Alessandro Preziosi, Nicole Grimaudo, Carolina Crescentini, Elena Sofia Ricci, Ennio Fantastichini, Lunetta Savino, Ilaria Occhini, Daniele Pecci, Massimiliano Gallo, Bianca Nappi, Paola Minaccioni

I Cantone sono proprietari di uno dei più importanti pastifici del Salento. Durante una riunione familiare destinata a sancire il passaggio dell’azienda nelle mani dei due figli maschi, Tommaso vorrebbe dichiarare la propria omosessualità e il desiderio di scrivere, ma si vede bruciare sul tempo dal coming out a sorpresa di suo fratello Antonio. Vincitore di Cinque Nastri d’Argento e due David di Donatello nel 2010.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Che Dio ci aiuti St7 Ep12 – Il senso di ogni cosa

22.25 SERIE TV Che Dio ci aiuti St7 Ep14 – Il mio angelo

23.25 SERIE TV Resta con me St1 Ep1

CIELO (26)

21.20 FILM Linda – Thriller 1981 con Katja Bienert, Ursula Buchfellner, Raquel Evans

Una ragazza viene costretta a prostituirsi in un bordello gestito dagli stessi proprietari di un lussuoso albergo

22.50 LIFESTYLE Io e il mio Toy Boy – Una donna matura accanto a un ragazzo piu’ giovane suscita ancora polemiche. Tre donne parlano apertamente di lati positivi e negativi delle loro relazioni.

22.50 LIFESTYLE Porn Inc – The Body of Sex – Come si gira un porno? Quali sono gli accorgimenti necessari per il casting, le luci, i registi e il trucco? Scoprite tutto quello che avete sempre desiderato sapere sul porno

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Il grande Lebowski – [Thriller 1998] – Jeffrey Lebowski e’ un pacifista, giocatore di bowling, che per un caso di omonimia, si trova coinvolto in un complotto. Cult movie con Jeff Bridges. Regia di J. Coen

23.16 FILM Sabrina – [Commedia] – Commedia con H. Ford e J. Ormond. La storia di Sabrina, figlia dell’autista di una ricca famiglia, che da semplice ragazzina si trasforma in una stupenda donna. Regia di S. Pollack

LA7D (29)

21.20 SERIE TV Miss Marple St4 Ep1 – Polvere negli occhi

23.10 SERIE TV Miss Marple St4 Ep2 – E’ troppo facile

LA5 (30)

21:10 FILM Inga Lindstrom – Ritorno a casa – [Drammatico 2016] – Emilia torna a casa dal padre che non riesce a rassegnarsi alla morte della moglie, vittima di un disastro aereo. Con K. Deutschmann. Regia di U. Witte

22:56 FILM La vita scandalosa di Lady W – [Drammatico 2015] – Avvincente dramma ambientato nel XVIII secolo sulla vita scandalosa di Lady Seymour Worsley, che oso’ fuggire da un matrimonio in crisi. Con N. Dormer. Regia di S. Folkson

REAL TIME (31)

21:35 LIFESTYLE Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Decisioni

Shakisaha ha il lobo dell’orecchio spaccato. Mike, invece, ha un bernoccolo morbido sulla testa. Il rinofima di Dania le ha impedito di godersi appieno la vita.

22:30 LIFESTYLE Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Cicatrici

Ed vuole rimuovere un bozzolo sulla pancia prima che la sua fidanzata esca di prigione. Inoltre, James ha un’enorme protuberanza molliccia sulla testa.

23:25 LIFESTYLE Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Cisti

Dennis ha diverse escrescenze sulla testa. Juan ha una patologia rara e spera che la dottoressa Lee possa aiutarlo. Natalie è coperta da centinaia di misteriosi bozzoli scuri.

CINE34 (34)

21:14 FILM Sbirri [Azione] – Ispirato alla vera storia del giornalista Fabrizio Gatti, che dopo la morte del figlio per overdose, filmo’ un viaggio-inchiesta nel mondo della droga. Con R. Bova.

23:27 FILM Poliziotti [Drammatico] – Ispirato a un fatto di cronaca, racconta di un poliziotto incaricato di sorvegliare un pericoloso criminale ricoverato in ospedale. Con C. Amendola, M. Placido Regia di G. Base

Byoblu (262)

21:30 ATTUALITA’ Le interviste di Byoblu – Un azionariato popolare per salvare Tim dalle grinfie della finanza internazionale – Mauro Sandri – Il destino della TIM, l’azienda che gestisce l’infrastruttura delle telecomunicazioni italiane, è ancora incerto. Attualmente la TIM è sotto il controllo francese di Vivendi, mentre lo Stato italiano ne detiene una piccola quota con Cassa Depositi e Prestiti. Il Governo Meloni aveva promesso una nazionalizzazione della rete, tuttavia finora non si è mosso nulla. Nel frattempo, il fondo americano KKR ha presentato la propria offerta, creando così una notevole apprensione per il futuro di un’infrastruttura strategica per lo Stato. Ne abbiamo parlato con l’avvocato Mauro Sandri che, tra le varie soluzioni, prospetta anche quella dell’azionariato popolare.

22:00 ATTUALITA’ “1984” – Piano di fuga – Piano di fuga è l’anti talk-show. Un momento di approfondimento e confronto senza le censure della psicopolizia di casa nostra. Francesco Borgonovo e gli ospiti in studio e in collegamento raccontano il presente e un futuro tutto da costruire.