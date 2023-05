Programmi TV stasera martedì 2 maggio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su Italia News la programmazione serale in TV di oggi martedì 2 maggio 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – SERIE TV Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – Il peso dell’anima. Serie TV giallo/poliziesco con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo

23.50 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 SHOW – Dalla strada al palco – La finale – conduce NEK

Nek conduce la finale dello show che porta in tv il variopinto mondo degli artisti di strada che si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico in studio e ad alcuni ospiti vip. Sono 15 i finalisti che, selezionati nel corso delle varie serate dal pubblico in studio e da alcuni “passanti importanti”, si sfideranno per contendersi il premio di Miglior Artista di Strada D’Italia nel corso di questa puntata decisiva.

23.45 SHOW – Bar Stella

Il Bar Stella è un carosello di chiacchiere, ironia, colori, citazioni, omaggi e canzoni. Ad animarlo ci sono i suoi clienti un po’ bizzarri, la Disperata Erotica Band ed il suo gestore d’eccezione, Stefano De Martino.

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ #cartabianca condotto da Bianca Berlinguer

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Fuori dal coro – Condotto da Mario Giordano gli appuntamenti, le inchieste, i fatti e l’interpretazione dei temi piu’ caldi dell’attualita’ politica e di cronaca.

CANALE 5 (5)

21.45 – SHOW L’Isola dei famosi – conduce Ilary Blasi

ITALIA 1 (6)

21:16 ATTUALITA’ Le Iene – Servizi di cronaca e attualita’, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Di Martedì – conduce Giovanni Floris

TV 8 (8)

21:30 SHOW Quattro matrimoni – condotto da Costantino della Gherardesca

22:45 SHOW Quattro matrimoni – condotto da Costantino della Gherardesca

NOVE (9)

21:25 FILM Presa mortale – Azione 2006

Regia: John Bonito

Cast: John Cena, Robert Patrick, Kelly Carlson, Anthony Ray Parker, Abigail Bianca

Uno dei migliori Marines, John Triton, congedato dai suoi superiori per un’insubordinazione, torna negli Stati Uniti dalla sua famiglia. Appena tornato trova un lavoro come guardia giurata ma a causa di una rissa viene licenziato il giorno stesso della sua assunzione. Decide allora, spinto dalla moglie Kate, a fare un viaggio per dimenticare il congedo e passare del tempo con lei, ma una banda delinquenti la prende in ostaggio e per l’ex-soldato inizia una caccia senza tregua, per salvare la donna che ama dai rapitori.

VENTI (20)

21.11 FILM Now You See Me 2 – I maghi del crimine – Azione 2016

Regia: Jon M. Chu

Cast: Jesse Eisenberg, Morgan Freeman, Mark Ruffalo, Woody Harrelson

Sequel di Now You See Me – I maghi del crimine. I 4 Cavalieri tornano con una nuova performance, per smascherare un magnate della tecnologia. Con Daniel Radcliffe

23.35 INFORMAZIONE SPORTIVA Pressing – Venti in rete

Giorgia Rossi conduce il programma in diretta con highlights, gol, immagini e commenti della giornata di calcio di Serie A.

RAI 4 (21)

21.20 FILM Intemperie – Avventura 2019

Regia: Benito Zambrano

Cast: Luis Tosar, Luis Callejo, Jaime López

Nell’Andalusia del 1946, un ragazzino scappa per sottrarsi al potere di un latifondista locale per il quale i suoi genitori lavorano come braccianti. Braccato da uomini armati, incontra un reduce che ha conosciuto gli orrori della guerra e che ora vive facendo il pastore. Tra i due nasce un’imprevista alleanza contro i temuti sgherri.

