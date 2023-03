Programmi TV stasera domenica 5 marzo 2023. Programmi TV e film in prima serata

Pubblicità

Stasera in TV – scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi domenica 5 marzo 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SERIE TV PRIMA TV – Resta con me – S1E5 con Francesco Arca, Maria Pia Calzone, Arturo Muselli e Raffaella Rea.

Una donna minaccia di farla finita: Paola assiste alla scena. L’audacia della squadra di Alessandro riesce a salvarla; questa complicità porta a un passionale incontro tra Paola e il marito.

22.30 – SERIE TV PRIMA TV – Resta con me – S1E6 con Francesco Arca, Maria Pia Calzone, Arturo Muselli e Raffaella Rea.

Viene rubata una bisarca. Nel video del furto, Alessandro “nota” un volto: parte l’indagine con l’aiuto della vecchia squadra, ma la banda è sempre un passo avanti. Intanto Paola è dubbiosa.

23.35 – INFORMAZIONE – Tg1

23.40 – MAGAZINE – Speciale Tg1 – SPECIALE. – Settimanale del TG1 Direttrice Monica Maggioni

RAI 2 (2)

21.00 SERIE TV – N.C.I.S. Los Angeles S14E9 – Una vecchia storia

Su uno yacht intestato ad Arkady, vengono uccisi due uomini russi. È coinvolta nella sparatoria anche una sua ex, Miroslava Borisova, trafficante di oggetti antichi sul mercato nero, che però riesce a fuggire

21.50 SERIE TV – Blue Bloods S13E6 – Partita a scacchi

Danny e Jamie si scontrano sulla gestione di un caso. Erin scopre una grave forma di corruzione all’interno del suo ufficio. Frank viene coinvolto, suo malgrado, in una celebrazione della sua carriera.

22.40 INFORMAZIONE SPORTIVA – La Domenica Sportiva

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l’attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali.

RAI 3 (3)

20.00 – TALK SHOW Che tempo che fa – condotto da Fabio Fazio – Ospite in esclusiva Claudio Baglioni. La puntata ospiterà anche Elly Schlein; il fisico Carlo Rovelli; il climatologo Luca Mercalli; Roberto Burioni; Sonia Tancredi; Michele Serra; I Cugini di Campagna; Frank Matano, Nino Frassica e Herbert Ballerina.

23.30 – MAGAZINE Tg3 Mondo –

23.55 – INFORMAZIONE Meteo 3

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Zona Bianca – programma di attualita’ e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4.

CANALE 5 (5)

21.16 – INTRATTENIMENTO Guinness – lo show dei record

Gerry Scotti torna alla guida dello show dove, primatisti provenienti da ogni parte del mondo, sono pronti a sfidarsi e sfidare i propri limiti per aggiudicarsi un nuovo guinness world record.

ITALIA 1 (6)

21:18 FILM Jason Bourne – [Azione] – Quinto capitolo della saga. Matt Damon torna a vestire i panni di Jason Bourne. Un ex agente della CIA hackera dei files e contatta Bourne, latitante in Grecia. Regia di P. Greengrass

23:39 INFORMAZIONE SPORTIVA Pressing – Massimo Callegari e Monica Bertini conducono il programma con highlights, gol, immagini e commenti della giornata di calcio di Serie A.

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Non è l’Arena – inchieste condotte da Massimo Giletti

TV 8 (8)

21.25 FORMULA 1 GP Bahrain

23.50 SPORT Paddock Live – I commenti a caldo e le analisi dei nostri esperti, ma soprattutto i vostri commenti con l’hashtag #skymotori.

NOVE (9)

21.35 REALITY GAME PRIMA TV Cambio Moglie – Un particolare esperimento sociale in cui due donne accettano di scambiarsi casa e famiglia per un periodo limitato di tempo

23.05 REALITY GAME PRIMA TV Cambio Moglie

VENTI (20)

21.13 FILM V per Vendetta – [Azione] – In una immaginaria Gran Bretagna del futuro governata da un regime totalitario, un misterioso uomo mascherato dichiara guerra al regime. Con Natalie Portman. Regia di J. McTeigue

23.49 FILM Ferite mortali – [Azione] – Un poliziotto, dopo aver sventato un attentato al vicepresidente USA, viene spostato in uno dei peggiori distretti di Polizia a Detroit. Con Steven Seagal. Regia di A. Bartkowiak

RAI 4 (21)

21.20 FILM Dead in the water Film Horror 2018 con Brandon Auret, Nikohl Boosheri, Nicole Fortuin

L’equipaggio di una nave composto di sole donne è costretto a combattere per la propria vita contro un nemico sconosciuto, mentre resta bloccato nel mezzo di una tempesta a 600 miglia dalla costa.

22.52 FILM Doppio sospetto Film Drammatico 2018 con Veerle Baetens, Anne Coesens

Quanto pensi di conoscere i tuoi vicini?

IRIS (22)

21.11 FILM Maria Regina di Scozia – PrimaTv – [Biografico] – Per il ciclo: CINEMA E’ DONNA. Sontuosa trasposizione cinematografica della storica rivalita’ tra Maria Stuarda ed Elisabetta I, con due star hollywoodiane d’eccezione.

