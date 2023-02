Programmi TV stasera martedì 28 febbraio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Pubblicità

Stasera in TV – scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi martedì 28 febbraio 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – SERIE TV PRIMA TV Sei donne – Il mistero di Leila – S1E1 SERIE TV con Maya Sansa, Isabella Ferrari, Ivana Lotito, Denise Tantucci, Alessio Vassallo, Maurizio Lastrico

Anna Conti è una PM della procura di Taranto che nasconde un duro problema di alcolismo. Col nuovo ispettore Liotta, segue il caso di Leila, una ragazza scomparsa insieme al suo patrigno. – LEGGI LE ANTICIPAZIONI

22.35 – SERIE TV PRIMA TV Sei donne – Il mistero di Leila – S1E2

Esasperato da Anna, Liotta pensa di tirarsi fuori dal caso di Leila. Una sera Anna decide di confessarsi con l’ispettore chiedendogli di restare e aiutarla a risolvere il mistero.

23.40 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

23.59 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.20 ATTUALITA’ – Belve – Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ospiti del programma, Rocco Casalino, Carolina Crescentini e Massimo Giletti.

23.15 SHOW – Stasera c’è Cattelan su Rai2 – Nuova settimana con “Stasera c’è Cattelan”. Gli ospiti della puntata sono Geppi Cucciari e gli Articolo 31.

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ #cartabianca condotto da Bianca Berlinguer

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Fuori dal coro – conduce Mario Giordano

CANALE 5 (5)

21.47 – SERIE TV PRIMA TV Buongiorno, mamma! seconda stagione – PrimaTv – SERIE TV con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta.

Le bugie: nel passato come nel presente aleggiano sulla vita di tutti i componenti della famiglia Borghi, condizionando scelte e rapporti.

ITALIA 1 (6)

21:16 ATTUALITA’ Le Iene –

Servizi di cronaca e attualita’, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programmaviati del programma

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Di Martedì – conduce Giovanni Floris

TV 8 (8)

21.30 FILM The Valentine Competition – Commedia 2021 con Ashley Newbrough, Jon Cor, Jennifer Higgin

23.20 FILM L’ultimo San Valentino – Commedia 2011 con Jennifer Love Hewitt, Nick Moon Stephens, Betty White, Sean Faris

NOVE (9)

21.25 FILM PRIMA TV Prometheus – Fantascienza 2012 di Ridley Scott con Noomi Rapace, Michael Fassbender, Charlize Theron

VENTI (20)

21.11 FILM Mission: Impossible 2 – [Azione] – Capitolo 2 dell’adrenalinica saga. L’agente Ethan Hunt, Tom Cruise, dovra’ impedire il rilascio del virus “Chimera” da parte di un gruppo di terroristi. Regia di J. Woo

23.38 FILM Jonah Hex – [Azione 2010] – Basato sull’omonima graphic novel della DC Comics. Le avventure di un cacciatore di taglie, Josh Brolin, nel vecchio West. Con John Malkovich. Regia di J. Hayward;

RAI 4 (21)

21.19 FILM Blood Father – Drammatico 2016 con Mel Gibson, Erin Moriarty, Diego Luna

John Link, motociclista tossicodipendente con un passato criminale, riceve la visita della figlia adolescente Lydia che non vede da tempo. La ragazza si trova in grossi guai, perché il suo fidanzato ha rubato una fortuna al cartello del narcotraffico. Ora suo padre per difenderla dovrà tornare in azione a modo suo.

22.50 MAGAZINE Wonderland – “Il Sud si presta bene al genere di narrazione noir, perché è una terra iperbolica. Qui quando si piange, si piange in maniera estrema, quando si gode, si gode in maniera adolescenziale, e siamo seduttivi come lo sanno essere gli adolescenti, siamo anche irresponsabili qualche volta come gli adolescenti”. Lo dice Omar Di Monopoli, lo scrittore protagonista della nuova puntata di “Wonderland”.

