Programmi TV stasera sabato 11 marzo 2023. Programmi TV e film in prima serata

Pubblicità

Condividi

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi sabato 11 marzo 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

Stai cercando i programmi tv di un altro giorno? Cl icc a qui

Pubblicità

RAI 1 (1)

21.25 – SHOW The Voice Kids – conduce Antonella Clerici

Puntata finale della versione “junior” del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Insieme ai coach – Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri – Antonella Clerici accompagnerà i telespettatori attraverso la grande festa dedicata al talento delle giovani generazioni, alle loro storie e ai loro sogni. Per il rush conclusivo, ognuno dei giudici avrà a disposizione una squadra composta da tre finalisti ciascuno. Al termine delle dodici esibizioni ciascun coach sceglierà quale concorrente far cantare ancora e, dopo questo ultimo giro di performances, sarà il pubblico in studio a decretare il primo vincitore di “The Voice Kids”

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – F.B.I. S5E4 – Vittima

Omar viene rapinato da due malviventi, ma lui non vuole pensarci. L’arresto di un serial killer pericoloso, però, lo fa riflettere su quanto possa essere importante la testimonianza di una vittima.

22.10 SERIE TV – F.B.I. International S2E3 – Il denaro non ha valore

Emelia Sofer, giovane nuora di un vile affarista, arricchitosi con il contrabbando di diamanti, decide di vendere l’unica proprietà rimasta alla famiglia dopo la confisca di tutti i beni, ma viene raggirata.

23.00 ATTUALITA’ – TG2 Dossier

Approfondimento del Tg2. Direttore Nicola Rao A cura di Carlo Pilieci

23.45 INFORMAZIONE – Meteo 2

23.50 ATTUALITA’ – TG2 Storie. I racconti della settimana

Le storie e i protagonisti di fatti di cronaca e di costume che si raccontano nella loro quotidianità. Direttore Nicola Rao. Responsabile Carlo Pilieci. A cura di Alessandra Forte

RAI 3 (3)

21.45 – DOCUMENTARIO Il fattore C di Cristoforo Colombo – Sapiens, un solo pianeta – condotto da Mario Tozzi

Per raccontare la storia delle prime esplorazioni dei sapiens Mario Tozzi partirà dal deserto del Sahara per poi spostarsi sul vulcano Teide nell’isola di Tenerife luogo dal quale hanno preso il via le grandi scoperte. Le isole Canarie, che per secoli hanno rappresentato il limite occidentale del mondo conosciuto, in epoca moderna si sono trasformate in una vera e propria “base di lancio” verso il cosiddetto Nuovo Mondo. Il racconto di questa puntata intreccia avventura, commercio, sete di conoscenza, tecnologia, andando alla ricerca delle motivazioni e delle conseguenze dei primi viaggi di Cristoforo Colombo che, ignaro di aver “scoperto” un nuovo continente, fu il primo a trasformarlo drammaticamente in nome della ricchezza e del progresso della autoproclamata “civiltà superiore”. Così come Cristoforo Colombo anche il geografo e scienziato Alexander Von Humboldt, 300 anni dopo, partì per un viaggio che farà la storia della scienza: attraverso i suoi studi degli ecosistemi americani aprirà infatti la strada a Darwin e alla ricerca scientifica così come la intendiamo oggi.

RETE 4 (4)

21.29 FILM La Preda Perfetta – A Walk Among The Tombstones – [Azione USA 2004] – Thriller con Liam Neeson. Matt Scudder, ex poliziotto, ora investigatore privato senza licenza, indaga sull’omicidio della moglie di un trafficante di droga. Regia di S. Frank

23.53 FILM Fire Down Below – L’inferno sepolto – [Azione USA 1997] – Film d’azione con Steven Seagal. Un combattivo ambientalista deve indagare su alcune morti causate da uno smaltimento illegale di rifiuti tossici. Regia di F. Alcala’

CANALE 5 (5)

21.29 – SHOW C’e’ posta per te – People show ideato e condotto da Maria De Filippi. Protagoniste le storie delle persone, le loro emozioni e i loro sentimenti.

