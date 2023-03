Stasera in TV oggi domenica 26 marzo 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi domenica 26 marzo 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – CALCIO – Calcio – Qualificazioni Europei 2024, Gruppo C: Malta – Italia

Seconda partita di qualificazioni a Euro 2024 per l’Italia di Mancini che, dopo il passo falso in partenza contro l’Inghilterra, cerca un pronto riscatto contro Malta.

23.00 – INFORMAZIONE – Tg1

23.05 MAGAZINE – Speciale Tg1: “Er gol de Turone era bono” – 10 maggio 1981, Juventus-Roma: perché un gol annullato in una normale partita di calcio è diventato “mito” ed è costantemente citato quando viene compiuta un’ingiustizia anche fuori dai campi di calcio? Cosa è oggi “er gol de Turone”?

RAI 2 (2)

21.00 SERIE TV – Blue Bloods S13E10 – Fingi finché ci riesci

1^ Visione Rai – Jamie s’infiltra in una banda di criminali ed affida a Christo il comando delle operazioni. Eddie segnala a Danny il caso di un misterioso giustiziere che interviene spacciandosi per poliziotto.

21.50 SERIE TV – Blue Bloods S13E11 – In fondo al tunnel

1^ Visione Rai – Jamie cerca di aiutare un ex detenuto che era stato arrestato da lui. Il pastore Clay chiede a Erin di far luce sul caso di un suo nipote che è stato arrestato.

22.40 SERIE TV – Blue Bloods S12E11 – Trappola nella rete

Il capitano Terrel, una poliziotta di colore, viene accusata di costringere dei negozianti ad offrirle omaggi e forti sconti. Frank la convoca. Danny paga una costosa cena ad un uomo credendolo un suo idolo.

23.30 INFORMAZIONE SPORTIVA – La Domenica Sportiva

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l’attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali.

RAI 3 (3)

20.00 – TALK SHOW Che tempo che fa – condotto da Fabio Fazio – vedi anticipazioni

23.30 – MAGAZINE Tg3 Mondo –

23.55 – INFORMAZIONE Meteo 3

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Zona Bianca – programma di attualita’ e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4.

CANALE 5 (5)

21.20 – INTRATTENIMENTO Guinness – lo show dei record

Gerry Scotti torna alla guida dello show dove, primatisti provenienti da ogni parte del mondo, sono pronti a sfidarsi e sfidare i propri limiti per aggiudicarsi un nuovo guinness world record.

ITALIA 1 (6)

20:21 INCHIESTE Le Iene presentano: Inside – Alcune delle storie piu’ seguite e discusse del programma, raccontate con interviste, servizi e approfondimenti.

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Non è l’Arena – inchieste condotte da Massimo Giletti

TV 8 (8)

21.30 FILM Made in Italy – Una casa per ritrovarsi – Commedia 2020 di James D’Arcy con Liam Neeson, Micheál Richardson

23.20 FILM Una spia non basta – Commedia 2012 di Mcg con Reese Witherspoon, Chelsea Handler, Til Schweiger, Laura Vandervoort, Angela Bassett, Rosemary Harris, Chris Pine, Tom Hardy

NOVE (9)

21.35 REALITY GAME PRIMA TV Cambio Moglie – Un particolare esperimento sociale in cui due donne accettano di scambiarsi casa e famiglia per un periodo limitato di tempo

22.55 REALITY GAME PRIMA TV Cambio Moglie

VENTI (20)

21.23 FILM Snakes on a Plane – [Thriller] – Thriller con Samuel L. Jackson. Un agente dell’FBI deve salvare i passeggeri di un aereo infestato da un’orda di serpenti velenosi. Regia di D. Ellis; USA 2006 VIETATO AI MINORI DI 14 ANNI

23.34 FILM Sfida tra i ghiacci – [Drammatico] – Diretto e interpretato da Steven Seagal, con Michael Caine. Un esperto nel domare incendi, e’ chiamato a spegnere le fiamme in un pozzo petrolifero in Alaska. Regia di S. Seagal

RAI 4 (21)

21.20 FILM Wolf Hunter Horror 2020 di Shawn Linden con Camille Sullivan, Summer H. Howell, Devon Sawa

Joseph e la sua famiglia vivono in una remota landa selvaggia come cacciatori di pellicce. La loro tranquillità è minacciata il giorno in cui pensano di essere in pericolo a causa di un famelico lupo. Joseph lascia allora la famiglia per mettersi sulle tracce dell’animale, ma nel frattempo uno sconosciuto ferito compare nella loro proprietà.

