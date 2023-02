Progammi TV stasera venerdì 17 febbraio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Pubblicità

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di stasera venerdì 17 febbraio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SHOW The Voice Senior – conduce Antonella Clerici

Al centro della puntata, l’ultima sessione di “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio”, che porteranno i coach di The Voice Senior a scegliere gli ultimi concorrenti che andranno a completare le loro squadre. Una scelta complessa, che diventa sempre più strategica. I posti a disposizione nei team dei coach sono infatti sempre meno: solo due per Loredana Bertè, Ricchi e Poveri e Clementino, mentre a Gigi D’Alessio resta un solo posto libero. Ma non è tutto: una volta completate le squadre, per i coach è subito tempo di prendere delle nuove decisioni. Si apre infatti la prima adrenalinica fase “Cut”, in cui i coach dovranno scegliere tra i 12 concorrenti che compongono il loro team, i 6 cantanti che vogliono portare al “Knock Out”, ovvero alla semifinale di The Voice Senior.

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – N.C.I.S S20E5

Vance sorprende tre uomini mascherati in casa sua, questi lo aggrediscono, ma lui ne esce illeso. Parker sospetta che non si tratti solo di una rapina, così decide di accompagnarlo a Berlino.

22.10 SERIE TV – N.C.I.S. Hawai’i S2E5 – Morte improvvisa

Il sottocapo Ben Ioane viene spinto giù dalle tribune dello stadio, dopo aver assistito alla partita del fratello. Gli agenti dell’N.C.I.S. iniziano ad indagare. Nel frattempo, Tennant è preoccupata per le scelte del figlio.

23.00 MAGAZINE – ATuttoCalcio

Uno sguardo sul mondo del calcio ma non solo, con ospiti in studio, collegamenti con gli inviati, servizi speciali ed una nota di amarcord.

RAI 3 (3)

21.20 – DOCUMENTARIO Buon compleanno Massimo omaggio a Massimo Troisi

Il film documentario racconta la vita, il lavoro, il genio e lo sguardo di Massimo Troisi attraverso testimonianze inedite e coinvolgenti, per ripercorrere i momenti più importanti di una vita e di una carriera unici. Il grande attore viene ricordato dai suoi familiari, dagli amici, dai collaboratori e da chi ha avuto modo di conoscerlo nei tanti aspetti della sua personalità.

23.15 – ATTUALITA’ Ossi di seppia – La mia battaglia per Eluana

23.40 – ATTUALITA’ Ossi di seppia – La morte di DJ Fabo

RETE 4 (4)

21.24 – ATTUALITA’ Quarto grado

Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

CANALE 5 (5)

21.47 – SERIE TV PRIMA TV Buongiorno, mamma! seconda stagione – PrimaTv S2 Ep2

Anna torna al giorno in cui otto anni prima era entrata in coma. E’ stata aggredita? Un’immagine continua a tornarle in mente: un braccialetto di cuoio. Forse apparteneva a Maurizia?

ITALIA 1 (6)

21:24 FILM John Wick – [Azione] – Keanu Reeves e’ un ex killer che ha voltato pagina e cominciato una nuova vita. Ma qualcosa lo costringe a tornare sui suoi passi e affrontare i fantasmi del passato. Regia di D. Leitch

23:28 FILM Point Break – Punto di rottura -[Poliziesco] – Pellicola cult con Patrick Swayze e Keanu Reeves. Un investigatore dell’FBI si infiltra in un gruppo di surfisti per smascherare una banda di rapinatori di banche. Regia di K. Bigelow

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Propaganda Live – Diario di Guerra – conduce Diego Bianchi

TV 8 (8)

21.30 SHOW Cucine da Incubo – Ai tre scalini – Roma

22.45 SHOW Cucine da Incubo – Da Mario – Calabria

NOVE (9)

21.25 SHOW I migliori Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza

22.55 ATTUALITA’ Accordi & Disaccordi (live) – Luca Sommi torna a condurre il talk show di informazione e attualità. In ogni puntata intervengono i giornalisti Andrea Scanzi e Marco Travaglio, insieme a numerosi ospiti.

VENTI (20)

21.12 FILM Big Game – Caccia al Presidente – [Azione] – Un ragazzino finlandese dovra’ aiutare il Presidente degli Stati Uniti d’America, braccato da alcuni terroristi che vogliono rapirlo. Con Samuel L. Jackson. Regia di J. Helander

23.00 FILM The Chronicles of Riddick – [Fantascienza] – Riddick approda sul pianeta Helion Prime ed e’ coinvolto in una guerra contro i Necromongers, razza di conquistatori guidata da Lord Marshal. Con Vin Diesel Regia di D. Twohy

RAI 4 (21)

21.19 FILM Primal -Azione 2019 con Nicolas Cage, Famke Janssen

Su una nave viaggia il cacciatore Frank insieme a un carico di animali feroci, ma con loro c’è anche un pericoloso criminale che deve essere estradato in USA. Quando l’uomo riesce a fuggire e libera gli animali, toccherà a Frank risolvere la situazione.

