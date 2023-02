Programmi TV stasera giovedì 23 febbraio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Pubblicità

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi giovedì 23 febbraio 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SERIE TV PRIMA TV Che Dio ci aiuti – S7E13 – Fratelli e sorelle

Tra Emiliano e Sara non c’è feeling; anche tra Ludovica e Cate le cose non vanno. Le ragazze, stanche, si affidano ad una dating app. Emiliano rischia il lavoro per una presunta distrazione.

22.30 – SERIE TV PRIMA TV Che Dio ci aiuti – S7E14 – Il mio angelo

Suor Teresa chiamerà̀, entro 48 ore, l’assistente sociale per aiutare Elia. Emiliano agisce in modo “strano”. Le ragazze danno lezioni “ad hoc” ad Elia. Cate e Azzurra indagano su Ettore.

23.35 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.50 – INFORMAZIONE Tg1

23.54 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.20 FILM PRIMA TV – Il Giustiziere della notte – Thriller 2018 con Bruce Willis, Vincent D’Onofrio, Elisabeth Shue

Il dottor Paul Kersey è un chirurgo che si rende conto della violenza che sta devastando Chicago solo quando sua moglie e sua figlia vengono aggredite nella loro bella casa in un quartiere residenziale. La Polizia non ha tempo per risolvere il caso e Paul, desideroso di vendetta, trova il modo per ottenere giustizia.

23.15 SHOW – Stasera c’è Cattelan su Raidue – Ultimo appuntamento settimanale con “Stasera c’è Cattelan”. Gli ospiti della puntata sono: Gianluca Grignani, Pilar Fogliati e Gianmaria.

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ Splendida Cornice condotto da Geppi Cucciari

L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Stefano Bollani e Valentina Cenni che, insieme a Geppi Cucciari, viaggeranno attraverso la musica italiana. E poi Maurizio Mannoni e la scrittrice Rosella Postorino, dallo studio di “Linea Notte”, faranno un’incursione nel programma. Si parlerà del politicamente corretto e del caso Roald Dahl con il critico e giornalista Aldo Grasso in collegamento. Tra gli ospiti anche Marco Ferradini che eseguirà una rinnovata versione della sua nota canzone “Teorema”. A un anno dall’inizio della guerra in Ucraina il writer Tv Boy, in studio, eseguirà una sua opera sul tema e poi in collegamento da Kiev, il direttore d’orchestra Luigi Gaggero. Infine, in veste di tifoso milanista, ci sarà Costantino della Gherardesca. Insieme a Geppi Cucciari la band capitanata da Nicola “Ballo” Balestri, il divulgatore Roberto Mercadini e l’insegnante d’italiano Andrea Maggi.

23.15 – ATTUALITA’ Mixer venti anni di Televisione

Lo stile, il rapporto col successo e la ricchezza sono al centro del “faccia a faccia” con Giorgio Armani del 1983, mentre nello stesso anno si affronta il dramma della Palestina nelle serrate interviste con l’Arcivescovo greco-melchita di Gerusalemme, Monsignor Hilarion Capucci, da sempre attivo per la causa palestinese, e con il Primo Ministro d’Israele Yitzhak Shamir, tra i “falchi” del Likud. Per la pagina dello spettacolo, Marina Gefter Cervi incontra Steven Spielberg sul set del capolavoro “E.T. l’extra-terrestre”, che il regista, ormai re di Hollywood, definisce “un film che viene dal cuore, che parla di rapporti umani, e la Creatura è forse più umana degli umani”, mentre dispensa consigli al giovane protagonista Henry Thomas e spiega il suo personale approccio alla settima arte. Maurizio Cascavilla nel 1985 entra, invece, nel camerino di Vittorio Gassman, impegnato a teatro con l’Otello; dietro le quinte, con lui, anche i figli Alessandro e Jacopo. Per Mixer Psico, Sandra Milo nel 1984 invita nella sua piscina Maurizio Costanzo e Simona Izzo per interrogarli sul loro rapporto e sull’inizio della loro storia d’amore. Chiude la puntata Paolo Villaggio nei panni dell’irreprensibile sindacalista Gemma Pontini.

RETE 4 (4)

21.20 – ATTUALITA’ Dritto e Rovescio – Prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualita’ politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

CANALE 5 (5)

21.40 – REALITY SHOW Grande Fratello VIP

Alfonso Signorini conduce la nuova edizione del padre di tutti i reality: Grande Fratello Vip. Con lui in studio le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

ITALIA 1 (6)

21:22 FILM Harry Potter e i doni della morte: Parte I – [Fantastico/Favolistico] – Prima parte dell’ultimo capitolo della saga. Harry Potter e’ in fuga, Hogwarts e’ caduta nelle mani di Voldemort e cosi’ anche il Ministero della Magia.

