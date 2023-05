Programmi TV stasera lunedì 8 maggio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Programmi tv prima serata lunedì 8 maggio 2023 – Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi lunedì 8/5/2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – SERIE TV PRIMA – Un Passo dal cielo S7E15 – L’Ultima Verità – Parte 1

I segreti vengono tutti a galla quando Paron è costretto a rendere conto delle sue azioni e la morte di Roberta sembra trovare un colpevole. Nathan e Adele fanno quadrato con Manuela per salvare Mirko dalla nefasta influenza del padre, e per la poliziotta arriva il momento di fare finalmente giustizia per Gregorio. Mentre il caso costringe Manuela e Nathan a una disperata corsa contro il tempo, anche Vincenzo corre a raccogliere i cocci della sua vita sentimentale, prendendo una decisione finale sul suo rapporto con Carolina.

22.35 – SERIE TV PRIMA – Un Passo dal cielo S7E16 – L’Ultima Verità – Parte 2

23.40 – INCHIESTA Vittime collaterali – Orfani speciali

La seconda puntata di ‘Vittime collaterali’ è dedicata agli orfani speciali. Ma chi sono gli orfani speciali, di cosa sono vittime e quanto hanno lottato per ritrovare una vita normale? Sono uomini e donne che hanno perso la madre per mano della violenza del padre, un padre assassino detenuto, o morto suicida dopo l’omicidio, e che spesso sono stati lasciati completamente soli. “Un dolore pazzesco che non passa, il vuoto ti divora, ti manca la terra sotto i piedi. Pensi di farcela, ma ti rendi conto che da solo non puoi.” Sono le parole della prima drammatica testimonianza raccolta in studio da Emma D’Aquino, quella di Giuseppe Delmonte, che nel 1997 ha perso la madre, uccisa dall’uomo dal quale viveva separata, il padre di Giuseppe che allora aveva solo 18 anni. E poi la storia di Adriana Formicola, madre di Stefania brutalmente uccisa dal marito che l’aveva più volte minacciata. Adriana da un giorno all’altro si è ritrovata madre dei suoi nipotini, che cresce insieme a suo marito Luigi, gravemente malato di cuore. In studio anche la senatrice Valeria Valente che è stata presidente della ‘Commissione di inchiesta sul femminicidio’, che ci spiega il difficile percorso della legge per ottenere lo status di orfano speciale ma anche i progressi fatti in questi ultimi anni. Attraverso filmati, ricostruzioni, testimonianze Emma D’Aquino e i suoi ospiti ci portano in un mondo poco esplorato e poco raccontato, mettendo al centro chi spesso non ha avuto voce.

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV PRIMA TV – N.C.I.S. Los Angeles S14E16 – Drona

L’N.C.I.S. riceve un messaggio contenente una serie di numeri ed i documenti di due uomini uccisi con lo stesso modus operandi nella stessa mattina. Uno dei due casi è affidato all’F.B.I. e l’altro all’N.C.I.S.

22.10 SERIE TV PRIMA TV – Blue Bloods S13E16 – La nuda verità

Danny indaga su un’aggressione, ma si lascia sopraffare dai pregiudizi. La sorella di Davis vuole fare causa ad Erin accusandola di aver indotto il fratello al suicidio, licenziandolo.

23.00 SPORT – Napul’è – Speciale Tg Sport

La grande festa del Napoli Campione d’Italia. Uno speciale di RaiSport dedicato al terzo scudetto dei partenopei.

23.40 ATTUALITA’ – Re Start

Parola ai protagonisti della vita economica italiana, per spiegare con un linguaggio semplice, i temi del lavoro e della finanza, con particolare attenzione alla green economy ed alla sostenibilità ambientale.