23.08 FILM Wrong Turn – The Foundation Horror 2021 con Charlotte Vega, Adain Bradley, Bill Sage

IRIS (22)

21.11 FILM Nella valle di Elah – [Drammatico] – Per il ciclo: VISIONI D’AUTORE. Un cast di premi Oscar per una storia vera. Un veterano del Vietnam parte alle ricerca del figlio, tornato dall’Iraq e misteriosamente scomparso

23.27 FILM Sabrina – [Commedia] – Per il ciclo: VISIONI D’AUTORE. Commedia con H. Ford e J. Ormond. La storia di Sabrina, figlia dell’autista di una ricca famiglia, che da semplice ragazzina si trasforma in una stupenda donna

RAI 5 (23)

21.15 MUSICA Igudesman and Joo – Carnival

Aleksey Igudesman e Hyung-ki Joo sul palco per un viaggio turbolento attraverso i vari generi musicali. Da Ravel all’hip hop, dalla musica classica al pop, padroneggiano tutto. Con la Vienna Symphonic Orchestra, i due artisti universali dimostrano ancora una volta che umorismo e virtuosismo non si escludono a vicenda.

22.42 MAGAZINE Save the date – Gli appuntamenti più importanti della scena culturale italiana.

23.13 DOCUMENTARIO Classic Albums: Gil Scott-Heron – Pieces of a Man

Universalmente considerato il manifesto poetico e musicale di una rivoluzione sociale sempre attuale, il messaggio di Scott-Heron è originale e incisivo. Scrittore, poeta, musicista, militante politico e sociale, antesignano del rap e fautore di un sound sfuggevole a ogni definizione.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Non ti presento i miei – Commedia 2020 con K. Stewart, M. Davis

22.55 FILM The Gift – Il dono (2000) – Thriller 2000 con Cate Blanchett, Courtney Aliffi, Keanu Reeves, Hilary Swank, Giovanni Ribisi

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Le indagini di Lolita Lobosco S2E6 – Ultimo atto

23.15 DOCUFILM Io, una giudice popolare al Maxiprocesso – con Donatella Finocchiaro, Nino Frassica

CIELO (26)

21.15 FILM Molto amate – Drammatico 2015 con Loubna Abidar, Halima Karaouane, Asmaa Lazrak

Quattro prostitute di Marrakech cercano di supportarsi a vicenda e di affrontare le umiliazioni in una societa’ sospesa tra vecchi e nuovi valori.

23.20 FILM Showgirls – Drammatico 1995 con Elizabeth Berkley, Kyle MacLachlan, Gina Gershon, Gina Ravera, Robert Davi, Glenn Plummer, Alan Rachins

La provinciale ex prostituta Nomi Malone sbarca a Las Vegas per inseguire il suo sogno di ballerina, nel frattempo trova lavoro in un topless bar, lo Stardust.

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Grease (brillantina) – [Commedia 1978] – John Travolta e Olivia Newton-John in un musical evergreen del 1978. Sullo sfondo dei favolosi anni ’50, l’amore tra il rubacuori Danny e la dolce Sandy. Regia di R. Kleiser

23.12 FILM Funny Money – Come fare i soldi senza lavorare – [Commedia 1996] – Laurel e’ un’astuta consulente finanziaria che, stanca di subire ingiustizie sessiste, escogita un ingegnoso piano di rivalsa. Con W. Goldberg. Regia di D. Petrie

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S11 E41

23.20 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S11 E42

LA5 (30)

21:22 SHOW Grande Fratello VIP – Alfonso Signorini conduce la nuova edizione del padre di tutti i reality: Grande Fratello Vip. Con lui in studio le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

REAL TIME (31)

21:20 SHOW Cake Star – Pasticcerie in sfida – Reggio Calabria

Cake Star arriva per la prima volta in Calabria e tutto sarà piccante.

22:35 LIFESTYLE Body Bizarre – Brucio dentro

Appena si muove, Ylena ha dei terribili dolori al collo. Kayla soffre di una rara e dolorosa patologia: la parte interna del braccio le brucia terribilmente.

23:30 LIFESTYLE Body Bizarre – Senza piedi

Un bambino affetto da una rara sindrome lotta per sopravvivere. Inoltre incontriamo un ragazzo che adora giocare a calcio, nonostante sia nato senza gambe.

CINE34 (34)

21:05 FILM Cornetti alla crema [Commedia] – Un sarto, L. Banfi, si infatua di un’aspirante cantante lirica, E. Fenech. Essendo sposato, fingera’ di essere il vicino di casa, in un gioco di scambi di identita’. Regia di S. Martino

23:08 FILM La moglie in bianco… l’amante al pepe [Commedia] – Gianluca ha atteggiamenti poco virili e il nonno pone come condizione alla riscossione dell’eredita’ che si sposi e faccia un figlio. Con L. Banfi, P. Prati. Regia di M. Tarantini

Byoblu (262)

21:00 ATTUALITA’ Sottotraccia – Con “Sottotraccia”, i riflettori di Byoblu si accendono per far luce sulle notizie della settimana che l’informazione mainstream ha censurato, oppure ti ha raccontato in modo parziale o distorto.

23:00 ATTUALITA’ Piazza libertà di Armando Manocchia – La Rai, la Tv di Stato, usa i soldi del canone per fare propaganda LGBTQIA. Ne parliamo in questa puntata di “Piazza Libertà” durante la quale analizzeremo anche la sentenza della Corte Costituzionale circa la legittimità dell’obbligo vaccinale