ITALIA 1 (6)

21:14 FILM Rex – Un Cucciolo a Palazzo – [Animazione 2019] – Quando Rex, il cane preferito della regina Elisabetta, si allontana da Buckingham Palace finendo in un canile, comincia l’avventura per tornare dalla sua amata padrona.

22:59 FILM Ruby Red II – Il segreto di Zaffiro – [Fantastico/Favolistico] – Secondo capitolo della Trilogia delle gemme. Un altro salto nel passato per Gwendolyn che deve ritrovare uno dei due cronografi dispersi e riavvicinarsi a Gideon

LA 7 (7)

21:15 FILM Il giocatore – Rounders – Drammatico USA 1998 con Matt Damon, John Malkovich, Edward Norton, Paul Cicero, John TurturroByrne,

23:30 FILM Conflitto di classe – Drammatico Usa 1991 con Gene Hackman, Mary Elizabeth Mastrantonio, Colin Friels

TV 8 (8)

21.30 INTRATTENIMENTO Bruno Barbieri – 4 Hotel – Toscana

22.50 INTRATTENIMENTO Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Siena

NOVE (9)

21.35 FILM Il buono, il brutto e il cattivo Western 1966 di Sergio Leone con Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach, Rada Rassimov

VENTI (20)

21.14 FILM Eliminators – [Azione GBR 2016] – [Azione] – Thomas, un ex agente federale, deve proteggersi dal suocero, un boss della malavita che non conosce il perdono. Regia di J. Nunn

23.08 FILM Pacific Rim – [Azione] – I Kaiju, mostri alieni giganteschi, minacciano l’umanita’. A contrastarli 2 enormi robot, comandati da piloti con un ponte neuronale. Con Charlie Hunnam, Idris Elba. Regia di G. Del Toro

RAI 4 (21)

21.19 FILM L’intruso Film Thriller USA 2019 con Dennis Quaid, Michael Ealy, Meagan Good

Scott e Annie, giovane coppia di sposi, comprano la casa dei loro sogni nella Napa Valley, ma scoprono presto che il venditore, dopo una rapida conclusione dell’affare, non ha nessuna intenzione di andarsene. Disponibile anche in lingua originale.

23.03 FILM Millennium – Uomini che odiano le donne Film Thriller 2011 con Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer

Il giornalista Mikael Blomkvist e Lisbeth Salander, investigatrice e hacker selvatica e bellicosa, vengono assoldati da Henrik Vanger, potente industriale svedese, che da quarant’anni cerca la verità sull’omicidio della della giovane nipote, forse vittima di un membro della sua stessa famiglia. Dal best seller di Stieg Larsson. Vincitore di un Oscar per il montaggio.

IRIS (22)

21.12 FILM Cavalli selvaggi – [Crime] – Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Scritto, diretto ed interpretato dal premio Oscar Robert Duvall. Una Texas Ranger riapre il caso di un giovane scomparso quindici anni prima.

23.18 FILM Seduzione pericolosa – [Giallo] – Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Thriller con il premio Oscar Al Pacino. Un detective sospetta una donna di una serie di omicidi ai danni di alcuni uomini, ma se ne innamora.

RAI 5 (23)

21.16 TEATRO I maneggi per maritare una figlia – Tullio Solenghi, affiancato da Elisabetta Pozzi, riporta in scena un classico della comicità di Gilberto Govi, scritto da Niccolò Bacigalupo, e per farlo si sottopone a una vera e propria “clonazione” fisica dell’attore genovese.

23.00 DOCUMENTARIO Personaggi in cerca di attore S4E4 – Gianmarco Vettori – Gianmarco Vettori, 28 anni, di Nettuno, è un artista a tutto tondo, essendo un attore, trampoliere e sputafuoco. Ha lavorato in un gran numero di spettacoli teatrali e pubblicità, ma si è affermato negli ultimi anni soprattutto al cinema e in TV, lavorando in grandi produzioni come “Romulus”, “I Briganti”.