RAI 3 (3)

21.20 – INCHIESTA Report – conduce Sigfrido Ranucci

Il 16 gennaio 2023 è stato catturato Matteo Messina Denaro dopo trent’anni di latitanza. Ora sappiamo che ha trascorso gli ultimi anni a Campobello di Mazara, che ha un tumore, che è stato operato già due volte e che ad aiutarlo nella gestione della latitanza sono stati i parenti più stretti dell’ex capofamiglia di Campobello, Leonardo Bonafede, deceduto nel 2020 all’età di 88 anni. Oggi sono agli arresti la figlia dello storico boss e tre dei suoi nipoti. Ma cosa facevano prima i cugini Bonafede? Davvero non era possibile immaginare un loro eventuale coinvolgimento nella gestione della latitanza di Matteo Messina Denaro? In una girandola di incredibili paradossi Report tocca con mano la commistione, gli intrecci insospettabili, le relazioni inconsapevoli tra favoreggiatori, istituzioni e società civile. Report torna anche a occuparsi di uno degli autori della strage di Bologna, Luigi Ciavardini, e delle sue attività nel settore carcerario. Dopo aver ottenuto la semilibertà nel 2010 ha riallacciato i rapporti con figure criminali legate al mondo dei Nar (Nuclei Armati Rivoluzionari), protagonisti negli ultimi anni della scena mafiosa romana. L’estrema destra sembra da tempo molto interessata al mondo dei penitenziari italiani. Di recente diversi esponenti di organizzazioni neofasciste hanno aderito a Nessuno Tocchi Caino, una delle principali e più autorevoli associazioni che si occupa di carceri in Italia. E ancora le telecamere di Report sono state puntate sull’Europa che ha bocciato gli investimenti all’interno del Pnrr per quanto riguarda gli stadi di Firenze e Venezia, e il governo Meloni è stato costretto a escludere i due progetti. Ma come c’è finito uno stadio di Serie A nel Pnrr? Un caso internazionale che ha visto scendere in campo anche Matteo Renzi, che sostiene la ristrutturazione privata pagata dalla Fiorentina. Quale partita sta giocando il senatore di Italia Viva?

23.15 – LIFESTYLE Le Ragazze

Nuove storie raccontate da donne di diverse generazioni che ripercorrono le tappe più significative della loro vita. Sullo sfondo la storia del nostro Paese, i grandi cambiamenti sociali e di costume, le mode e la musica, dagli anni ’40 ad oggi. In questa puntata ci raccontano gli anni ’70 la regista e scrittrice Cristina Comencini e l’ex campionessa di basket Mabel Bocchi. Cristina Comencini è figlia d’arte e racconta la vita quotidiana di una famiglia straordinaria, composta dal padre Luigi, grande regista, dalla madre Giulia, guida autoritaria e dolce allo stesso tempo e da quattro figlie femmine: Paola, Cristina, Eleonora e Francesca. Cristina diventa madre giovanissima, a 17 anni, nella prima vacanza con il ragazzo autorizzata dai genitori. La maternità è per lei un’esperienza fondamentale che non ostacolerà mai la sua carriera ma da cui trarrà invece nutrimento. Due matrimoni finiti, tre figli e un nuovo amore, più maturo e felice. Regista di cinema e teatro, ma anche scrittrice e sceneggiatrice è da sempre impegnata nella lotta per i diritti delle donne. Mabel Bocchi, soprannominata la “Divina”, è stata la più grande cestista italiana. Figlia di un’argentina e di un italiano, nasce a Parma, dove i genitori si stabiliscono dopo il matrimonio in Argentina. Mabel è una bambina che ama i giochi maschili. La madre, severa insegnante di matematica, le fa studiare danza classica, ma la sua altezza le impedisce di proseguire. La famiglia si trasferisce ad Avellino per il lavoro del padre e lì inizia a giocare a basket. Negli anni ’70, è una delle prime atlete che si espone per combattere la lunga e ancora oggi attuale battaglia per rivendicare i diritti delle sportive, anche a costo di pesanti squalifiche. Dopo il ritiro a 28 anni a causa dei tanti infortuni, conduce per diverse stagioni la rubrica relativa al Basket de La Domenica Sportiva. In seguito, diventa collaboratrice per la Gazzetta dello Sport e per il Corriere della Sera.

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Quarta Repubblica – conduce Nicola Porro

Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

CANALE 5 (5)

21.45 – SHOW L’isola dei Famosi – conduce Ilary Blasi

ITALIA 1 (6)

21:20 DOCUMENTARIO Freedom – Oltre il confine – S1 Ep13

Avventura, scoperta, indagine. Un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia.