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Piazza Pulita – conduce Corrado Formigli

TV 8 (8)

20.55 CALCIO UEFA Europa League – Roma – Salisburgo

Spareggi Ritorno. Giallorossi per la 9a volta consecutiva agli ottavi europei. Salisburgo per la 2a volta di fila dopo quella in UCL dello scorso anno. Ha vinto 1-0 all’andata. TC: Gentile-Minotti.

23.00 CALCIO Postpartita Europa e Conference League – Spareggi Ritorno

Le immagini dei match della giornata di Europa e Conference League con le interviste agli allenatori e con l’analisi e i commenti in studio dei momenti salienti delle gare.

NOVE (9)

21.25 FILM What Women Want – Quello che le donne vogliono – Commedia 2000 con Mel Gibson, Helen Hunt, Bette Midler, Marisa Tomei

Nick Marshall è un pubblicitario di successo, ma le sue certezze subiscono un’imprevista frenata quando una nuova collega gli soffia il posto di direttore creativo. Grazie ad un incidente, però, Nick acquisisce un dono: leggere le menti delle donne.

VENTI (20)

21.12 FILM Braven – Il coraggioso – [Azione] – Action-thriller con Jason Momoa. Un tranquillo taglialegna raggiunge la baita di montagna dove vive suo padre; qui alcuni trafficanti di droga hanno nascosto un carico.

23.08 FILM Il Corvo – [Fantastico/Favolistico] – Cult movie con Brandon Lee basato sull’omonimo fumetto. Eric Draven e’ un musicista rock resuscitato per vendicare la propria morte e quella della sua fidanzata.

RAI 4 (21)

21.20 SERIE TV Hawaii Five-0 St1 ep.19

22.05 SERIE TV Hawaii Five-0 St1 ep.20

22.51 SERIE TV Hawaii Five-0 St1 ep.21

23.33 FILM Miss Bala – Sola contro tutti Film Commedia 2014 con Gina Rodriguez, Thomas Dekker, Vivian Chan.

Gloria Meyer, truccatrice latinoamericana di Los Angeles in visita la sua migliore amica Suzu a Tijuana in Messico, viene catturata e costretta a riciclare denaro per conto di un cartello del narcotraffico, ma riesce presto ad entrare nelle grazie del boss. Allo stesso tempo, la ragazza stringe un patto con gli agenti della DEA che stanno seguendo il caso.

IRIS (22)

21.10 FILM American Gangster – [Poliziesco] – Per il ciclo: ACTION. Ridley Scott dirige i premi Oscar Denzel Washington e Russell Crowe in un film sulla vera storia di Frank Lucas, il piu’ grande criminale mafioso di Harlem.

RAI 5 (23)

21.15 MUSICA Pagliacci (Arena di Verona 2021)

L’opera di Ruggero Leoncavallo in un allestimento che è un omaggio al grande cinema di Federico Fellini, realizzato in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino e il Fellini Museum di Rimini. Con la regia teatrale di Fondazione Arena di Verona e regia televisiva di Fabrizio Guttuso Alaimo.

22.41 DOCUMENTARIO Enrico Caruso. E ricomincia il canto – Enrico Caruso, il tenore che ha reso la lirica e la musica napoletana amate in tutto il mondo. A cento anni dalla sua scomparsa uno speciale per raccontare un mito.

23.40 DOCUMENTARIO Joni Mitchell – Woman of Heart and Mind – Uno dei ritratti più completi ed esaustivi della cantautrice canadese. Una biografia confessionale, in cui l’artista si racconta, tra luci ed ombre e tanta, tanta musica. Un documentario ricco di immagini di repertorio e interviste esclusive.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Signs – di M Night Shyamalan con M.Gibson J.Phoenix R.Culkin 2002 USA – PROGRAMMA ADATTO AD UNA VISONE CONGIUNTA CON UN ADULTO

La vita del reverendo Hess, di suo fratello e dei figli è sconvolta quando nel campo di grano che circonda la loro fattoria compaiono strani segnali, forse annuncio di un’imminente invasione aliena. –

23.00 FILM Storia di un fantasma – Drammatico 2017 con Casey Affleck, Rooney Mara, McColm Cephas Jr.

Dopo essere rimasto vittima di un incidente automobilistico, un uomo torna come fantasma nella casa in cui ha abitato, provando a trovare una nuova connessione con la sua amata compagna. Uno sguardo originale sull’elaborazione del lutto, l’universo dei fantasmi e la ciclicità dell’esistenza.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Atlantic crossing St1 Ep1 – Venti di guerra

22.15 SERIE TV Atlantic crossing St1 Ep2 – Fuga da Londra

23.20 SHOW Italiani fantastici e dove trovarli – La prima puntata inizia con la famosa candid camera di Nanni Loy del 1964, che finge di essere un uomo che non ha più voglia di lavorare…

CIELO (26)

21.15 FILM 10 Minutes Gone – Azione 2018 con Bruce Willis, Michael Chiklis

Il capo di una banda di rapinatori cerca il traditore che ha fatto fallire il colpo, ma scoprire la verita’ sara’ piu’ difficile del previsto.