23.21 FILM Thelma – Thriller 2017 con Eili Harboe, Kaya Wilkins

La giovane Thelma si trasferisce a Oslo per frequentare l’università e qui instaura una relazione con la coetanea Anja, ma frequenti malori preannunciano il risveglio degli incredibili poteri di cui Thelma è dotata

IRIS (22)

21.11 FILM Far West – [Western] – Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. Dopo una cruenta battaglia contro la tribu’ di Falco Nero, il tenente Hazard viene inviato in missione con una guida indiana per trattare.

23.27 FILM Cimarron – [Western] – Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. Yancer Cravat e sua moglie Sabra sono pionieri e fanno fortuna con i pozzi di petrolio. Ma lo spirito dell’uomo, lo portera’ verso nuove avventura.

RAI 5 (23)

21.15 FILM Venere in pelliccia – Drammatico 2013 di Roman Polanski con Emmanuelle Seigner, Kasia Smutniak, Mathieu Amalric.

In un teatro parigino, dopo una giornata passata a fare audizioni per trovare l’attrice che possa interpretare il lavoro che si prepara a mettere in scena, Thomas si lamenta al telefono del basso livello delle candidate. Nessuna di loro possiede lo stile necessario per il ruolo da protagonista. Mentre sta per uscire appare Vanda, un vero e proprio vortice di energia, sfrenata e sfrontata. Vanda incarna tutto quello che Thomas detesta.

22.49 DOCUMENTARIO Rock Legends: Ramones

Protagonisti della scena underground di New York negli anni Settanta, i Ramones hanno avuto un forte impatto sulla musica e sull’iconografia del rock. Il loro nome è per sempre associato al leggendario club “CBGB’S” dove hanno debuttato e dove si sono distinti, dal primo istante, per una certa attitudine grintosa.

23.12 DOCUMENTARIO Rock Legends: Ray Charles

Ray Charles è uno dei grandi “Masters of Soul”, uno dei pionieri che hanno reso immortale il genere. Un vero e proprio innovatore, Ray Charles ha saputo coniugare il gospel con il country, il rhythm and blues e il rock and roll, senza tralasciare il jazz.

23.36 MUSICA Franco Battiato in tournée

Concerto del Maestro Battiato nella scenografica Arena di Verona, estate del 1982. Battiato porta in scena una scaletta entrata nella memoria collettiva della nazione: L’era del cinghiale, Cucurucucù. Bandiera bianca, Centro di gravità – intrattenendo con il pubblico una vivace conversazione tra un brano e l’altro

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Bombshell – La voce dello scandalo – Biografico 2019 con C. Theron, N. Kidman

La storia vera dello scandalo sessuale che ha sconvolto l’America e l’impero mediatico della Fox News, con a capo Roger Ailes. Nel 2016 il potente CEO di una delle principali emittenti televisive statunitensi, fu costretto a dare le dimissioni, dopo che un gruppo di donne che lavoravano con e per lui, l’anchorwoman Megyn Kelly, la presentatrice Gretchen Carlson e la giovane giornalista Kayla Pospisil, lo accusarono di molestie sessuali.

23.00 FILM A vigilante – Thriller 2018 con Olivia Wilde, Morgan Spector, Betsy Aidem

Vittima di abusi, Sadie dedica la sua esistenza ad aiutare le donne a liberarsi dagli abusi domestici e allo stesso tempo dà la caccia al marito che le ha usato violenza.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Last Cop St1 ep4 – Turno di notte

22.05 SERIE TV Last Cop St1 ep5 – Il segreto del Feng Shui

22.55 SERIE TV Last Cop St1 ep6 – Il figlio perduto

23.40 SERIE TV Atlantic Crossing St1 Ep1 – Venti di guerra

CIELO (26)

21.15 FILM Limitless – Giallo con Bradley Cooper, Robert De Niro e Jake McDorman

Uno scrittore assume una nuova droga che lo trasforma in un genio. Un pezzo grosso di Wall Street lo coinvolge in una strana operazione

23.10 FILM Bianca come la neve – Drammatico 2019 con Lou De Laage, Damien Bonnard, Isabelle Huppert

Dopo aver suscitato l’ira della sua malvagia matrigna, gelosa al punto da volerla uccidere, Claire trova rifugio in una fattoria.

