Programmi TV e film in prima serata martedì 14 febbraio 2023 San Valentino. Stasera in TV oggi

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di San Valentino, film in prima serata di stasera martedì 14 febbraio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – FILM PRIMA TV Come se non ci fosse un domani – Commedia 2021 con Zahra Newman, Rafe Spall

Teddy, eterno indeciso, dopo un misterioso incontro, finalmente decide di sposarsi, ma la mattina dopo il suo matrimonio scopre di trovarsi un anno avanti rispetto alla sera precedente. Intrappolato in un ciclo di salti temporali- per lui un anno dura un giorno – comincia a perdersi tutti gli eventi più importanti e assiste impotente alla frustrazione dell’adorata moglie Leanne. Per riuscire a tornare

23.15 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

Puntata speciale di approfondimento di Porta a Porta sull’esito delle Elezioni Regionali in Lombardia e nel Lazio e sulle ripercussioni sulla politica nazionale.

23.30 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 SHOW – Boomerissima – I personaggi, la musica, i programmi TV, ma anche gli oggetti, le mode e le cronache degli anni ’70, ’80, ’90 e ’00, messi a confronto con il presente, per vedere se era meglio il passato dei genitori o il presente dei figli.

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ #cartabianca condotto da Bianca Berlinguer

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Fuori dal coro – conduce Mario Giordano

CANALE 5 (5)

20.49 – CALCIO Milan – Tottenham – Ottavi di finale di Champions League – Andata

In diretta dallo stadio Meazza i rossoneri di Stefano Pioli sfidano gli inglesi guidati da Antonio Conte.

22.58 – SPORT Champions Live –

Highlights, gol, interviste e commenti della serata di Champions League.

ITALIA 1 (6)

21:23 FILM John Wick – Azione con Keanu Reeves cje interpreta un ex killer che ha voltato pagina e cominciato una nuova vita. Ma qualcosa lo costringe a tornare sui suoi passi e affrontare i fantasmi del passato. Regia di D. Leitch

23:27 FILM Point Break – Punto di rottura – Poliziesco cult con Patrick Swayze e Keanu Reeves. Un investigatore dell’FBI si infiltra in un gruppo di surfisti per smascherare una banda di rapinatori di banche. Regia di K. Bigel.

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITAì Di Martedì – conduce Giovanni Floris

TV 8 (8)

21.30 FILM La rosa di San Valentino – Commedia 2018 con Danica McKellar, Cameron Mathison, Damon Runyan

23.20 SHOW Cucine da incubo Italia – Antonino Cannavacciuolo è Al Ponte Rosso di Bologna

NOVE (9)

21.25 FILM Aspirante Vedovo Commedia di Massimo Venier con Luciana Littizzetto e Fabio De Luigi.

23.20 FILM Notte prima degli esami Commedia 2006 con Giorgio Faletti, Chiara Mastalli, Cristiana Capotondi, Sarah Maestri, Nicolas Vaporidis

VENTI (20)

20.59 FILM Sopravvissuti – [Drammatico] – Film post-apocalittico con Margot Robbie, Chris Pine e Chiwetel Ejiofor. Dopo un conflitto nucleare, una giovane donna e’ oggetto di contesa amorosa tra due uomini.

23.14 FILM The Chronicles of Riddick -[Fantascienza] – Riddick approda sul pianeta Helion Prime ed e’ coinvolto in una guerra contro i Necromongers, razza di conquistatori guidata da Lord Marshal. Con Vin Diesel Regia di D. Twohy

RAI 4 (21)

21.20 FILM Hunter Killer – Caccia negli abissi – Gary Oldman, fresco di premio Oscar e Gerard Butler, in un ruolo alla Attacco al potere fatto su misura per lui, sono pronti a travolgerci in un serrato suspense action tra le gelide acque russe. Al loro fianco Common (John Wick 2), Linda Cardellini (Avengers: Age of Ultron) e Michael Nyqvist (Uomini che odiano le donne).