23.15 MAGAZINE Wonderland –

“È stato Robert De Niro a darmi il libro sei anni e mezzo fa, mentre girava in Italia ‘Novecento’. Mi è piaciuto subito il personaggio, le idee che c’erano nel libro e gli avvenimenti che raccontava. Mi è piaciuto soprattutto quell’insieme di bene e di male che c’è in Jake LaMotta. Non è un semplice film sul pugilato, è qualcosa di più, sarà il pubblico a giudicare”. Con queste parole, Martin Scorsese promuoveva nel 1981 l’uscita in Italia di “Toro Scatenato”, il capolavoro con Robert De Niro che sta per tornare al cinema e che è al centro della nuova puntata di “Wonderland”. Ispirato all’autobiografia del pugile italoamericano Jake LaMotta, “Toro Scatenato” è la quarta collaborazione tra Martin Scorsese e Robert De Niro. Candidato a otto Oscar e premiato con due, tra cui la seconda meritata statuetta a De Niro, il film racconta la parabola del pugile peso medio Jake LaMotta, un uomo violento e paranoico, cresciuto nel Bronx e diventato una star del pugilato. La sua fama viene a poco a poco frenata da problemi con la famiglia, dalla difficoltà a tenersi in forma e da disguidi con la legge. Il film di Scorsese, un’importante riflessione sul sogno americano, è stato girato in bianco e nero per omaggiare la Hollywood classica, ma anche per durare maggiormente nel tempo, come lo stesso regista sosteneva. “Toro Scatenato” è stato inserito al quarto posto nella classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi dall’American Film Institute, mentre si è aggiudicato il primo posto nella categoria ‘film sportivo’. “Toro Scatenato” tornerà al cinema l’8, il 9 e il 10 maggio per celebrare il restauro del film in 4K e per l’occasione “Wonderland”, attraverso preziosi materiali di repertorio, ripercorre il lancio in Italia all’epoca della sua prima uscita con interviste a Martin Scorsese e Robert De Niro ai microfoni di Lello Bersani e di Gianni Minà.

23.33 FILM Zeder – Horror 1983

Regia: Pupi Avati

Cast: Gabriele Lavia, Anne Canovas, Bob Tonelli, Paola Tanziani

Uno scrittore bolognese e un gruppo di scienziati indagano su alcuni misteriosi ritorni in vita di persone morte avvenuti in una necropoli etrusca.

IRIS (22)

21.13 FILM La legge del più forte – Western 1958

Regia: George Marshall

Cast: Glenn Ford, Shirley MacLaine, Leslie Nielsen, Mickey Shaughnessy

Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. Nel 1880 Jason Sweet giunge con un grande gregge di pecore in un paesino del West e vi si stabilisce creando malumori tra gli allevatori.

23.01 FILM Wyatt Earp – Western 1994

Regia: Lawrence Kasdan

Cast: Kevin Costner, Dennis Quaid, Gene Hackman, Jeff Fahey, Bill Pullman

Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. Film biografico con i premi Oscar Kevin Costner e Gene Hackman. La vita dell’eroe del West, Wyatt Earp, garante della legge al limite della legge

RAI 5 (23)

21.15 FILM Il responsabile delle risorse umane – Drammatico 2010

Regia: Eran Riklis

Cast: Mark Ivanir, Noah Silver, Gila Almagor, Reymond Amsalem, Guri Alfi

Il responsabile delle risorse umane di un’azienda israeliana viene accusato di essersi disinteressato della sorte di una sua dipendente vittima di un attentato terroristico… cercherà di riscattarsi.

22.56 DOCUMENTARIO Buddy Guy, The Torch

Il documentario “The Torch” racconta come vive l’ultima leggenda del blues, Buddy Guy, da cui tutto deriva: non è la solita biografia, ma il racconto di com’è adesso e di cosa vuole lasciare alle prossime generazioni.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM 1855 – La prima grande rapina al treno – Avventura 1978

Regia: Michael Crichton

Cast: Sean Connery, Malcolm Terris, Robert Lang, Michael Elphick, James Cossins, Pamela Salen, Wayne Sleep, Gabrielle Lloyd, George Downing, Donald Sutherland, Lesley-Anne Down, Alan Webb

Nell’Inghilterra vittoriana del 1885, l’avventuriero Edward Pierce insieme al complice Agar decide di assaltare un treno carico d’oro. Accreditandosi in società, organizza il suo piano nei minimi dettagli, ma l’impresa si rivelerà più difficile del previsto. Diretto da Michael Crichton e basato sul suo romanzo “La grande rapina al treno”.

23.05 FILM Cassandra crossing – Drammatico 1976

Regia: George Pan Cosmatos

Cast: Sophia Loren, O.J. Simpson, Lionel Stander, Ann Turkel, Ingrid Thulin, Lee Strasberg, Ava Gardner, Burt Lancaster, Lou Castel, John Phillip Law, Ray Lovelock, Alida Valli, Stefano Patrizi, Thomas Hunter, Fausta Avelli, Angela Goodwin, Richard Harris, Martin Sheen

Mentre cercano di far esplodere una bomba all’Organizzazione Mondiale della Sanità di Ginevra, tre terroristi contraggono un virus sconosciuto: due muoiono, il terzo si nasconde su un treno diretto a Stoccolma. – (1976) Drammatico Regia di George Pan Cosmatos Con Richard Harris, Sophia Loren, Ingrid Thulin, Burt Lancaster, Martin Sheen, Ava Gardner

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Last Cop St3 ep5 – Il circolo dei lussuriosi

22.05 SERIE TV Last Cop St3 ep6 – Sport e motori

22.55 SERIE TV Last Cop St3 ep7 – L’amico ritrovato

23.40 SERIE TV Morgane – Detective geniale – St2 Ep7 – 55 chili

CIELO (26)

21.15 FILM 40 carati – Azione 2012

Regia: Asger Leth

Cast: Sam Worthington, Ed Harris, Kyra Sedgwick, Anthony Mackie, Edward Burns, William Sadler, Genesis Rodriguez, Elizabeth Banks, Jamie Bell

Un ex poliziotto, evaso di prigione, tenta il suicidio dal cornicione di un hotel. E se, attirata l’attenzione dei media, avesse invece un altro piano?

