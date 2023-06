Programmi TV stasera sabato 24 giugno 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su Italia News la programmazione serale in TV di oggi sabato 24 giugno 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

20:35 SHOW Italia Loves Romagna – 24/06/2023

Dall’Arena Campo Volo di Reggio Emilia, un grande concerto di musica per aiutare le terre colpite dall’alluvione. Saliranno sul palco ospiti e personaggi noti nel mondo dello spettacolo

RAI 2 (2)

21:20 FILM – Desideri mortali

Annie e Ralph si trasferiscono nella casa dei loro sogni, ma la loro felicità viene disturbata dalla loro eccentrica agente immobiliare Meg, che sembra ossessionata da loro e li mette sempre più a disagio, sostenendo che qualcuno vuole ucciderli.

23:00 ATTUALITA’ – Il Provinciale

23:30 MAGAZINE – Tg2 Speciale

RAI 3 (3)

21:25 ATTUALITA’ Tg3 Speciale “La marcia su Mosca”

23:30 – INCHIESTA Serena Mollicone: presunti colpevoli – Un giorno in Pretura – Puntata del 24/06/2023

Terza parte del processo che ha visto riaprirsi il caso di Serena Mollicone, la ragazza scomparsa il primo giugno del 2001 nelle campagne del frusinate. In questa puntata le indagini si indirizzano verso persone insospettabili.

RETE 4 (4)

21:25 – ATTUALITA’ Quarta repubblica – Speciale

CANALE 5 (5)

21:34 – SHOW Guinness – lo show dei record – editing estate

ITALIA 1 (6)

21:24 FILM Indiana Jones e il tempio maledetto

[Avventura] – Secondo episodio della saga, vincitore di un Premio Oscar. Indiana Jones e’ alle prese con la setta dei sanguinari Thugs. Regia di S. Spielberg; USA 1984 VISIONE ADATTA A TUTTI.

23:50 FILM Blu profondo

[Horror] – Alcuni scienziati alla ricerca di una cura per il morbo di Alzheimer, modificano il Dna di alcuni squali creando una specie molto piu’ intelligente e aggressiva. Regia di R. Harlin

LA 7 (7)

21:15 DOCUMENTARIO Eden – Un Pianeta da Salvare

TV 8 (8)

21:25 LIFESTYLE Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:45 LIFESTYLE Bruno Barbieri – 4 Hotel – Sicilia – Val di Noto

NOVE (9)

21:45 INCHIESTA Sparita nel nulla – Il caso Elena Ceste

Nel 2014 Elena Ceste scompare nel nulla. Sarà il marito Michele Buoninconti a denunciare la sua scomparsa, ma il corpo verrà ritrovato sulle rive del Rio Mersa solo 10 mesi dopo.

23:15 INCHIESTA Il male vicino – L’omicidio di Chicca Loffredo

Il racconto della drammatica morte di una bambina precipitata dall’ottavo piano di un palazzo di Napoli nel giugno del 2014.

VENTI (20)

21:13 FILM Contract to kill

[Azione] – Action con Steven Seagal. Un ex agente della CIA deve sventare un complotto dei terroristi islamici contro gli Stati Uniti. Regia di K. Waxman; ROU 2016 VISIONE CONSIGLIATA AL SOLO PUBBLICO ADULTO

23:12 FILM Blade II

[Azione] – Secondo capitolo della serie. Wesley Snipes nel ruolo del giustiziere che deve fronteggiare una terribile minaccia: una nuova razza di vampiri, i Reapers. Regia di G. Del Toro; USA 2002

RAI 4 (21)

21:19 FILM Rogue – Missione ad alto rischio

Samantha O’Hara guida una squadra di mercenari ingaggiata dal governatore di un paese africano per salvare la figlia rapita da un’organizzazione terroristica. L’operazione, però, non va come dovrebbe e il gruppo di militari si ritrova in una fattoria abbandonata, usata un tempo dai bracconieri di leoni.

23:08 FILM The Pool

Dopo aver filmato una pubblicità, Day, un direttore artistico, viene lasciato solo a pulire una piscina profonda sei metri. Ma mentre aspetta che il livello dell’acqua scenda, si addormenta su una stuoia.

IRIS (22)

21:14 FILM Ore 10: calma piatta

[Thriller] – Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Sconvolti per la morte del loro bambino in un incidente stradale, John Ingram e la moglie Rae, partono sul loro yacht.. l’incubo cambia forma.

23:18 FILM La talpa

[Thriller] – Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Londra, 1973. Una spia britannica deve scoprire una talpa russa all’interno del Circus, il piu’ grande dipartimento dei Servizi Segreti Britannici.

RAI 5 (23)

21:14 SHOW That’s Life

Attraverso aneddoti personali e l’osservazione di amici, parenti e chiunque gli capiti a tiro, Riccardo Rossi ci racconta cosa è la vita con tutte le sue storpiature, le goffaggini e gli impacci per farci ridere..di noi!