Joe Glass, giovane capitano di un sommergibile americano, mentre è impegnato nella ricerca di un sottomarino statunitense in pericolo, scopre che un segreto colpo di stato russo rischia di mettere in pericolo l’ordine mondiale. Con la sua squadra dovrà infiltrarsi nelle acque nemiche per liberare il Presidente russo preso in ostaggio da un folle generale e sventare la Terza Guerra Mondiale.

23.19 MAGAZINE Wonderland – È il papà del commissario Jules Maigret, George Simenon, il protagonista della nuova puntata di “Wonderland.

23.56 FILM Il colpevole – The Guilty Thriller diretto da Gustav Möller, con Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Omar Shargawi e Jacob Lohmann.

Asger Holm è un agente di polizia che si è messo nei guai e per questo è stato confinato a rispondere al numero d’emergenza insieme a più anziani colleghi. Vive questo lavoro con insofferenza e agitazione, anche perché l’indomani lo aspetta il processo che deciderà della sua carriera. Quando riceve la telefonata disperata di una donna che dice di essere stata rapita, Asger decide di mettersi in gioco e fare il possibile, fino a scavalcare le regole, per non tralasciare alcuna possibilità.

IRIS (22)

21.11 FILM Gran Torino – Drammatico. Per il ciclo: L’OCCHIO DI CLINT. Pluripremiato film diretto ed interpretato da Clint Eastwood. Lo sfaccettato ritratto di un uomo solo, avverso alla diversita’ ed al cambiamento.

23.24 FILM L’uomo nel mirino – [Poliziesco] – Per il ciclo: L’OCCHIO DI CLINT. Un detective in rotta coi suoi capi, deve scortare la testimone di un processo. Un incarico in apparenza semplice, che si rivela una trappola.

RAI 5 (23)

21.16 FILM La Corte – Drammatico 2016 con Daphne Scoccia, Josciua Algeri, Valerio Mastandrea

L’esistenza dell’integerrimo giudice Xavier Racine, temuto presidente della Corte d’Assise, viene messa a soqquadro dall’incontro con Ditte Lorensen-Coteret, vecchio amore segreto dell’uomo, ora membro della giuria popolare in un delicato caso di omicidio. Vincitore di due premi a Venezia 2015: migliore sceneggiatura e migliore interpretazione maschile.

22.51 DOCUMENTARIO Freak e i suoi fratelli – Omaggio a Freak Antoni, storico leader della band bolognese degli Skiantos

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM The Gift – Il dono – film del 2000 diretto da Sam Raimi, con Cate Blanchett, Keanu Reeves, Katie Holmes, Giovanni Ribisi e Hilary Swank.

Annie Wilson, madre di tre figli recentemente rimasta vedova, per guadagnare qualche soldo in più lavora come cartomante, sfruttando il suo dono di chiaroveggenza. Tra le sue clienti vi è Valerie, una ragazza vittima delle violenze del marito Donnie, che minaccia anche Annie affinché non metta “strane idee” in testa alla moglie. Quando una ragazza scompare misteriosamente nel nulla, la polizia decide di rivolgersi ad Annie per scoprire che fine abbia fatto e la protagonista ha una visione che potrebbe risolvere il caso.

23.05 FILM Nella rete del Serial Killer film di Gregory Hoblit con Diane Lane e Billy Burke.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV PRIMA TV Hudson & Rex S4E15 – La morte arriva dal passato–

1^ Visione – Approfittando della festa del martedì grasso, un assassino mascherato uccide un uomo per vendetta.

22.05 SERIE TV PRIMA TV Hudson & Rex S4E16 – Un nuovo inizio

1^ Visone – Durante una ronda notturna all’interno di un magazzino, un cane poliziotto, collega di Rex, viene accoltellato gravemente.

22.55 FILM Ottilie Von Faber-Castell – Una donna coraggiosa – film biografico del 2019 di genere Drammatico/Storico/Biografico, diretto da Claudia Garde, con Kristin Suckow, Martin Wuttke, Johannes Zirner, Hannes Wegener, Eleonore Weisgerber, Maren Eggert.