23.10 FILM Per sesso o per amore? – Commedia 2005

Regia: Bertrand Blier

Cast: Monica Bellucci, Jean-Pierre Darroussin, Bernard Campan, Gérard Depardieu

Una squillo accetta di diventare la moglie di un cliente, ma e’ difficile sfuggire al suo protettore e lasciare quella vita.

TWENTY SEVEN (27)

21.04 FILM St. Vincent Commedia 2014

Regia: Theodore Melfi

Cast: Bill Murray, Melissa McCarthy, Jaeden Lieberher, Chris O’Dowd, Terrence Howard, Scott Adsit, Lenny Venito, Kimberly Quinn, Katharina Damm, Naomi Watts

Commedia con Bill Murray e Melissa McCarthy. Un dodicenne, dopo il divorzio dei suoi genitori, stringe una bizzarra amicizia con Vincent, lo scorbutico vicino.

22.50 FILM Cambio vita – Commedia 2011

Regia: David Dobkin

Cast: Jason Bateman, Leslie Mann, Alan Arkin, Mircea Monroe, TJ Hassan, Ed Ackerman, Anna Colwell, Ryan Reynolds, Olivia Wilde

Dopo una sbronza due amici di vecchia data si risvegliano l’uno nel corpo dell’altro. Come faranno a gestire la nuova situazione? Regia di D. Dobkin;

TV 2000 (28)

20.57 FILM Prendila e’ mia – Commedia 1963

Regia: Henry Koster

Cast: James Stewart, Sandra Dee, Audrey Meadows, Bob Denver

Una coppia permetta alla bellissima figlia adolescente di andare a Parigi a studiare arte, ma il padre, preoccupato per il suo benessere e sospettoso delle intenzioni dei suoi nuovi amici, si reca in incognito in città per spiarla.

22.44 SERIE TV Canonico backstage – Canonico, dietro le quinte. La serie originale di Tv2000 con Michele La Ginestra

23.16 DOCUMENTARIO Retroscena –

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Padre Brown – S1 E9

22.15 SERIE TV Padre Brown – S1 E10

23.00 SERIE TV Padre Brown – S2 E1

23.45 SERIE TV Padre Brown – S2 E2

LA5 (30)

21.10 FILM About a Boy – Un ragazzo – Commedia 2002

Regia: Chris Weitz

Cast: Hugh Grant, Rachel Weisz, Nicholas Hoult, Sharon Small, Toni Collette

Commedia divertente e toccante, tratta dal best seller omonimo di Nick Hornby, con Hugh Grant e Toni Collette. Il legame tra uno scapolo ed un bambino.

23.06 SHOW Uomini e donne– programma di Maria De Filippi: l’appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:20 INTRATTENIMENTO Primo appuntamento crociera – Ep.2

La nave è pronta ad accogliere nuovi single per la sua seconda tappa! La prima a salire a bordo è Beatice, seguita da Angelo, Rosita, Danilo, Antonella, Silvia e Gianluca.

22:50 INTRATTENIMENTO Il contadino cerca moglie – I protagonisti

CINE34 (34)

21:05 FILM Fuga da Reuma Park – Commedia 2016

Regista: Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Morgan Bertacca

Cast: Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti

Aldo, Giovanni e Giacomo, ormai anziani e acciaccati, si ritrovano al ReumaPark, una casa di ricovero in un vecchio Lunapark. I tre amici decidono di tentare la fuga.

22:48 MAGAZINE Segreti di cinema – Cine34 – Rubrica di approfondimento. Il critico Tatti Sanguineti racconta storie, aneddoti e curiosità dei film in programmazione.

22:56 FILM Tanto va la gatta al lardo… – Commedia 1978

Regia: Marco Aleandri

Cast: Luciano Salce, Franca Valeri, Walter Chiari, Stefano Satta Flores

Commedia in quattro episodi ispirati a fatti avvenuti negli anni ’70, con un cast di rilievo: Walter Chiari, Luciano Salce, Franca Valeri.