LA 7 (7)

21:15 FILM Master & Commander – Sfida ai confini del mare – Avventura 2003

Regia: Peter Weir

Cast: Russell Crowe, Paul Bettany, James D’Arcy, Edward Woodall, Billy Boyd, Richard Stroh

La storia Jack Aubrey, un capitano il cui amato vascello, la ‘Surprise’, viene improvvisamente attaccato dalla fregata napoleonica “Acheron” che minaccia le baleniere britanniche. Aubrey prende una grave decisione: nonostante la ‘Surprise’ sia gravemente danneggiata, e malgrado il suo leale equipaggio, mette le vele per una caccia altamente pericolosa attraverso due oceani per inseguire e catturare il loro nemico. E’ una missione che potrebbe decidere il destino di una nazione – o distruggere lui e il suo equipaggio.

TV 8 (8)

21.30 FILM Spectre – Azione 2015

Regia: Sam Mendes

Cast: Monica Bellucci, Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Andrew Scott, Rory Kinnear, Dave Bautista, Christoph Waltz, Léa Seydoux

Capitolo numero ventiquattro della saga dedicata all’agente segreto 007, con Daniel Craig per la quarta volta nei panni del protagonista: James Bond, eseguendo gli ordini di M, si reca a Città del Messico per uccidere un certo Sciarra, membro di un’organizzazione criminale che trama un attentato. Intanto, il nuovo capo del Centro per la Sicurezza Nazionale mette in dubbio l’operato di M e le missioni condotte da Bond, che invece aggiunge tasselli alla fitta trama dell’organizzazione criminale conosciuta come Spectre.

NOVE (9)

21.25 SHOW PRIMA TV Only Fun – Comico Show – Elettra Lamborghini e i PanPers conducono il nuovo show comico di Nove, per una serata di risate e divertimento assicurato. Contro la paura c’è una sola cura: Only Fun!

23.35 SHOW Fratelli di Crozza – Maurizio Crozza torna live sul Nove con il suo show. Una satira unica, lo sguardo sempre puntato sull’attualità politica e sociale.

VENTI (20)

21.12 FILM Homefront – Azione 2013

Regia: Gary Fleder

Cast: Jason Statham, Mischa Barton, Kate Bosworth, Frank Grillo, Rachelle Lefevre, Billy Slaughter, Christa Campbell, Nicole Andrews, Omar Benson Miller, Raeden Greer, Marcus Hester, Michael Traynor, Lance E. Nichols, Ritchie Montgomery, Joe Chrest, James Franco, Winona Ryder

Un ex agente della DEA si trasferisce con la figlia in una quieta cittadina per fuggire dal suo passato. Ma qualcosa scombussola i suoi piani.

23.11 FILM After the Sunset – Azione 2004

Regia: Brett Ratner

Cast: Salma Hayek, Leshay N. Tomlinson, Pierce Brosnan, Woody Harrelson, Don Cheadle, Rachael Harris, Kate Walsh, Tom McGowan, Joel McKinnon Miller, Gianni Russo, Frank Bruynbroek, Jared Day, Jon Donahue, Phil Jackson, Andrew Fiscella, David Reivers, Kamal Marayati, Gillian Vigman, Noémie Lenoir

Action-comedy con Pierce Brosnan e Salma Hayek. Due ladri di diamanti fuggono alle Bahamas per godersi il loro bottino. Ma sulle loro tracce c’e’ un agente dell’FBI.

RAI 4 (21)

21.21 FILM Nella tana dei lupi – Azione 2018

Regia: Christian Gudegast

Cast: Con Gerard Butler, 50 Cent e Pablo Schreiber.

“Big Nick” O’Brien dirige una squadra anticrimine a Los Angeles, la capitale mondiale del cinema e delle rapine in banca. Una rapina più sanguinosa delle altre, poliziotti abbattuti per rubare un furgone blindato vuoto, gli ha tolto il sonno. Piantato dalla moglie, che non sopporta più il suo stile di vita, O’Brien si butta a capofitto nel lavoro. Con un manipolo di uomini indaga sul crimine e incontra Donnie, gestore di un pub e chiave di accesso al mistero.

23.42 FILM The Equalizer 2 – Senza perdono – Azione 2018

Regia: A. Fuqua

Cast: D. Washington, P. Pascal

Robert McCall, in passato agente segreto, si guadagna da vivere facendo l’autista. Si trova costretto a rientrare in azione quando la sua amica Susan, indagando, cade in un tranello e viene uccisa.