CIELO (26)

21.15 FILM La ragazza della porta accanto –

Matthew (Emile Hirsch) è uno studente modello che sta per finire le scuole superiori. Quando scopre che la sua bellissima vicina Danielle è un’ex pornostar, Matthew si vede sfuggire di mano la tranquilla esistenza che ha condotto fino a quel momento. Dopo varie vicissitudini, Danielle aiuta Matthew a uscire dal guscio e rendersi conto che, a volte, bisogna rischiare tutto per la persona che si ama.

23.20 FILM Desideri, Voglie pazze di tre insaziabili ragazze

Due ragazze, assunte come domestiche in un castello, conquistano il cuore di un conte, di un colonnello e di un tenente.

TWENTY SEVEN (27)

21.04 FILM Grease (brillantina) – [Commedia USA 1978] – John Travolta e Olivia Newton-John in un musical evergreen del 1978. Sullo sfondo dei favolosi anni ’50, l’amore tra il rubacuori Danny e la dolce Sandy. Regia di R. Kleiser;

23.05 FILM Funny Money – Come fare i soldi senza lavorare – [Commedia USA 1997] – Laurel e’ un’astuta consulente finanziaria che, stanca di subire ingiustizie sessiste, escogita un ingegnoso piano di rivalsa. Con W. Goldberg. Regia di D. Petrie

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Miss Marple S2 E3

23.20 SERIE TV Miss Marple S2 E4

LA5 (30)

21:10 SHOW Grande Fratello VIP – Alfonso Signorini conduce la nuova edizione del padre di tutti i reality: Grande Fratello Vip. Con lui in studio le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

REAL TIME (31)

21:20 REALITY Primo Appuntamento – Ep.6

La prima single ad entrare è Jenny, in cerca di un principe azzurro. Poi sarà la volta di Rita e di Franco, due single uniti dalla stessa passione per lo yoga e la meditazione.

22:15 REALITY Primo Appuntamento – Ep.5

Il primo single ad entrare nel ristorante è il simpaticissimo ‘scugnizzo’ Vincenzo, napoletano doc. Incontrerà Iole, campana anche lei, allegra e sensibile.

CINE34 (34)

20:55 FILM Cornetti alla crema- [Commedia] – Un sarto, L. Banfi, si infatua di un’aspirante cantante lirica, E. Fenech. Essendo sposato, fingera’ di essere il vicino di casa, in un gioco di scambi di identita’.

22:55 FILM La moglie in bianco… l’amante al pepe [Commedia] – Gianluca ha atteggiamenti poco virili e il nonno pone come condizione alla riscossione dell’eredita’ che si sposi e faccia un figlio. Con L. Banfi, P. Prati. Regia di M. Tarantini

Byoblu (262)

21:30 FILM L’uomo con la macchina da presa – Dziga Vertov fu un rivoluzionario in politica e nel cinema. Convinto che il film a impianto narrativo, che riproduce un mondo fittizio e nel quale lo spettatore si immerge in uno stato onirico, fosse una nuova forma di oppio per le masse, tornò a un cinema puramente documentario, simile a quello delle origini. Il suo cinema però non rappresenta una realtà innocente, così com’è. Da un lato infatti è la realtà come la vede la macchina da presa, che (in mancanza di sceneggiatura, di attori e di dialoghi) è la vera protagonista; dall’altro vengono usate numerose tecniche che Vertov inventò o sviluppò: esposizioni multiple, ritmi accelerati o rallentati, inquadrature che si fermano, schermi divisi, montaggio alla rovescia, primi piani estremi, tracking shots. Il risultato, nel suo capolavoro L’uomo con la macchina da presa (1924), è un mondo comunque artificioso, ma in cui alla finzione borghese di un intreccio drammatico si intende sostituire la finzione rivoluzionaria di un mondo dominato dalla velocità e dall’efficienza delle macchine.

23:00 ATTUALITA’ Piazza libertà di Armando Manocchia – La Rai, la Tv di Stato, usa i soldi del canone per fare propaganda LGBTQIA. Ne parliamo in questa puntata di “Piazza Libertà” durante la quale analizzeremo anche la sentenza della Corte Costituzionale circa la legittimità dell’obbligo vaccinale