23.27 TEATRO/MUSICA Sconcerto

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Mondocane – Drammatico 2021 con Alessandro Borghi, Giuliano Soprano, Dennis Protopapa

In un futuro prossimo Taranto è diventata una città fantasma in cui nessuno osa entrare. I più poveri sono rimasti a lottare per la sopravvivenza, mentre le bande si contendono il territorio. Pietro e Christian, due tredicenni orfani cresciuti insieme, sognano di unirsi alla gang capeggiata dal carismatico Testacalda.

23.10 FILM L’odore della notte – Drammatico 1998 con Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Emanuel Bevilacqua, Little Tony,

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Che Dio ci aiuti St7 Ep17 – Sempre con te

22.15 SERIE TV Che Dio ci aiuti St7 Ep18 – La forma dell’amore

23.10 SERIE TV Resta con me St1 Ep5

CIELO (26)

21.20 FILM Miranda – Commedia 1985 con Serena Grandi,

Una procace locandiera, in attesa del marito disperso in guerra, si concede a molti uomini. Tinto Brass rilegge a modo suo il teatro di Goldoni, lanciando la focosa Serena Grandi.

23.05 FILM I pornodesideri di Silvia – Erotico 1977 con Gianni Garko, Olivia Pascal, Corinne Cartier

TWENTY SEVEN (27)

21.04 FILM 2 Cavalieri a Londra – [Azione] – Action-comedy sequel di “Pallottole Cinesi”, con Owen Wilson e Jackie Chan. Un ribelle cinese uccide un dignitario della corte imperiale e fugge in Inghilterra. Regia di D. Dobkin

23.06 FILM Matrimonio impossibile – [Commedia] – Commedia con il premio Oscar Michael Douglas, remake del fortunato “Una strana coppia di suoceri” del 1979. L’incontro-scontro fra due consuoceri agli antipodi. Regia di A. Fleming

LA7D (29)

21.20 SERIE TV Miss Marple St6 Ep1

23.10 SERIE TV Miss Marple: omicidio al vicariato

LA5 (30)

21:10 FILM Inga Lindstrom – Eredita’ contesa – [Drammatico DEU 2015] – Hanna sogna, un giorno, di diventare pilota. Ma, come spesso accade, il destino e’ beffardo e un po’ crudele. Regia di M. Serafini;

22:56 ATTUALITA’ Quarto Grado – Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

REAL TIME (31)

21:00 LIFESTYLE Cake Star – Pasticcerie in sfida – Pistoia

In sfida in Toscana tre pasticcerie con delle location molto particolari.

22:05 LIFESTYLE Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – In cerca di amore

Gabriel ha un enorme bozzolo sulla clavicola ma è terrorizzato dalle operazioni. Karen ha dei disturbi da 22 anni ma nessuno è riuscito a fare una diagnosi.

23:00 LIFESTYLE Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – L’incredibile bozzolo

Ruben è un personal trainer con un bozzolo sulla testa che gli crea molto imbarazzo. Kaitlin ha dei segni blu delle cicatrici dovuti all’uso di droghe.

CINE34 (34)

21:15 FILM Fracchia, la belva umana – [Commedia ITA 1981] – Paolo Villaggio nel doppio ruolo dell’impiegato Giandomenico Fracchia e del suo sosia, il sanguinario criminale noto come ‘belva umana’. Regia di N. Parenti

23:18 FILM Giulietta degli spiriti – [Drammatico] – Tradita dal marito, Giulietta cerca conforto nelle sedute spiritiche. Pluripremiato film con Giulietta Masina, sospeso tra visione onirica e realta’. Regia di F. Fellini

Byoblu (262)

21:30 ATTUALITA’ Le interviste di Byoblu – “Non vogliamo rivivere questi tre anni” – Fracassi sul Bio-laboratorio di Pesaro – Con il giornalista Franco Fracassi facciamo il punto sulla manifestazione in programma il prossimo 1 maggio a Pesaro contro l’edificazione del bio-laboratorio. Perché l’Italia sta diventando un vero e proprio “attrattore” di bio-laboratori?

22:05 ATTUALITA’ “1984” – Piano di fuga – Piano di fuga è l’anti talk-show. Un momento di approfondimento e confronto senza le censure della psicopolizia di casa nostra. Francesco Borgonovo e gli ospiti in studio e in collegamento raccontano il presente e un futuro tutto da costruire.