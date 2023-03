Programmi TV stasera lunedì 13 marzo 2023. Programmi TV e film in prima serata

Pubblicità

Stasera in TV – scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi lunedì 13 marzo 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – SERIE TV PRIMA TV Il Commissario Ricciardi – S2E2 – Anime di vetro – Serie TV thriller con Lino Guanciale

23.35 – ATTUALITA’ Storie di sera – Conduce Eleonora Daniele

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 SHOW- Stasera tutto è possibile – comedy show condotto da Stefano De Martino con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia con le sue imitazioni.

Il titolo di questa puntata, dedicata al cinema, sarà “Step si gira” a avrà come ospiti, oltre a Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che questa settimana imiterà Sandra Milo e, per la prima volta, Federica Sciarelli, Francesco Procopio, Peppe Iodice, Valeria Graci, Angelo Pisani, Anna Tatangelo e Martin Castrogiovanni. Tra i giochi della serata ci saranno: Stammi dietro dance, Serenata Step, Do Re Mi Fa Male, Rumori di Mimo, Rubagallinae le novità di questa edizione Ma che bontà e La coppia che scoppia. Immancabile, ovviamente, tra le prove, l’iconica Stanza Inclinata, e, invariata, l’unica regola della serata: divertirsi.

RAI 3 (3)

21.20 – INCHIESTA Mal di plastica – Presa Diretta Conduce Riccardo Iacona

La plastica è un materiale che ha cambiato la nostra vita e non potremmo più farne a meno, peccato che quasi la metà degli oggetti di plastica siano monouso: hanno una vita brevissima nelle nostre mani, ma eterna nell’ambiente.

23.15 – ATTUALITA‘ Abolire il carcere? – Dilemmi –

L’articolo 27 della Costituzione afferma che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Per questo, taluni sostengono che il carcere non sarebbe un modo per amministrare la giustizia, ma per praticare una forma di “vendetta”.

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Quarta Repubblica – conduce Nicola Porro

Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

CANALE 5 (5)

21.47 – REALITY SHOW Grande Fratello VIP – conduce Alfonso Signorini con le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

ITALIA 1 (6)

21:20 DOCUMENTARIO Freedom – Oltre il confine –

Avventura, scoperta, indagine. Un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia.

LA 7 (7)

21:15 FILM La figlia del generale – Drammatico USA 1999 di Simon West con John Travolta

23:30 DOCUMENTARIO C’era una volta… Il Novecento

TV 8 (8)

21.30 FILM 12 anni schiavo – Drammatico UK-USA 2013 di Steve McQueen con Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Paul Giamatti, Brad Pitt

NOVE (9)

21.25 LIFESTYLE PRIMA TV Little Big Italy – Budapest Nuova stagione condotta come sempre da Francesco Panella

23.15 LIFESTYLE Little Big Italy – Dublino contea conduce Francesco Panella

VENTI (20)

21.14 FILM Giustizia privata – [Poliziesco USA 2009] – Un uomo decide di farsi giustizia dopo che i killer della sua famiglia sono rilasciati a causa di un patteggiamento. Con Jamie Foxx e Gerard Butler. Regia di F. Gray

23.12 FILM 300 – [Storico] – Dall’omonima graphic novel. Per fermare l’avanzata dei Persiani, le citta’ greche formano un’alleanza guidata dal re spartano Leonida e da 300 soldati. Con Gerard Butler

RAI 4 (21)

21.20 FILM A day to die Film Azione USA 2022 di Wes Miller con Kevin Dillon, Bruce Willis, Frank Grillo

L’agente di polizia Connolly deve consegnare al malavitoso Pettis 2 milioni di dollari in 12 ore, o sua moglie, che è incinta, morirà. L’uomo è costretto a portare a segno una serie di rapine chiedendo aiuto alla sua vecchia squadra militare.

23.10 FILM Papillon Film Thriller 2017 di Michael Noercon con Charlie Hunnam, Damijan Oklopdzic, Christopher Fairbank

IRIS (22)

21.12 FILM Dunkirk – [Azione] – Per il ciclo: UNA STORIA VERA. 3 Premi Oscar per la rocambolesca Operazione Dynamo, la miracolosa evacuazione navale delle truppe Alleate durante la II Guerra Mondiale.

23.15 MAGAZINE Scuola di cult – Enrico Tamburini conduce una rubrica dedicata ai segreti, retroscena ed alle tantissime curiosita’ del grande mondo del cinema.

23.22 FILM Tutti gli uomini del presidente – [Drammatico] – Per il ciclo: UNA STORIA VERA. 4 premi Oscar. Due giornalisti scoprono il piu’ grande scandalo della storia della politica americana che porto’ alle dimissioni di Nixon.

RAI 5 (23)

21.15 FILM Cronaca di una passione – Drammatico ITA 2016 di Fabrizio Cattani con Cristina Arnone, Valeria Ciangottini, Pierluigi Corallo

2015, un paese della provincia italiana come tanti. Una cartella esattoriale, in piena crisi economica, costringe i due coniugi sessantenni Anna e Giovanni alla perdita della loro trattoria, della casa e della loro serena quotidianità. Ridotti a vivere nell’umiliazione di due camere separate in una casa famiglia.