IRIS (22)

21.12 FILM Il pianista – Drammatico 2002

Regia: Roman Polanski

Cast: Adrien Brody, Frank Finlay, Maureen Lipman, Julia Rayner, Jessica Kate Meyer, Ruth Platt, Valentine Pelka, Ronan Vibert, Thomas Kretschmann, Emilia Fox, Ed Stoppard

Per il ciclo: UNA STORIA VERA. Il secondo conflitto mondiale attraverso lo sguardo di un pianista ebreo sopravvissuto all’occupazione della Polonia. Con A. Brody.

RAI 5 (23)

21.14 FILM Asino vola – Commedia 2015

Regia: Marcello Fonte, Paolo Tripodi

Cast: Marcello Fonte, Silvia Gallerano, Luigi Lo Cascio

Roma, terzo millennio. Il giovane Alessandro fa amicizia con l’anziano poeta Giorgio. Due David 2018 e due Nastri d’Argento 2017. Dal romanzo “Poco più di niente” di Cosimo Calamini.

22.30 DOCUMENTARIO Sciarada – Il circolo delle parole

23.24 DOCUMENTARIO Buddy Guy, The Torch – Il documentario “The Torch” racconta come vive l’ultima leggenda del blues, Buddy Guy, da cui tutto deriva: non è la solita biografia, ma il racconto di com’è adesso e di cosa vuole lasciare alle prossime generazioni.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Invito a una sparatoria – Western 1964

Regia: Richard Wilson

Cast: Yul Brynner, Janice Rule, George Segal, Alfred Ryder, Clifford David, Mike Kellin, Brad Dexter, Pat Hingle, Bert Freed, John A. Alonzo, Curt Conway, Clarke Gordon, Gerald Hiken, Strother Martin, Clifton James, William Hickey, Gertrude Flynn, Olive Dunbar

Al ritorno dalla guerra civile americana, il reduce Matt Weaver scopre che la sua donna ha sposato un altro e che il proprio ranch è stato espropriato e venduto dal nuovo boss locale Brewster al pistolero numero uno della zona.

22.50 FILM Il cacciatore di indiani – Western 1955

Regia: André De Toth

Cast: Kirk Douglas, Elisha Cook jr., Walter Matthau, Lon Chaney jr., Elsa Martinelli

Dopo che alcuni cercatori d’oro uccidono il fratello di Nuvola Rossa, i Sioux scendono di nuovo sul sentiero di guerra, minacciando le città e gli accampamenti bianchi. Lo scout Johnny Hawks cattura i bianchi veri responsabili della rivolta indiana, e li consegna al capo Nuvola Rossa. La pace potrà tornare tra i bianchi e gli indiani.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SHOW I migliori anni – puntata del 5 maggio 2023

23.55 INTRATTENIMENTO Imperfetti Sconosciuti

CIELO (26)

21.25 FILM Arrivederci professore – Commedia 2018

Regia: Wayne Roberts

Cast: Johnny Depp, Rosemarie DeWitt, Odessa Young

Un professore universitario inizia ad abbandonare paure e freni morali quando gli viene diagnosticata una malattia terminale.

23.10 DOCUMENTARIO Naked SNCTM: vivi le tue fantasie – Ep. 7 – Damon Lawner ha creato ‘SNCTM’, un club delle meraviglie esclusivo nel cuore di Beverly Hills, dove i soci possono dare libero sfogo alle loro fantasie piu’ sfrenate.