23.10 DOCUMENTARIO Debbie viene a Dallas – Ep. 1 – Il regista Paul ‘PT’ Thomas e il portavoce della Vivid Steven Hirsch decidono di girare il remake di un classico del porno del 1978: Debbie Does Dallas.

23.45 DOCUMENTARIO Debbie viene a Dallas – Ep. 2 – Anche il lavoro del regista non e’ rose e fiori all’interno della Vivid, ma si prepara tutto per la produzione del film.

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Lo sbirro, i boss e la bionda – [Commedia] – Dobie, agente di polizia, sventa una rapina e salva la vita al gangster Frank Milo, che lo invita nel suo night-club e gli presenta Glory. Con Robert De Niro. Regia di J. McNaughton

22.58 FILM Ritorno al Futuro – Parte III – [Commedia 1990] – Ultimo episodio del viaggio nel tempo di Marty McFly. Nel Vecchio West si deve evitare l’omicidio di Doc Brown da parte di “Cane Pazzo” Tannen. Regia di R. Zemeckis

LA7D (29)

21.30 FILM Vanity Fair – La fiera della vanità – Drammatico 2004 con Reese Witherspoon, Rhys Ifans, Romola Garai, Gabriel Byrne

Figlia di uno squattrinato artista inglese e di una ballerina francese, Becky resta orfana in tenera età. Fin da bambina è sensibile al fascino di una vita più agiata e ripudia il suo ambiente di origine. Abbandona l’Accademia di Miss Pinkerton a Chiswick, decisa a conquistare l’alta società inglese con ogni mezzo a sua disposizione. Per scalare le vette sociali ricorrerà a tutta la sua intelligenza, astuzia e sensualità.

LA5 (30)

21:20 FILM Lol – Pazza del mio migliore amico – [Commedia 2012] – Lola e’ un’adolescente ribelle che si innamora dell’amico di sempre quando viene lasciata dal fidanzato. Ma per Lola cominceranno i guai. Con D. Booth. Regia di L. Azuelos.

23:09 LIFESTYLE Uomini e Donne – La nuova edizione del programma di Maria De Filippi: l’appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:20 LIFESTYLE Vite al limite: e poi – Lacey e Mercedes

Lacey vuole rimuovere la pelle in eccesso ma il dottor Now si chiede se vuole anche perdere peso. A Houston Mercedes e i figli affrontano una situazione di indigenza.

23:05 LIFESTYLE Vite al limite – Brandi e Kandi

I gemelli 29enni Brandi e Kandi si riavvicinano dopo un’infanzia traumatica, vedendo nel cibo una salvezza. Ma dopo aver perso peso, li aspettano nuove sfide.

CINE34 (34)

21:05 FILM Piedipiatti [Commedia] – [Commedia] – Silvio, Renato Pozzetto, e Vasco, Enrico Montesano, sono 2 poliziotti, uno romano e l’altro milanese, che nonostante le differenze diventano amici e uniscono le forze. Regia di C. Vanzina

22:57 FILM Il ritorno del Monnezza – [Commedia 2005] – I Vanzina firmano il remake dei film anni ’70, con Claudio Amendola nei panni di Tomas Milian e del commissario Giraldi, detto, il Monnezza. Regia di C. Vanzina;

Byoblu (262)

20:30 ATTUALITA’ L’ora della verità – Su Byoblu il programma in prima serata in diretta. Conducono i giornalisti della redazione insieme a Claudio Messora con la partecipazione anche degli spettatori in studio e la possibilità di intervenire in diretta attraverso i canali social di Byoblu

23:00 ATTUALITA’ Orsobruno – Francesco Borgonovo – Francesco Borgonovo conduce “Orso bruno”, striscia quotidiana di informazione e commento all’attualità, con uno sguardo non allineato sui temi più scottanti e sulle grandi sfide culturali e politiche.

23:30 INFORMAZIONE “7 notizie in 7 giorni “ – Le notizie della settimana con Claudio Messora e Virginia Camerieri