22.34 DOCUMENTARIO Sciarada – Il circolo delle parole: Gabriele D’Annunzio. Il libro di pietre vive

23.38 DOCUMENTARIO Rock Legends: Diana Ross and the Supremes

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Il mio corpo vi seppellirà – Drammatico 2021 di Giovanni La Parola con Miriam Dalmazio, Antonia Truppo, Margareth Madè

Nel 1860, all’alba dello sbarco delle truppe garibaldine, il Regno delle due Sicilie è una terra di nessuno che assomiglia al vecchio West. Una donna salvata tra le macerie di un incendio e senza nome si unisce a un gruppo di brigantesse, le Drude, alla ricerca della sua personale vendetta.

23.10 FILM Le pistolere – Western 1971 con Claudia Cardinale, Brigitte Bardot, Michael J. Pollard, Riccardo Salvino

Maria, con i suoi quattro fratelli, desidera un ranch ma deve scontrarsi con le pistolere della banda di Louise, che vivono nella zona.

RAI PREMIUM (25)

21.20 FILM Un’estate a Oxford – Drammatico 2018 con Mira Bartuschek, Dominic Raacke, Michael Raphael Klein

23.00 ATTUALITA’ Belve – conduce Francesca Fagnani

CIELO (26)

21.15 FILM Il socio – Giallo 2007 con Tom Cruise e Gene Hackman

Il bestseller di John Grisham fornisce il materiale per questo thriller serratissimo. Il buono e’ Tom Cruise, neolaureato assunto da un prestigioso studio legale; il cattivo e’ Gene Hackman

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Junior – [Commedia] – Brillante commedia con Arnold Schwarzenegger e Danny Devito. Uno scienziato decide di provare su se’ stesso un nuovo metodo per la fecondazione artificiale. Regia di I. Reitman

23.08 FILM Ocean’s Thirteen – [Azione] – Terzo capitolo della saga diretta da Steven Soderbergh. Il ritorno della banda Ocean, questa volta ai danni di Willy Banks. Con George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon. Regia di S. Soderbergh;

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Josephine, ange gardien S1 E42 Con Mimie Mathy

23.25 SERIE TV Josephine, ange gardien S14 E6 Con Mimie Mathy

LA5 (30)

21:20 FILM La custode di mia sorella -[Drammatico USA 2009] – Film toccante tratto dall’omonimo romanzo di Jodi Picoult, con Cameron Diaz e Alec Baldwin. Due sorelle affrontano il dramma della malattia. Regia di N. Cassavetes;

23:25 INTRATTENIMENTO Uomini e Donne – La nuova edizione del programma di Maria De Filippi: l’appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:20 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Testa distrutta

Aimee ha numerose cisti sulla testa. Inoltre, Edith ha un forte prurito e segni sul viso: la situazione è peggiore di quanto si aspettasse.

22:20 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Sembrano cavolfiori

La testa di Elizabeth è piena di bozzoli che assomigliano a giganteschi cavolfiori. Da quando era ragazzo, Jamaal ha un’escrescenza sul sedere.

23:15 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Cisti vicino l’occhio

Elaine definisce ‘terzo seno’ la sua escrescenza. La cisti di Jessica è troppo vicina a un occhio e potrebbe essere pericolosa. La dottoressa Lee deve rimuoverla.

CINE34 (34)

21:04 FILM Loro Chi? – [Commedia ITA 2015] – Divertente commedia con Marco Giallini ed Edoardo Leo, incentrata su un gioco di inganni multipli. L’incontro con un truffatore cambia la vita di David. Regia di F. Bonifacci

22:57 FILM Che vuoi che sia – [Commedia] – Si ride, con Edoardo Leo, sui confini etici dei social. Una coppia di precari lancia una sfida, per soldi e per provocazione: postare un video hard. Ma a che prezzo? Regia di E. Leo

Byoblu (262)

20:30 ATTUALITA’ È l’ora della verità – Su Byoblu il nuovo programma in prima serata in diretta. Conducono i giornalisti della redazione insieme a Claudio Messora con la partecipazione anche degli spettatori in studio e la possibilità di intervenire in diretta attraverso i canali social di Byoblu.

23:00 ATTUALITA’ Orsobruno – Francesco Borgonovo – Francesco Borgonovo conduce “Orso bruno”, striscia quotidiana di informazione e commento all’attualità, con uno sguardo non allineato sui temi più scottanti e sulle grandi sfide culturali e politiche.

23:25 ATTUALITA’ La salute che viene – Ringiovanire il cervello mangiando – Valentina Guttadauro – “La salute che viene” è lo spazio divulgativo che aiuta a decifrare nuovi rischi e nuove opportunità di scienza e medicina. Davide Gianluca Porro intervista medici, scienziati ed esperti del settore.