TWENTY SEVEN (27)

21.05 FILM Il diario di Bridget Jones – [Commedia 2001] – Bridget, trentenne goffa e single indecisa tra il donnaiolo Daniel e il timido Mark, affida alle pagine di un diario le sue (dis)avventure sentimentali. Regia di S. Maguire

22.49 FILM Un poliziotto alle elementari – [Commedia 1990] – Un poliziotto in incognito si finge insegnante delle elementari per catturare un pericoloso criminale. Con A. Schwarzenegger. Regia di I. Reitman;

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Miss Marple S4 E4

23.20 SERIE TV Miss Marple S4 E3

LA5 (30)

21:10 SHOW Grande Fratello Vip – Alfonso Signorini conduce la nuova edizione del padre di tutti i reality: Grande Fratello Vip. Con lui in studio le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

REAL TIME (31)

21:20 REALITY Primo Appuntamento – Ep.8

Davide e Luca cercano un amore maturo libero ma autentico. Simonetta e Chiara, mamma e figlia, esigenti e a detta loro sfortunate in amore, si mettono in gioco.

22:45 REALITY Primo Appuntamento – Ep.7

Andrea si definisce un ‘camaleonte’ sempre pronto a cambiare. Stasera però, per conquistare Kim, dovrà farle capire chi è veramente. Fabrizio ed Edwige vogliono rimettersi in gioco.

CINE34 (34)

21:05 FILM Noi uomini duri – [Commedia] – Renato Pozzetto ed Enrico Montesano sono Mario, tranviere romano, e Silvio, un banchiere di Milano. Si conoscono ad un corso di sopravvivenza e diventano amici. Regia di M. Ponzi

22:58 MAGAZINE Segreti di cinema – Cine34 -Rubrica di approfondimento. Il critico Tatti Sanguineti racconta storie, aneddoti e curiosita’ dei film in programmazione.

23:14 FILM Io, io, io… e gli altri – [Commedia] – David di Donatello alla regia. Il film, con protagonista W. Chiari, affronta il tema dell’egoismo: un’occasione per guardarsi dentro con profondo senso critico. Regia di A. Blasetti

Byoblu (262)

21:00 ATTUALITA’ Speciale Byoblu – Arriva il balsamico assoluto Specialbyo: l’elisir composto da ben 12 oli essenziali – SpecialByo Balsamico Assoluto è una miscela di ben dodici oli essenziali completamente naturali e puri al 100%. Un concentrato di principi attivi straordinari che svolgono una doppia azione, stimolando sia il corpo che la mente, e possono essere impiegati in molti modi, in ogni momento della giornata.

22:00 FILM La signora di tutti – Unico film italiano di Max Ophüls, regista cosmopolita e poliglotta che girò film con gli attori e nella lingua del posto, oltre che in Italia, in Germania, in Francia, in Olanda e negli Stati Uniti (e non completò un film in Svizzera), La signora di tutti fu la prima produzione cinematografica di Angelo Rizzoli, per la neonata casa Novella Film. Autentico esempio di sinergia industriale e comunicativa, fu tratto da un romanzo di Salvator Gotta pubblicato a puntate sulla rivista Novella (di Rizzoli) e poi come libro dalla casa editrice Rizzoli. Per il ruolo della protagonista fu bandita una campagna sulla rivista, e venne scelta Isa Miranda, al suo primo ruolo importante. Poi la Miranda avrebbe anche lei avuto una carriera cosmopolita: tre film in Germania, un paio negli Stati Uniti, rientro in Italia per la guerra e dopo la guerra ruoli importanti in film francesi di René Clement e ancora Ophüls; fece anche teatro negli Stati Uniti, in Francia e in Inghilterra. Nel ruolo del protagonista maschile Memo Benassi, noto soprattutto come grande attore di teatro