23.40 DOCUMENTARIO Naked SNCTM: vivi le tue fantasie – Ep. 8

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Tower Heist: colpo ad alto livello Commedia 2011

Un gruppo di addetti alla manutenzione, per punire l’uomo che li ha defraudati delle loro investimenti, organizzano un furto in grande stile. Con B. Stiller, E. Murphy

Regia: Brett Ratner

Cast: Eddie Murphy, Matthew Broderick, Téa Leoni, Ben Stiller, Casey Affleck, Michael Peña, Alan Alda, Judd Hirsch, Gabourey ‘Gabby’ Sidibe, Marcia Jean Kurtz

23.03 FILM L’aereo più pazzo del mondo… sempre più pazzo – Commedia 1982

Regia: Ken Finkleman

Cast: Robert Hays, Julie Hagerty, Raymond Burr, Lloyd Bridges

Ted Striker, fuggito dal manicomio, deve salvare dal disastro il primo shuttle “commerciale” che trasporta uomini sulla luna. Regia di K. Finkleman

TV 2000 (28)

20.57 FILM …e venne un uomo – Biografico 1965

Regia: Ermanno Olmi

Cast: Rod Steiger, Adolfo Celi, Giorgio Fortunato, Ottone Candiani

Il film racconta la storia della vita di Papa Giovanni XXIII, il “papa buono”, conterraneo del regista bergamasco. Il protagonista del film è Rod Steiger che compare come “mediatore”: racconta cioè la vita del Papa senza impersonarlo in prima persona, ricostruita attraverso la lettura del suo diario spirituale, dall’infanzia a Sotto il Monte sino all’elezione alla più alta carica religiosa.

22.43 ATTUALITA’ CONVERTITEVI PARTE 1 – “Convertitevi!” In occasione dei 25 anni dal grido di Giovanni Paolo II contro la mafia.

23.11 ATTUALITA’ CONVERTITEVI PARTE 2

23.40 MAGAZINE Indagine ai confini del sacro

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Josephine, ange gardien S1 E28 Con Mimie Mathy

23.20 SERIE TV Josephine, ange gardien S1 E17 Con Mimie Mathy

LA5 (30)

21:10 FILM Mum’s List – La scelta di Kate – Drammatico 2016

Regia: Niall Johnson

Cast: Rafe Spall, Emilia Fox, Elaine Cassidy

Ispirato al bestseller autobiografico di St. John Greene, il film e’ il toccante racconto di una madre strappata prematuramente alla famiglia.

23:11 SHOW Speciale Amici – Talent show ideato, scritto e condotto da Maria De Filippi che scopre, coltiva e promuove il talento di giovani artisti del mondo della musica e della danza.

REAL TIME (31)

21:25 DOCUMENTARIO La clinica della pelle – Ep.11

Michelle ha l’intero viso infiammato a causa di una strana patologia. Ally è molto insicura da quando ha il corpo ricoperto di chiazze rosse.

22:15 DOCUMENTARIO La clinica della pelle – Ep.12

Sul volto di Rimi si sono sviluppate delle enormi cicatrici. Inoltre, Maureen torna dalla dottoressa Emma per rimuovere alcune cicatrici.

23:25 DOCUMENTARIO La clinica della pelle – Ep.1

La dottoressa Emma si occupa di Lorraine, che ha delle macchie scure sulla pelle. L’eczema di Jonathan spaventa addirittura i suoi figli.

CINE34 (34)

21:06 Un boss in salotto – Commedia 2014

Regia: Luca Miniero

Cast: Paola Cortellesi, Luca Argentero, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro, Ale, Franz, Massimo De Lorenzo, Marco Marzocca

Nord e Sud si scontrano nei battibecchi fra Cristina e suo fratello Ciro, boss agli arresti domiciliari. Con Paola Cortellesi e Rocco Papaleo.

23:03 FILM Faccia di Picasso – Commedia 2000

Regia: Massimo Ceccherini

Cast: Massimo Ceccherini, Bianca Guaccero, Yuliya Mayarchuk, Pietro Fornaciari, Pierfrancesco Aiello, Andrea Balestri, Vanessa Bellaria, Gabriele Bocciarelli, Chiara Conti, Willow Gene Curry, Matteo Paci, Gaetano Muratore, Giovanni Veronesi, Christian Vieri, Vincenzo Salemme, Ludovica Corridi, Giovanni Di Ianni, Eleonora Di Miele, Giacinto Mario Donatone, Vanessa Gallipoli, Giuliano Grandi, Valentina Holtkamp, Vanni Fois, Bruce McGuire, Jorge Neves, Graham Anthony Hardy, Jeremy Smith, Stefano Orselli, Alessandro Paci, Marco Giallini

Massimo e’ un regista in crisi creativa che decide di raccontare la sua vita e quella dell’amico. Anche copiare e’ un’arte.