22.56 SERIE TV Chapelwaite – S1 Ep 01

23.54 SERIE TV Chapelwaite – S1 Ep 02

IRIS (22)

21.13 FILM La chiave di Sara – [Drammatico] – Per il ciclo: CINEMA E’ DONNA. A volte le storie che non riusciamo a raccontare sono proprio le nostre, ma se una storia non viene raccontata diventa qualcos’altro, una storia diment…

23.15 FILM In Darkness – Nell’oscurita’ – [Mistery] – Per il ciclo: CINEMA E’ DONNA. Thriller con Natalie Dormer. Sofia e’ una ragazza non vedente, testimone di un omicidio. Dovra’ fare i conti con il suo passato che nasconde inconfessabil…

RAI 5 (23)

21.15 DOCUMENTARIO Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E7 –

Nella prima ora, quarto episodio di Wild Italy 7 dedicato alle foreste e ai boschi primigeni italiani. A seguire, Lucrezia Lo Bianco ci porta nel mondo magico delle Foreste Casentinesi, tra Toscana ed Emilia Romagna. Un parco di alberi millenari che dà sostentamento a molte comunità ed è ricco di storie da raccontare.

23.03 FILM Parlami di te – Drammatico 2018 di Hervé Mimran con Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder, Igor Gotesman, Clémence Massart

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Porgi l’altra guancia – Commedia 1974 di Franco Rossi con Bud Spencer e Terence Hill

22.50 FILM L’albero delle pere – Drammatico 1998 di Francesca Archibugi con Valeria Golino, Niccolò Senni, Francesca Di Giovanni

Siddharta è un ragazzo con una complicata situazione familiare, la madre tossicodipendente, il padre video maker saltuario, divorziati, e una sorellastra molto più giovane di cui si occuperà quando avrà bisogno di cure.



RAI PREMIUM (25)

21.20 SHOW Stasera tutto è possibile – puntata del 20/03/2023

CIELO (26)

21.15 FILM Così fan tutte – Erotico 1992 di Tinto Brass con Claudia Koll

Una donna sposata ama concedersi scappatelle e confessa i tradimenti al marito. E lui decidera’ di lasciarla libera.

23.55 FILM Miranda – Erotico 1985 di Tinto Brass con Serena Grandi

Un ‘must’ del cinema erotico italiano. L’opera piu’ celebre di Tinto Brass ha fatto di Stefania Sandrelli un’icona dell’eros. Due coniugi di mezza eta’ confessano le proprie perversioni in un diario

TWENTY SEVEN (27)

21.07 FILM Dave – Presidente per un giorno – [Commedia] – Il Presidente degli Stati Uniti muore e per evitare uno scandalo viene sostituito da un suo sosia: il tranquillo e onesto Dave. Con Kevin Kline, Sigourney Weaver. Regia di I. Reitman

23.07 FILM Prova a prendermi – [Azione] – Steven Spielberg dirige Leonardo Di Caprio e Tom Hanks, nella vera storia di Frank Abagnale, il piu’ grande mago della truffa nella storia degli Stati Uniti. Regia di S. Spielberg;

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Ghost Whisperer St5 Ep2

22.20 SERIE TV Ghost Whisperer St5 Ep3

23.10 SERIE TV Ghost Whisperer St5 Ep4

LA5 (30)

21:10 FILM Ossessione matrimonio – [Commedia] – Commedia romantica con Darin Brooks (Wyatt Spencer in “Beautiful”). Come per magia, all’improvviso Tucker e’ ossessionato dalla minuziosa pianificazione del proprio matrimonio.

22:52 FILM Quando l’amore arriva in citta’ – [Azione] – Steven Spielberg dirige Leonardo Di Caprio e Tom Hanks, nella vera storia di Frank Abagnale, il piu’ grande mago della truffa nella storia degli Stati Uniti. Regia di S. Spielberg

REAL TIME (31)

20:25 LIFESTYLE 90 giorni per innamorarsi – Aspettative ed ex

Mohamed valuta un nuovo sponsor. Thais cerca di nascondere la verità a suo padre e una ex di Bilal fa pressioni su Shaeeda riguardo l’accordo prematrimoniale.

22:20 LIFESTYLE 90 giorni per innamorarsi – Test di gravidanza

Emily fa un test di gravidanza, mentre Patrick chiede a Thais di dire la verità a suo padre. Intanto Mohamed dà un ultimatum.

CINE34 (34)

21:05 FILM Fantozzi va in pensione – [Commedia] – Sesta puntata cinematografica delle avventure di Fantozzi. L’impiegato piu’ umiliato e offeso d’Italia, e’ messo in pensione. Con Paolo Villaggio, Milena Vukotic Regia di N. Parenti

22:58 FILM Rag. Arturo De Fanti bancario precario -[Commedia] – Commedia con Paolo Villaggio. Un bancario e la moglie, trovandosi in difficolta’ finanziarie, decidono di dividere la loro casa coi rispettivi amanti. Regia di L. Salce; ITA 1980