23.27 FILM Fur – Un ritratto immaginario di Diane Arbus -[ Drammatico] – Per il ciclo: CINEMA E’ DONNA. Il racconto, tra verita’ e fantasia, della vita della fotografa Diane Arbus, che seppe ritrarre il volto grottesco dell’esistenza umana. Con Nicole Kidman

RAI 5 (23)

21.16 DOCUMENTARIO Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E4

Primo episodio di Wild Italy 7 di Francesco Petretti dedicato alla globalizzazione della biodiversità sul nostro territorio, con l’invasione di specie aliene a discapito di quelle autoctone. A seguire, Monica Ghezzi ci porta a Gorizia, città dal fascino mitteleuropeo, dove da sempre si mescolano etnie e culture diverse

23.05 FILM Venere in pelliccia Drammatico 2013 con Emmanuelle Seigner, Kasia Smutniak, Mathieu Amalric

In un teatro parigino, dopo una giornata passata a fare audizioni per trovare l’attrice che possa interpretare il lavoro che si prepara a mettere in scena, Thomas si lamenta al telefono del basso livello delle candidate.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM I quattro dell’Ave Maria – Western 1968 con Bud Spencer e Terence Hill

Cacopoulos, detenuto appena scarcerato, deruba i due pistoleri Cat e Hutch e spende in brevissimo tempo tutto quanto. Viene acciuffato dalla coppia quando sta per uccidere l’uomo che lo aveva tradito e mandato in galera, ma si salva proponendo un grosso guadagno in una bisca. Uno dei più celebri Western all’italiana della storia del cinema.

23.25 FILM Sedotta e abbandonata – Commedia 1964 di Pietro Germi con Stefania Sandrelli

RAI PREMIUM (25)

21.20 SHOW The Voice Senior

CIELO (26)

21.20 FILM Barriere – Drammatico 2016 con Denzel Washington, Viola Davis, Stephen Henderson

Difensore dei diritti dei neri, Troy vive per la sua famiglia, ma una relazione extraconiugale e il rancore dei figli cambieranno le cose.

23.45 FILM La Novizia – Erotico 1975 di Pier Giorgio Ferretti con Gloria Guida

Una giovane e attraente suora (Gloria Guida) assiste un nobile siciliano. Il nipote dell’anziano moribondo provera’ a sedurla.

TWENTY SEVEN (27)

21.03 FILM Ocean’s Twelve – [Azione 2004] – Seguito di Ocean’s Eleven. La banda di Danny Ocean prepara tre colpi in tre diverse citta’ europee. Poker di talents: Clooney, Pitt, Damon, Roberts. Regia di S. Soderbergh;

23.20 FILM Conan il distruttore – [Avventura 1984] – Sequel di Conan il barbaro, film d’azione con Arnold Schwarzenegger. Conan dovra’ scortare la giovane Jenna in una pericolosa missione. Regia di R. Fleischer

LA7D (29)

21.20 SERIE TV Ghost Whisperer St4 Ep13 Spiriti del lago – con Jennifer Love Hewitt e David Conrad

22.20 SERIE TV Ghost Whisperer St4 Ep14 -Il fuoco della vergogna – con Jennifer Love Hewitt e David Conrad

23.10 SERIE TV Ghost Whisperer St4 Ep15 – La confraternita – con Jennifer Love Hewitt e David Conrad

LA5 (30)

21:10 FILM Un’estate da ricordare – [Commedia 2018] – Una dottoressa rimasta vedova e dalla vita frenetica decide di prendersi un periodo di vacanza insieme alla figlia. Con Cameron Mathison (La valle dei pini). Regia di M. Wood;

22:48 INTRATTENIMENTO Amici di Maria – “Amici”, talent show ideato, scritto e condotto da Maria De Filippi che scopre, coltiva e promuove il talento di giovani artisti del mondo della musica e della danza.

REAL TIME (31)

20:25 LIFESTYLE 90 giorni per innamorarsi – Organizzare un matrimonio

Shaeeda tenta di legare con i figli di Bilal. Miona si intromette tra Jibri e David e la visione del matrimonio di Guillermo è differente da quella di Kara.

22:20 LIFESTYLE 90 giorni per innamorarsi – Accordi

I genitori di Jibri gli fanno cambiare idea sul matrimonio. Bilal sorprende Shaeeda parlando di un accordo prematrimoniale ed Emily rivela un acquisto fatto in segreto.

CINE34 (34)

21:05 FILM Fantozzi [Commedia 1975] – Il ragionier Ugo Fantozzi, Paolo Villaggio, perennemente inseguito dalla mala sorte, cerca di sopravvivere alla vita di impiegato per una grande azienda. Regia di L. Salce

23:10 FILM Ti stimo fratello [Commedia] – Giovanni, ingegnere elettronico neolaureato, lascia Genova per Milano, raggiunto da Jonny, gemello diverso col vizio della house music. Con G. Vernia, M. Micheli. Regia di G. Vernia

Byoblu (262)

21:00 ATTUALITA’ Mondocane, storie dal pianeta – Menaguerra e scordarelli – Fulvio Grimaldi – Ucraina, non solo. Fuori dal cono che illumina la guerra in Ucraina, un blackout dell’informazione occulta l’escalation di conflitti storici non meno minacciosi. In Medioriente si muore di terremoto, terrorismo e bombe, ma in Siria c’è chi salva anche i cani.

22:00 ATTUALITA’ Orsobruno XL – Francesco Borgonovo – Francesco Borgonovo conduce “Orso bruno XL”, striscia di informazione e commento all’attualità, con uno sguardo non allineato sui temi più scottanti e sulle grandi sfide culturali e politiche.

22:50 ATTUALITA’ Sottotraccia – La sconfitta del globalismo: ecco i segnali – L’élite globalista sta vacillando. La grande società di crypto FTX, finanziatrice del partito di Joe Biden e delle armi all’Ucraina è fallita. Nel frattempo in Italia il fronte della dissidenza si sta organizzando, pronto per un nuovo rinascimento.