22:55 SHOW Visioni – Azioni fuggitive Milano Musica

23:15 SHOW Manzoni 90

Un omaggio ai 90 anni di Giacomo Manzoni, ultimo testimone della Nuova Musica, a confronto con 3 dei suoi ex allievi, il pianista Maurizio Pollini e l’editore Mimma Guastoni. 6 menti musicali che dibattono sugli ultimi 70 anni, sul contesto sociale della fruizione musicale, sul senso dell’artista e della composizione.

RAI MOVIE (24)

21:10 FILM Il professor Cenerentolo

Per salvare dal fallimento la sua impresa Umberto tenta un colpo in banca, che fallisce miseramente e lo condanna a quattro anni di galera nel carcere di Ventotene. Gli è concesso, a fine pena, un lavoro diurno nella biblioteca locale, dove conosce Morgana, un’affascinante insegnante di ballo che lo crede un educatore perché i compagni di prigionia lo chiamano “professore”. Umberto approfitta dell’equivoco e fa di tutto per frequentarla, nonostante il rientro obbligato a mezzanotte, come un moderno Cenerentolo.

22:50 FILM Il Ministro

Franco Lucci è un imprenditore con un grosso problema: evitare la bancarotta. Per questo motivo, deve accaparrarsi a tutti i costi l’appalto di un’area industriale da bonificare non ancora assegnata. L’unica soluzione è corrompere un amico ministro. Come farlo? Organizzandogli la serata perfetta, a suon di vino, sostanze stupefacenti ed escort. Per riuscirci, si fa aiutare dal cognato Michele, che gli trova la ragazza perfetta. I problemi nascono quando quest’ultima ha un imprevisto e al suo posto viene reclutata una cinese che parla otto lingue e si sta per laureare in Teologia ermeneutica…

RAI PREMIUM (25)

21:20 SERIE TV La porta rossa St3 Ep7

22:15 SERIE TV La porta rossa St3 Ep8

23:10 SERIE TV Blackout – Vite sospese St1 ep5 – Il sospetto

CIELO (26)

21:20 FILM Nude per l’assassino

Un fotografo e una modella cercano di risolvere una catena di delitti avvenuti nello studio fotografico dove lavorano.

23:10 LIFESTYLE Sex Trips for Girls – Caraibi bollenti

Sempre piu’ donne europee adulte volano ai Caraibi cercando tra spiagge da sogno e resort esclusivi la dolce compagnia dei giovani ragazzi del luogo.

TWENTY SEVEN (27)

21:08 FILM American graffiti

[Commedia] – Film di culto generazionale con Richard Dreyfuss e Ron Howard. California, 1962, ultima notte all’insegna della spensieratezza per quattro adolescenti. Regia di G. Lucas; USA 1973

23:20 FILM Dennis la minaccia

[Commedia] – Dennis e’ un bambino pestifero che ha come vittima preferita il vicino di casa. Quando i suoi genitori lasciano la citta’ affidano Dennis all’uomo. Con Walter Matthau

LA7D (29)

21:20 SERIE TV Miss Marple St5 Ep4

23:10 SERIE TV Miss Marple St5 Ep2

LA5 (30)

21:10 FILM Marie is on fire – Solo la verita’

[Romance] – Camilla e’ malata di cancro e per reazione, si chiude in se stessa. Marie cerca di convincerla a cambiare atteggiamento verso la vita. Regia di H. Hofer; DEU 2017 VISIONE ADATTA A TUTTI.

23:02 SERIE TV Come Sorelle St1 Ep6

Ipek e’ certa di riuscire a pagare la prima delle tre rate del debito contratto da suo marito Tekin. Ma Cemal, per vendicarsi contro Cahide, le mettera’ i bastoni fra le ruote.

REAL TIME (31)

21:40 LIFESTYLE Io e… Io e… l’essere transgender

Alcuni transgender parlano dei cambiamenti affrontati nelle relazioni e delle dinamiche familiari vissute dopo aver cambiato la loro identità.

22:40 LIFESTYLE Vite al limite – Alicia

Una fidanzata devota e una zia amorevole: Alicia sorride sempre. Ma dentro, è terrorizzata dalla sua ossessione per il cibo, che rischia di ucciderla prima che possa sposarsi.

CINE34 (34)

21:14 FILM L’ insegnante al mare con tutta la classe

[Commedia] – Con la scusa d’impartire lezioni a suo figlio, un commendatore invita al mare una procace insegnante di francese. Con A. Rizzoli, L. Banfi. Regia di M. Tarantini; ITA 1980

23:11 FILM L’insegnante balla… con tutta la classe

[Commedia] – La nuova insegnante di ginnastica causa scompiglio in un tranquillo liceo di provincia. Con Nadia Cassini, Lino Banfi, Alvaro Vitali e Renzo Montagnani. Regia di G. Carnimeo; ITA 1979